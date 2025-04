Elecciones Galicia y País Vasco: sigue los resultados y la jornada electoral con los columnistas de ABC

Los resultados de las elecciones en Galicia y País Vasco confirman la victoria de Feijóo (que prácticamente repite el resultado de hace cuatro años) y de Urkullu (que sube tres escaños, los mismos que Bildu). Noche agridulce para Casado, cuyo candidato en País Vasco se deja tres escaños y noche durísima para Iglesias, que desaparece en Galicia y pierde cinco diputados en País Vasco. El líder de Podemos es, sin duda, el gran perdedor del 12-J.

Las encuestas eran algo dispares en torno a la suerte de Alberto Núñez Feijóo. Mientras el barómetro publicado por ABC daba al candidato del PP hasta 42 escaños (como así ha sido), la encuesta de RTVE y las televisiones autonómicas ponía en duda su mayoría. Finalmente, el líder popular ha consolidado su cuarta mayoría absoluta con aún más holgura que hace cuatro años.

Aquí te contamos minuto a minuto, y con el comentario de nuestros analistas, lo que están dejando las elecciones gallegas y vascas.

00:11 Galicia, unida En este mismo sentido, el presidente gallego ha enviado un mensaje conciliador para todos los gallegos: «Estoy convencido de que habrá algunos gallegos que no estén contentos con esta victoria electoral. Y quiero decirles que pueden estar tranquilos, porque gobernaré para todos, y mis prioridades serán sus prioridades».

00:07 Gobernar para todos los gallegos «Podré equivocarme, pero no le voy a fallar a los gallegos. No después de esta confianza que han depositado en mí», ha asegurado Núñez Feijóo. «Los gallegos nos vamos a seguir sintiendo orgullosos de ser españoles. Y desde aquí, contribuir a la gobernabilidad de España, que es nuestra nación». El discurso del líder gallego ha puesto énfasis en la importancia de no caer en la crispación y en no dividir a los españoles por cuestiones partidistas.

00:04 Para quien quiera hablar del Feijóo distante del PP: reivindica a Fernández Albor y a Fraga. ¿Hay PP más puro?

00:02 Feijóo, frente a la crisis El presidente de la Comunidad de Galicia ha afirmado que se «va ha dedicar a Galicia con más dedicación que nunca, más que la primera, la segunda o la tercera vez que ganamos,pues le debo mucho a los gallegos por esta confianza mayoritaria». Feijóo se ha acordado, además, de las víctimas del Covid-19: «Todas las victimas del coronavirus estarán conmigo, estarán presentes, durante todo mi mandato. Espero que seamos capaz de vencer pronto a ese puñetero virus».

23:55 Gracias a Rajoy y Casado Alberto Núñez Feijóo ha agradecido su victoria a Maria Rajoy por su trabajo durante tanto tiempo y también a Pablo Casado por «su confianza» en la campaña. «Gracias de corazón al partido y a los gallegos. Si estamos aquí es porque queremos dedicar toda nuestra energía a Galicia. No me confundí cuando aposté por Galicia, y esta noche ha quedado claro que esa apuesta mereció la pena».

23:53 Núñez-Feijóo. El hombre de las cuatro mayorías absolutas.

23:52 ¿Por qué será que TVE no necesita traducir las palabras en gallego de Alberto Núñez Feijóo? Ése es el supuesto nacionalismo de Feijóo.

23:52 Feijóo celebra la victoria Alberto Núñez Feijóo, ganador de una cuarta mayoría absoluta en Galicia, ha dado en Santiago de Compostela su discurso de la victoria en el acto más multitudinario de la noche. «Le agradezco a toda Galicia este emotivo resultado. Gracias, gracias y gracias por tanta generosidad. Por vuestro comportamiento ejemplar en circunstancias totalmente anómalas. Los gallegos, cuando se trata de Galicia, siempre están allí».

23:45 ¡Que grande Ábalos! ¡Presenta los resultados como si le hubiera ido bien al PSOE! Sólo le falta decir que Feijóo no es del PP.

23:43 Ábalos critica a Casado José Luis Ábalos, secretario de organización socialista, ha salido a valorar las «atípicas» elecciones en Galicia y en el País Vasco en clave nacional. Bajo su criterio el PP se ha equivocado al plantear su campaña en el País Vasco, no así en Galicia donde este partido no se presentó en coalición con Ciudadanos: «Si bien se trata de unas elecciones autonómicas, no todos los electores lo han valorado así. Ábalos ha asegurado que los resultados del PSE han cumplido las expectativas.

23:36 Sabor agridulce del BNG Aunque para el BNG se trata del mejor resultado en muchos años, su líder, Ana Pontón, se muestra decepcionada con los comicios y el triunfo de Núñez Feijóo. «A pesar de las extraordinarias circunstancias, la ciudadanía de este país ha hecho un esfuerzo por ejercer su derecho al voto», ha celebrado Pontón.

23:30 El PSOE gallego felicita al ganador Gonzalo Caballero, del PSdeG-PSOE, ha felicitado durante su comparecencia a Núñez Feijóo por su resultado electoral, a pesar de que «no compartimos su proyecto». El candidato socialista ha asegurado que «hay que poner en valor el compromiso de los gallegos que acudieron a votar en tiempos del coronavirus».

23:24 Habla Urkullu El presidente vasco, Iñigo Urkullu, que seguirá dependiendo del PSE a pesar de su buen resultado electoral, da las gracias «de todo corazón» a sus votantes y a su partido en una campaña que «no ha sido sencilla». «Ha hablado el pueblo y ahora nos corresponde a nosotros responder a esta situación tan grave y trabajar duro».

23:21 Iturgaiz celebrando sus resultados... Ay. Por lo menos no incurra en el ridículo.

23:20 El sondeo de TVE daba al PP como máximo 40, por debajo de la mayoría absoluta... Sacó 42, más que la última vez que fueron 41. El Bloque recibía como máximo 22. Lo que ha conseguido. Podemos 2. No ha conseguido nada, que parece haberse ido ¡al PP! La encuesta de TVE parecía muy mal orientada...

23:11 El triunfo del PNV Andoni Ortuzar, presidente del PNV, toma en primer lugar el micrófono en un mensaje marcado por los guiños nacionalistas y las promesas de superar la crisis del coronavirus. «No os vamos a fallar, el Partido Nacionalista Vasco cumple su palabra».

23:08 EH Bildu, sube Maddalen Iriarte, candidata de EH Bildu en País Vasco, se muestra «muy contenta con el resultado» de su partido. Iriarte ha agradecido «a todos los que trabajan por el progreso del País Vasco»

22:59 Reacciones desde el PP Carlos Iturgaiz, candidato de la coalición PP+Ciudadanos, considera que las encuestas han fallado con los pronósticos para su partido y culpa al nacionalismo vasco de la subida de la abstención. «La abstención ha favorecido a que dos tercios del parlamento vasco se haya pintado de color nacionalismo. Esto favorece a los que, como el Gobierno, quieren blanquear a EH Bildu para seguir pactando con ellos».

22:52 VOX critica la campaña Santiago Abascal, presidente de VOX, se muestra eufórico con el resultado de su partido en las Elecciones vascas y lamenta el acoso que ha sufrido su formación tanto en Galicia como en el País Vasco. Abascal denuncia que se ha vivido una campaña «sin libertad, sin igualdad democrática», durante la cual su partido ha sufrido «una violencia extrema».

22:49 Gómez Reino, el vapuleado candidato gallego de Podemos, sale a comentar su pésima jornada electoral, que lo ha dejado fuera del Parlamento, y afirma que se trata de un mal resultado para su partido «y para Galicia». Ahí denota el problema de esta gente, su perenne complejo de superioridad moral: si no me va bien a mí, no le va bien al país. Cree que el suyo es el único credo bueno. No. Tal vez sea exactamente al revés: puede que el hecho de que Podemos no tenga representación sea una buena noticia para Galicia y el comienzo de un retroceso muy positivo para toda España.

22:43 Desaparecen las Mareas Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común-Anovas Mareas, ha tachado de desastre el resultado de su partido, que desaparece del parlamento gallego. «Son unos resultados inesperados, muy malos, que evidentemente asumo», ha reconocido.

22:40 Primeras reacciones del PSE Idoia Mendia (PSE), que ha conseguido mejorar ligeramente los resultados de los anteriores comicios, asegura que va a usar «cada papeleta, cada voto, en reconstruir económicamente el País Vasco». La candidata socialista lamenta la baja participación en esta comunidad, que achaca a la baja abstención que su partido no haya obtenido más apoyos, pero aún así considera bueno el resultado: «La abstención siempre juega en contra de nuestro partido».

22:35 Votación en Ordizia Poco a poco se van conociendo los distintos resultados electorales en cada municipio. En Ordizia, uno de los focos de la COVID-19 que continúa activo en el País Vasco, EH Bildu ha obtenido una clara victoria con el 45,30% de los votos (1.747 papeletas). La segunda fuerza en esta población ha sido el PNV con 1.268 apoyos (32,88 %), seguido por Podemos con 325 (8,42%).

22:32 Vox debería hacerse ver su «éxito» del País Vasco. El discurso supuestamente «duro» de Iturgaiz ha hecho perder tres escaños y a Vox ganar uno. Inmenso triunfo. Y la llamada «moderación” de Feijóo le ha permitido repetir resultado o incluso mejorar uno. Y Vox se ha quedado en nada y ha hecho perder algún escaño al PP. Inmenso éxito político. Abascal debería hacérselo mirar.

22:31 Resultados elecciones gallegas y vascas Con el 95% escrutado en ambos territorios, se confirma la victoria de Feijóo (que prácticamente repite el resultado de hace cuatro años) y de Urkullu (que sube tres escaños, los mismos que Bildu). Noche agridulce para Casado, cuyo candidato en País Vasco se deja tres escaños y noche durísima para Iglesias, que desaparece en Galicia y pierde cinco diputados en País Vasco. El líder de Podemos es, sin duda, el gran perdedor del 12-J.

22:14 Feijóo ha convertido la mayoría en un fenómeno rutinario. Le falta decidir si aspira a algo más. Y el PNV se funde con el paisaje político del País Vasco, absorbiendo incluso el voto de parte de la derecha, lo que explica el descalabro de la alianza PP-Cs, a la que además se la escapa hacia Vox un escaño en Álava. Pero la existencia de partidos-alfa en estos territorios, más los nacionalismos radicales (Bildu y el Bloque),distorsiona la interpretación de estos resultados a escala nacional. Mala noche para Sánchez, en todo caso, y sobre todo para Iglesias, al que se le está deshaciendo Podemos. Mientras más poder acumula él, más se desangra su partido.

22:13 Ya decíamos el viernes pasado en ABC que lo que esperaba esta noche a Pablo Casado en los medios del sanchismo-leninismo era la explicación de que es el gran perdedor de la jornada. Obtener una cuarta mayoría absoluta en Galicia es una filfa para la propaganda del Gobierno.

22:07 Resultados elecciones Galicia Con el 88% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (48,41% de los votos), el BNG 19 (23,53%) y el PSOE 14 (19,46%). La participación sería del 58,66%. Sería un parlamento de solo tres partidos y del que desaparecía Podemos.

22:05 Resultados elecciones País Vasco Con el 95% del voto ya escrutado, El PNV obtendría 31 escaños. Bildu, 21. PSE con 10, Podemos, 6. La coalición PP+Cs, otros seis. Vox, 1. Podemos y PP+Cs han ganado un escaño con respecto a la última actualización.

21:57 Resultados elecciones Galicia Con el 81,89% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (48,41% de los votos), el BNG 19 (23,53%) y el PSOE 14 (19,46%). La participación sería del 58,66%.

21:53 Resultados elecciones Galicia Con el 79,64% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (48,54% de los votos), el BNG 19 (23,45%) y el PSOE 14 (19,46%). La participación sería del 58,67%.

21:51 Resultados elecciones Galicia Con el 77,04% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (48,72% de los votos), el BNG 19 (23,34%) y el PSOE 14 (19,44%). La participación sería del 58,68%.

21:50 «Suspenso» de Sánchez La cúpula del Partido Popular sigue desde la sede nacional de la formación el recuento de las elecciones gallegas y vascas y opina que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «suspende» tras la gestión de la crisis del coronavirus si se confirman las encuestas, según recoge Servimedia.

21:48 Resultados elecciones País Vasco Con el 80% del voto ya escrutado, El PNV obtendría 31 escaños. Bildu, 23. PSE con 10, Podemos, 5. La coalición PP+Cs, otros cinco. Vox, 1.

21:48 Resultados elecciones Galicia Con el 74,39% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (48,90% de los votos), el BNG 19 (23,24%) y el PSOE 14 (19,41%). La participación sería del 58,70%.

21:44 Resultados elecciones Galicia Con el 70,85% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (49,04% de los votos), el BNG 19 (23,15%) y el PSOE 14 (19,43%). La participación sería del 58,71%.

21:44 El tipo de Metroscopia en TVE dice ahora que no esperaban que el PP no obtuviera la mayoría absoluta, pero lo cierto es que su sondeo daba a las 20.00 horas al PP de 37 a 40 escaños, con la posibilidad de perder la mayoría absoluta. Ni siquiera le daban un empate con los 41 que obtuvo la última vez. Al 68 por ciento de recuento, logra 42 escaños, dentro del margen de la encuesta de ABC: 40-42.

21:42 Resultados elecciones País Vasco Con el 75% del voto ya escrutado, El PNV obtendría 31 escaños. Bildu, 22. PSE con 10, Podemos, 5. La coalición PP+Cs, otros cinco. Vox, 1.

21:41 Caída de Podemos A estas alturas del recuento (64,12% de los votos), Galicia En Común, la coalición que aglutina a Podemos, Esquerda Unida y Anova, no obtiene un solo representante en la Cámara autonómica gallega. En 2016 obtuvo 14 actas bajo las siglas de En Marea.

21:40 Resultados elecciones Galicia Con el 64,12% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (49,42% de los votos), el BNG 19 (22,96%) y el PSOE 14 (19,36%). La participación sería del 58,73%.

21:38 Resultados elecciones Galicia Con el 59,86% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (49,42% de los votos), el BNG 19 (22,96%) y el PSOE 14 (19,36%). La participación sería del 58,73%.

21:36 Alivio en el PP gallego Superado el 55% del recuento, el PP gallego empieza a respirar, aunque todavía falta por contabilizarse buena parte del voto de las grandes ciudades. Pero por el momento resisten en Lugo (donde incluso ganarían un escaño) y en La Coruña (donde también por ahora estarían llegando al diputado 14º, récord histórico). Esas dos provincias darían colchón suficiente para eventuales retrocesos en Orense y Pontevedra. Creen queestá en su mano revalidar la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo.

21:36 Resultados elecciones Galicia Con el 55,94% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (49,72% de los votos), el BNG 19 (22,80%) y el PSOE 14 (19,31%). La participación sería del 58,79%.

21:32 Dado que las victorias claras de Urkullu y y Feijóo eran cantadas, con lo que se va viendo lo más relevante de la velada electoral es el durísimo castigo a Podemos, que a mitad de escrutinio desaparece en Galicia y queda reducido a poco más de la mitad en el País Vasco. La pésima labor que hicieron en los ayuntamientos, la falta de coherencia y las andanzas del muy social vicepresidente han pinchado el globo. En realidad solo sobreviven porque son el flotador de Sánchez. El PSOE tampoco sale bien parado, estancamiento en Galicia y País Vasco. Los resultados vasco son tétricos para el constitucionalismo y una vez más se prueba que Vox al final solo sirve para dividir el voto y restar opciones electorales a la alternativa a la izquierda.

21:31 Ojo a lo dicho anteriormente: Podemos puede pasar de ser la segunda fuerza en Galicia a quedarse fuera del Parlamento. Superaría el descalabro de UCD en 1982. Y en el País Vasco, pierde casi la mitad de sus votos. Pero a diferencia de aquel partido centrista, ellos seguirán siendo quien gobierne en toda España. Pablo Iglesias es el gran perdedor, pero seguirá decidiendo cómo desmontar la España constitucional.

21:30 Resultados elecciones Galicia El recuento ya supera el 50% de los votos. A estas alturas el PP seguiría obteniendo la mayoría absoluta. Con el 51,85% escrutado, el PP obtendría 42 escaños (50,18% de los votos), el BNG 19 (22,56%) y el PSOE 14 (19,21%). La participación sería del 58,87%.

21:26 Resultados elecciones Galicia Con el 48,53% escrutado, el PP obtendría 43 escaños (50,39% de los votos), el BNG 18 (22,46%) y el PSOE 14 (19,20%). La participación sería del 58,89%.

21:25 Resultados elecciones Galicia Con el 44,22% escrutado, el PP obtendría 44 escaños (50,77% de los votos), el BNG 17 (22,31%) y el PSOE 14 (19,12%). La participación sería del 58,91%.

21:23 Resultados elecciones Galicia Con el 39,59% escrutado, el PP obtendría 44 escaños (51,17% de los votos), el BNG 17 (22,10%) y el PSOE 14 (19,07%). La participación sería del 58,91%.

21:20 Resultados elecciones Galicia Con el 34,35% escrutado, el PP obtendría 44 escaños (51,79% de los votos), el BNG 17 (21,88%) y el PSOE 14 (18,88%). La participación sería del 59,24%.

21:19 Resultados elecciones País Vasco Según este primer recuento, PNV reforzaría su mayoría, Bildu crecería de manera notable y Vox lograría representación por primera vez. La coalición PP+Cs lograría 5 diputados.

21:17 Resultados elecciones País Vasco Con el 40% escrutado, PNV tendría 32 escaños. Bildu, 22, PSE, 9. Podemos, 6. la coalición PP+Cs, 5 y Vox 1.

21:14 Resultados elecciones Galicia Con el 30,51% escrutado, el PP obtendría 45 escaños (52,39% de los votos), el BNG 16 (21,63%) y el PSOE 14 (18,66%). La participación sería del 59,38%.

21:11 Resultados elecciones Galicia Con el 26,56% escrutado, el PP obtendría 45 escaños (52,92% de los votos), el BNG 16 (21,50%) y el PSOE 14 (18,44%). La participación sería del 59,32%.

21:09 Resultados elecciones Galicia Con el 23,24% escrutado, el PP obtendría 46 escaños (53,59% de los votos), el BNG 15 (21,13%) y el PSOE 14 (18,28%). La participación sería del 59,44%.

21:07 Resultados elecciones Galicia Con el 19,56% escrutado, el PP obtendría 46 escaños (54,61% de los votos), el BNG 15 (20,71%) y el PSOE 14 (18,04%). La participación sería del 59,66%.

21:06 En el País Vasco se confirma la práctica desaparición del constitucionalismo. Funcionó el «voto del miedo” al PNV, además del apesebrado. Iturgaiz no pudo reparar los daños causados en la etapa Alonso. Y crece el voto manchado de sangre. Ganan los de siempre con el censo amañado por ETA.

21:05 ¿Por qué será que TVE habla todo el tiempo del resultado de Feijóo y nunca del PP?

21:04 Con el 16% escrutado en Galicia, Podemos desaparece del Parlamento gallego y Feijóo se sitúa en 46 escaños. Son datos muy preliminares, pero no aparecer todavía debe estar provocando sudor frío en el chalet de Galapagar...

21:04 Resultados elecciones Galicia Con el 16,43% escrutado, el PP obtendría 46 escaños (55,67% de los votos), el BNG 15 (20,24%) y el PSOE 14 (17,70%). La participación sería del 59,83%.

21:04 Resultados elecciones País Vasco Los resultados de las elecciones en País Vasco tardarán en conocerse. Ahora mismo se mantiene con el 0% escrutado. Los primeros resultados serán publicados cuando esté más avanzado el recuento.

21:01 Iglesias se hunde en Galicia y retrocede en el País Vasco. Podemos no ha resistido la prueba de la gestión. Empieza a pagar sus escándalos. El gran perdedor de estos comicios es el todopoderoso vicepresidente del Gobierno.

21:01 Resultados elecciones Galicia Con el 14,39% escrutado, el PP obtendría 47 escaños (55,96% de los votos), el BNG 15 (20,22%) y el PSOE 13 (17,57%). La participación sería del 59,82%.

20:58 Resultados elecciones Galicia Con el 11,57% escrutado, el PP obtendría 47 escaños (57,11% de los votos), el BNG 15 (19,92%) y el PSOE 13 (17,03%). La participación sería del 60,11%.

20:56 Vox denuncia los «actos de acoso y violencia» contra sus apoderados en el País Vasco Vox denunció este domingo que algunos de sus apoderados en las elecciones vascas fueron objeto de «actos de acoso y violencia», algo que se habría producido en localidades como Galdácano (Vizcaya) o Rentería (Guipúzcoa). Así lo aseguró el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, al cerrarse los colegios electorales en una comparecencia en la sede central de este partido en Madrid. Buxadé se refirió a que, con independencia de los resultados que su fuerza política obtenga este 12-J, debían denunciar los «actos de acoso y violencia” sufridos por apoderados de Vox en distintos puntos del País Vasco durante los comicios de este domingo.

20:53 Resultados elecciones Galicia Con el 9,26% escrutado, el PP obtendría 47 escaños (57,54% de los votos), el BNG 15 (19,64%) y el PSOE 13 (17,07%). La participación sería del 59,98%.

20:50 Resultados elecciones Galicia Con el 5,39% escrutado, el PP obtendría 49 escaños (59,32% de los votos), el BNG 14 (19,24%) y el PSOE 12 (16,68%). La participación sería del 60,01%.

20:43 Resultados elecciones Galicia Con el 3,97% escrutado, el PP obtendría 50 escaños (59,36% de los votos), el BNG 14 (19,07%) y el PSOE 11 (16,34%). La participación sería del 59,91%.

20:36 Resultados elecciones Galicia Con el 1,05% escrutado, el PP obtendría 50 escaños (60,94% de los votos), el BNG 14 (18,19%) y el PSOE 11 (15,57%). La participación sería del 58,28%.

20:35 El PP sigue sin acertar con la tecla vasca. Debe y tiene que desempolvar el traje constitucional que arrumbó en el armario de los complejos para ser la respuesta constitucional al extremismo de Bildu y la complacencia del PSOE de Sánchez.

20:30 Resultados elecciones Galicia Ya han comenzado los recuentos. En Galicia, con el 0,23% escrutado, el PP obtendría 51 diputados (60,77% de los votos), el BNG 13 (18,1%) y el PSOE 11 (16,08%). La participación sería del 57,33%.

20:25 Pontón llega a la sede del BNG con «buenas sensaciones" La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha llegado este domingo a la sede de campaña de la formación nacionalista con “buenas sensaciones” pero con “prudencia” ante las encuestas que la sitúan holgadamente como segunda fuerza política en Galicia, tras el PP. "Hoy tengo buenas sensaciones, como llevamos teniendo toda la campaña, y en esta jornada tenemos muy buenas expectativas, pero somos precavidos”, ha declarado, según recoge Efe.

20:24 De acertar las encuestas, los votantes gallegos y vascos se han cansado de las soflamas y el activismo pancartero de Podemos. ¿Preludio de malos tiempos para Iglesias y su inane gestión monclovita?

20:23 La televisión gallega duda de la mayoría absoluta de Feijóo El PPdeG podría perder su mayoría absoluta, con una horquilla de 37 a 40 escaños en las elecciones autonómicas de este domingo, según los datos de la encuesta a pie de urna elaborada por la empresa de demoscopia GFK para la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). De esta forma, el candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, perdería escaños respecto a los 41 que había obtenido en las autonómicas de septiembre de 2016. La encuesta le atribuye a los 'populares' un porcentaje de voto del 44,7%.

20:21 De confirmarse este sondeo, la victoria de Feijóo merece una reflexión en clave nacional. Es evidente que su figura destaca por encima de cualquier otra en el PP. Cualquier otra.

20:14 Espectacular manipulación de TVE al presentar los resultados de Podemos en Galicia. Dicen que pasa de 0 a 2 porque la vez anterior se presentó con otro nombre. Ésta es la manipulación que pagamos todos los españoles de nuestro bolsillo.

20:14 Los gallegos eligen continuidad según el sondeo de GAD3-ABC al cierre de urnas. Frente a una política donde se llevan el minifundismo, la sopa de siglas, los presupuestos fuera de plazo y los populismos, habrían optado por la continuidad del centrismo de Feijóo, un gestor tranquilo. En el PaísVasco se cumpliría lo esperado, la crecida del PNV hasta en cuatro escaños más. Podría reeditar su coalición con el PSE, que ganaría uno o dos escaños, pudiendo pasar de sus 9 actuales hasta a once. Dramático para España que la suma de escaños de PP y PSOE en el País Vasco sea inferior ala de un partido como Bildu, que crecería hasta 20. En una lectura estatal resalta el batacazo de Podemos, que cae de 14 a solo 2 en Galicia y de 11 a7 en el País Vasco. Iglesias conserva su chófer (por ahora), pero su partido acelera en su cuesta abajo.

20:10 Casado ya está en Génova a la espera de conocer los resultados El presidente del PP, Pablo Casado, se encuentra ya en la sede de Génova a la espera de conocer los resultados de las elecciones gallegas y vascas y en contacto permanente con los candidatos a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y al Gobierno de Euskadi, Carlos Iturgaiz.

20:07 Los colegios electorales cierran sus puertas Los colegios electorales ya han cerrado sus puertas a las 20.00 horas en Galicia y el País Vasco. Ha sido unas votaciones autonómicas inéditas, las primeras que se celebran tras declararse la pandemia de coronavirus, y que se han desarrollado bajo estrictas medidas de higiene para evitar nuevos contagios.

20:05 De confirmarse los resultados de la encuesta de ABC, el gran perdedor del 12 de julio es Pablo Iglesias. su partido pierde un tercio del voto en el País Vasco y puede quedarse sin representación en Galicia tras haber tenido 14 escaños en la última legislatura y ser primera fuerza de la oposición. Este perdedor es el hombre que más manda en España hoy.