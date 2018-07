El embajador de la UE en Irak acusa a ABC de impulsar una nueva guerra en el país Ramón Blecua manda un mail a la Universidad de Columbia tras el reportaje de este diario sobre su patrimonio y vínculos con la inteligencia iraní

Javier Chicote

El español Ramón Blecua, embajador de la UE en Irak, envió el pasado 30 de junio un correo electrónico a todos los miembros de The Gulf/2000 Project, un proyecto de la Universidad de Columbia (EE.UU), en el que vinculaba un reportaje publicado por este diario con «un nuevo plan para invadir Irak». Por increíble que parezca, el alto funcionario de la UE sitúa a ABC en la «máquina de propaganda para impulsar al mundo a una nueva guerra».

Ramón Blecua se refería al reportaje publicado el pasado 30 de mayo bajo el título «La falsa princesa, el embajador español y el palacio millonario». ABC relataba cómo la esposa del diplomático español, la india Nupur Chowdhry, había adquirido un edificio histórico en el centro de Bruselas, la Maison Frison, obra del prestigioso arquitecto modernista Victor Horta, y planeaba una reforma millonaria. La inversión contrastaba con el currículum inventado de Nupur Chowdhry.

En cuanto al alto funcionario, este diario informó sobre sus relaciones con la inteligencia iraní, que propiciaron una protesta de Arabia Saudí. El 29 de junio, The Washington Times publicó un artículo en el que recogía unas declaraciones del exembajador de EE.UU. en Bahréin Adam Ereli. Este sostenía que Blecua es «un agente de inteligencia iraní comprado y pagado».

Tras esta publicación, el embajador de la UE en Irak envió el citado correo electrónico a los miembros de The Gulf/2000 Project, dependiente del Instituto de Oriente Próximo de la Universidad de Columbia e integrado por académicos, funcionarios, empresarios, periodistas y otros especialistas relacionados con intereses en los países del Golfo Pérsico.

«Queridos colegas. Normalmente me abstendría de participar en debates relacionados con mi ocupación actual y me concentraría en la diplomacia silenciosa que he estado haciendo durante treinta años. Sin embargo, dado que voy a ser uno de los protagonistas del Encuentro libre de Irán que tendrá lugar hoy en París, prefiero compartir la noticia yo mismo», comenzaba Blecua. El diplomático español enviaba el enlace a la noticia del Washington Times, y decía que Ereli «me acusó de ser un conocido agente iraní designado por la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, para promover los nefastos planes iraníes de conquistar el mundo». Blecua avisaba de que se trataba de un asunto «previamente planteado por un periódico español de derechas», refiriéndose a ABC.

A su juicio, estaríamos ante una conspiración cuya primera piedra habría puesto este diario y, de fondo, una nueva invasión de Irak: «Este tipo de mentiras y calumnias no merecerían mucho comentario si no fuera una repetición de los preparativos para la invasión de Irak, con los mismos personajes y una coalición aún más formidable engrasando la máquina de propaganda a cargo de batir la desinformación para impulsar el mundo a una nueva guerra».

«Sufrimiento y destrucción»

Blecua usó una dirección de correo electrónico personal, pero se expresó desde su cargo oficial: «Estoy orgulloso de representar a la UE como embajador en Irak en estos tiempos difíciles pero también esperanzados y creo firmemente que la política de la UE en la región es la única esperanza ahora para evitar un conflicto desastroso que nos causará sufrimiento y destrucción a todos nosotros». Añadió que «el papel del SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior) y los Estados miembros de la UE sigue siendo fundamental para una solución diplomática a los conflictos existentes» y que «esa puede ser la razón por la cual aquellos que promueven la guerra muestran tales esfuerzos para desacreditar esa política y quienes la implementan». El director ejecutivo de The Gulf/2000 Project, que también recibió el correo, es Gary Sick, un capitán de la Marina de los EE.UU. retirado y que sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional con los presidentes Ford, Carter y Reagan.