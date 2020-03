JpC se ensaña con ERC y Bosch por encubrir el posible acoso sexual Torra deja Acción Exterior en manos de la consejera de ERC del «fuck Spain»

Desde el atril de la sala de prensa del gobierno catalán, tras la reunión del ejecutivo autonómico y contra sus socios en la Generalitat de Cataluña. Meritxell Budó (JpC), portavoz de la Generalitat y consejera de la Presidencia, cargó ayer duramente contra su ya excompañero de gobierno Alfred Bosch (ERC), por no haber activado el protocolo de la Función Pública para los casos de posible acoso sexual en el ámbito de la administración autonómica, una vez que tuvo conocimientode que su jefe de Gabinete, Carles Garcias, habría acosado a varias mujeres de la Consejería que él dirigía.

«El protocolo no ha fallado. El problema es que el gobierno no tuvo conocimiento (del posible acoso sexual) hasta el lunes. Y el responsable (de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia) activó el protocolo donde no correspondía». Con estas palabras, Budó cargó toda la culpa política a Bosch, que el lunes dimitió, tras hacerse público que Garcias fue destituido de su cargo por estar implicado en un caso de acoso sexual y que la investigación sobre el asunto se derivó por los cauces de ERC, el partido de Bosch y Garcias, y no por los de la Generalitat.

Budó confirmó que Quim Torra, presidente de la Generalitat, había pedido a Bosch que dejase el cargo de consejero, durante el transcurso de una reunión entre ambos el lunes por la mañana. Y defendió el protocolo que rige para estos casos que se producen en el ámbito de la administración autonómica. «El protocolo se activó el lunes, por lo que no ha tenido tiempo de fallar. Hasta este caso se activó en 24 ocasiones», indicó la portavoz, quien recordó que «no hubo ninguna denuncia del departamento en Función Pública», por lo que no se pudo activar el protocolo hasta el lunes. «Quien tuvo la información, no activó el protocolo. Ha fallado la protección a las mujeres. Pero no tenemos porqué cambiar el procolo», añadió Budó.

Jordà, temporalmente

En relación al sustituto de Bosch, este martes, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó que, hasta que Torra nombre al sucesor de Bosch, será la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la dirigente de ERC Teresa Jordà la que se encargará del «despacho ordinario de los asuntos y de las funciones» de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. Jordà protagonizó una polémica el pasado verano al recomendar el consumo de una cerveza en cuya etiqueta reza el lema «fuck Spain».

Así, será ERC la que decida el nombre del nuevo consejero. Lo confirmó Budó: «Estamos esperando que en las próximas horas nos digan quién será».