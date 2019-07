El ejército reubica un concierto en Lérida para evitar símbolos nacionalistas El Rey preside hoy la entrega de despachos a los sargentos graduados en Talarn

«Pedimos que se respetara la neutralidad política de la que el Ejército hace gala. Hablamos con el Ayuntamiento y le pedimos que retirara la simbología política partidista que hay en el Espacio Cultural La Lira. Con retirarla temporalmente, durante el concierto, nos hubiera bastado». Con estas palabras explica para ABC una fuente oficial de la Plana Mayor de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército en Talarn (Lérida) el motivo por el que el concierto de fin de curso de este año no se celebró anoche en Tremp (Lérida) y se trasladó a un espacio de la propia academia militar, en Talarn.

La noticia de la cancelación del concierto del Ejército en el Espacio Cultural La Lira –de titularidad municipal– la dio a conocer la alcaldesa de Tremp, Maria Pilar Cases (ERC), en declaraciones a la televisión local el miércoles. «Estos lazos amarillos –que son el símbolo de los partidos independentistas– hace casi dos años que están en las paredes del espacio cultural. No se han tocado nunca. Y creemos que no se han de tocar», indicó Cases a Pirineus TV.

La alcaldesa confirmó que la Academia de Suboficiales tenía permiso para celebrar el concierto en el centro municipal, pero que no estaba dispuesta a respetar la neutralidad: «Les dejamos nuestro espacio con muchas ganas, pero ellos no nos pueden decir lo que hemos de poner o no. Les dijimos que no quitaríamos los lazos amarillos». Las palabras de Cases sorprendieron en la academia militar, según ha podido saber este diario, pero no tanto por su negativa a retirar la simbología partidista sino por hacerlo público, pues desde el Ejército solo tenían previsto anunciar el cambio de ubicación del concierto pero sin dar explicaciones del motivo.

Por lo tanto, anoche se celebró el concierto de fin de curso de los estudiantes de la Academia de Suboficiales, pero en las instalaciones de Talarn (a poco más de dos kilómetros de Tremp). El concierto, dirigido a las familias de los militares graduados y a los vecinos de la comarca del Pallars Jussà (Lérida), forma parte de la tradición en estas fechas, y un día antes de la entrega de los nuevos despachos a los sargentos formados en Talarn.

El de anoche es el segundo año consecutivo en que no puede celebrarse el evento en el Espacio Cultural La Lira, pues el año pasado, justo para el día del concierto, «falló el aire acondicionado» del edificio, señalan desde la Academia. Sí se celebró en 2017, el 9 de julio, así como en años anteriores, pues «la relación ha sido cordial», entre la Academia y los distintos equipos de gobierno de Talarn y Tremp.

El concierto de anoche se enmarca en los actos de fin de curso de la Academia, instalaciones que serán protagonistas hoy de la entrega de los despachos a los nuevos sargentos, a cuyo evento acudirá como en cada curso para presidirlo el Rey, que visitará Cataluña por cuarta vez en lo que va de año, tras la inauguración del Mobile World Congress, la del Salón del Automóvil y la cena del Salón Internacional de la Logística, las tres en Barcelona.

Felipe VI entregó los despachos a los sargentos adiestrados en Talarn en 2015 y 2017. La promoción de 2019 la componen 456 suboficiales, de los que 26 son mujeres. Y para la ocasión, el Rey estará acompañado por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela; la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera; y otras autoridades militares y civiles.

Entre estas autoridades civiles no estará el equipo de gobierno de Tremp. Cases dijo el miércoles que nadie del Consistorio acudirá al acto con Felipe VI porque «el Rey no recibe a los presidentes del Parlamento de Cataluña, tanto a Carme Forcadell como a Roger Torrent». Y, por lo tanto, añadió: «No queremos ir a un acto en el que esté este personaje».

No parece importarle a los responsables del nuevo Ayuntamiento de Tremp –ERC se hizo con la alcaldía tras las elecciones de mayo después de años de alcaldes de CiU y PSC– que la Academia proporcione entre el 40 y el 60 por ciento del PIB de toda la comarca, según distintos estudios. En 45 años, por sus paredes han pasado 26.415 suboficiales.