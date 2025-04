El Ejército trasladará a Melilla a los 54 españoles enterrados en Vélez y Alhucemas

«Rogelio Pallas Viña, Soldado de Artillería, murió heroicamente por la patria el 7 de agosto de 1922. Recuerdo de sus compañeros».

«Primitivo González Fdez., Soldado de Artillería, dio su vida por la patria el 16 de octubre 1923».

«Antonio Sordo Cacharrón, Cabo de Artillería, murió heroicamente por la patria el 20 de marzo 1922. Recuerdo de sus compañeros».

He aquí tres ejemplos de inscripciones de los 54 españoles sepultados en los cementerios de los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y que en próximas fechas el Ejército de Tierra trasladará al cementerio de la Purísima Concepción de Melilla tras notificarse en el Boletín Oficial del Estado del 9 de julio.

Condiciones ambientales

La razón que se esgrime para la exhumación es meramente técnica: «Preservarlos en las mejores condiciones posibles, debido a las duras condiciones ambientales que han soportado a lo largo de los años y los riesgos de desprendimientos por la actividad sísmica de la zona», aseguró la Dirección General de Comunicación de la Comandancia General de Melilla en una nota aclaratoria a la publicación en el BOE tras los rumores desatados por el anuncio que indicaban, sin fundamento oficial, que se trataba de un posible paso previo a una concesión a Marruecos.

Camposanto de Vélez de la Gomera, donde se encuentran 36 tumbas MDE

El camposanto del peñón de Vélez de la Gomera, donde se encuentran 36 tumbas, se sitúa en un acantilado y su conservación está condicionada por su difícil acceso. Enclavado en el norte de África, se encuentra a 126 kilómetros al oeste de Melilla y a 117 kilómetros al sudeste de Ceuta, siendo su acceso posible únicamente por helicóptero o barco. Obviando, claro está, el acceso terrestre por Marruecos. También está en una situación similar el peñón de Alhucemas, a 700 metros de la costa de Marruecos y a 84 kilómetros de Melilla.

No obstante, el anuncio de la Unidad de la Base Discontinua (Usbad) «Tte. Flomesta» de Melilla sobre la exhumación y traslado de los restos mortales de ambos cementerios ha levantado ciertas suspicacias en un momento en el que las relaciones con el vecino marroquí atraviesan una crisis diplomática abierta .

Fuentes militares no oficiales y conocedoras del estado de los camposantos dan fe del deterioro de los cementerios y las duras condiciones de los enclaves situados en pleno Mediterráneo, y de soberanía española desde el siglo XVI . No obstante, apuntan que «quizá el mensaje no es el más adecuado en estos momentos de cara a la opinión pública en España y fuera de España». Además, la coincidencia del anuncio con el centenario del desastre de Annual (22 de julio-9 de agosto de 1921) tampoco ha sido muy acertado a juicio de las mismas fuentes consultadas.

Vox pide explicaciones en el Congreso, ya que ve similitudes con el traslado de tumbas que ocurrió en 1975 en el Sahara Español

El Ejército de Tierra contratará a una funeraria para realizar los traslados pertinentes una vez concluido «el periodo de información pública, a fin de que quienes resultaran interesados puedan examinar la parte del expediente de que se trata, en la base de la Usbad». Estos traslados se efectuarán en los viajes logísticos que habitualmente realizan helicópteros del Ejército de Tierra, principalmente.

La decisión de la exhumación no ha pasado desapercibida en el Congreso de los Diputados donde el grupo parlamentario Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno «a adoptar todas aquellas acciones que sean necesarias al objeto de proteger y garantizar la españolidad de Ceuta y Melilla y de las Plazas de Soberanía del norte de África».

Cementerio de Alhucemas MDE

A juicio de Vox, tal y como se esgrime en el texto de la PNL, la explicación ofrecida por la Comandancia General de Melilla «no disipa las dudas respecto de la existencia de plausibles razones para la exhumación y traslado de los restos de nuestros compatriotas, que pudieran ser distintas a las estrictamente necesarias de Policía Sanitaria Mortuoria, máxime cuando es notoriamente conocido que el traslado de tumbas ya ocurrió en 1975 cuando España se retiró de la provincia del Sahara Español».

Entre las medidas concretas relacionadas con la crisis con Marruecos y la entrada de 10.000 inmigrantes el 19 de mayo, Vox pide la creación de «un Sistema Integrado de Gestión de las Fronteras Exteriores del norte de África formado por las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Judicial, Servicios de Inteligencia e Información del Estado y coordinado con órganos de cooperación policial internacional».

Junto a Ceuta y Melilla y los citados peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, España tiene otras dos plazas soberanas en el norte de África: islas Chafarinas, custodiadas también por el Ejército de Tierra, y el famoso islote del Perejil. A ellas hay que sumar la isla de Alborán, pero esta en pleno Mediterráneo.