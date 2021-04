El encapuchado que pintó la sede de Podemos centra las pesquisas Los partidos condenan el ataque, que el exdiputado De Quinto tilda de «autoatentado»

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer la autoría del ataque a la sede de Podemos en Cartagena (Murcia) con un artefacto incendiario la madrugada del Viernes Santo. Una única llamada a Emergencias alertó pasadas las dos de la mañana de que estaba viendo fuego en el suelo de la sede de la formación morada, si bien esa persona no fue capaz de determinar si se trataba de un cóctel molotov.

Al lugar se desplazaron primero agentes de la Policía Local, que al ver que el fuego apenas duró unos minutos y que no había riesgo para los edificios colindantes, no consideraron necesaria la presencia de los bomberos. Fuentes de la investigación apuntaron que, a falta de su análisis definitivo, el artefacto apenas contenía carga explosiva, por lo que casi no provocó daños, ninguno en el interior del local, informa ‘La Verdad’.

Minutos antes de la explosión, que captaron las cámaras instaladas dentro de la sede, una cámara del exterior grabó a alguien haciendo pintadas en los cristales, con mensajes ofensivos como «hijos de puta». Las pesquisas se centran en localizar a esta persona y determinar si fue la misma que lanzó el artefacto.

Entretanto, todos los partidos condenaron este ataque, que los dirigentes de Podemos atribuyen a la ultraderecha. El líder nacional de la formación y ya exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, escribió en su cuenta de Twitter: «El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social». Por su parte, el diputado Pablo Echenique habló de «atentado terrorista de ultraderecha» y los dirigentes regionales centraron aún más el tiro vinculando los hechos directamente con Vox. «Mientras los ultras siembran violencia, López Miras los premia con Consejerías», señaló Podemos Murcia en referencia a Mabel Campuzano, del Grupo Parlamentario Vox, que ayer mismo tomó posesión de su cargo como consejera de Educación.

Un montaje

Por otra parte, en las redes sociales proliferaban ayer los mensajes en los que se cuestionaba la autoría del ataque y se llegaba a calificar como un montaje de la propia formación morada. De hecho, el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto calificó los hechos de «autoatentado». «Mucho se han cuidado de no romper ningún cristal para arrojar el cóctel molotov dentro... Esperemos que la policía investigue y encuentre a los culpables de este posible autoatentado, el cual condeno... como cualquier otro», escribía en sus redes.