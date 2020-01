Hallan muerta a una niña de 5 años en un hotel de Logroño al tratar de evitar el suicidio de su madre El padre denunció el domingo al desaparición de la niña, que no presenta signos de violencia Su mujer, con la que estaba en trámites de separación, había incumplido el horario de entrega

Tragedia en Logroño. Una niña de 5 años ha sido encontrada muerta en una habitación de un hotel de la capital riojana. Todo ocurrió cuando la Policía acudió al recinto alertada porque una mujer estaba en el alféizar de una ventana con la intención de arrojarse al vacío, según apuntan todos los indicios. La pequeña no tiene signos externos de violencia y será la autopsia la que determine las causas de la muerte, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Se da la circunstancia de que el padre de la pequeña denunció su desaparición a última hora de este domingo en el cuartel de la Guardia Civil de Haro, localidad situada a unos 48 kilómetros de Logroño. La madre, con la que estaba en trámites de separación, no le entregó a la niña en el horario establecido esa tarde. Ella no cumplió y no era la primera vez que ocurría.

Los primeros datos indican que la madre, de unos 36 años, y la menor, de 5, se registraron ayer en dicho establecimiento hotelero. El suceso se ha conocido hoy, pasadas las 9.30 horas cuando los agentes han acudido al hotel Los Bracos tras las llamadas del personal del recinto. Estos aseguraban que un vecino les había indicado que veía a una persona con intenciones suicidas en una de las ventanas del establecimiento.

La dramática noticia la conocieron después, al ver a la criatura muerta en la cama y a su madre en la ventana con algunos cortes. La mujer , que ha salido a pie del hotel y con signos de agitación, ha sido trasladada en ambulancia a un hospital, precisaron fuentes policiales, que ha señalado que no se encuentra detenida, apunta Efe.

Buscan a la abuela

La Policía Nacional y Científica han permanecido en el interior del hotel hasta las 12.30 horas, después de que los servicios funerarios se llevaran el cadáver de la menor, a la que se practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha autorizado el levantamiento del cadáver y ha abierto las diligencias correspondientes para su investigación. Por el momento no se ha realizado ninguna detención, aunque sigue la búsqueda de una de las abuelas de la niña, que se registró junto a la madre y la niña fallecida en la habitación 404 del mismo hotel.

La madre había escrito unas cartas de despedida que han sido entregadas, por un familiar, a la Guardia Civil de Haro.