El Ejército podría blindar el suministro de alimentos Ninguna medida controla salidas o entradas por frontera, puertos o aeropuertos

Laura L. Caro Madrid Actualizado: 15/03/2020 08:03h

El suministro de alimentos y su producción estará garantizado, si fuera necesario, recurriendo incluso a la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y Guardia Civil, cuerpos ambos que podrían acompañar a los camiones para asegurar el transporte de estos bienes a los mercados.

El Real Decreto con las medidas para contener la progresión del coronavirus blinda de manera explícita el abastecimiento de comida a la población, también su importación prioritaria a través de puertos y aeropuertos donde, llamativamente, este documento no prevé ningún tipo de restricción o control de la salida o entrada a España de personas de cualquier nacionalidad. Algo que ya han hecho 72 países para limitar el acceso de viajeros españoles a sus respectivos territorios, entre ellos Marruecos de común acuerdo con el Gobierno de Pedro Sanchez «en beneficio de la seguridad de los dos pueblos».

El Ejecutivo no ha dado pasos en este catálogo de medidas para contener la crisis sanitaria dirigidos a bloquear fronteras, como ya tuvo que hacer el pasado día ocho Italia con el cierre físico de la región de Lombardía y otras 14 provincias donde habitan 16 millones de personas. En términos prácticos, la decisión de Giuseppe Conte se ha traducido en que, entre otros, para salir de ese territorio por aire, los ciudadanos deben justificar causa de fuerza mayor bajo pena de multa. Varias compañías han suprimido los vuelos a toda la zona. Los trenes de los pases vecinos se han cancelado y los de la SNCF francesa se detienen en el límite y cambiar su personal por empleados italianos. En definitiva, no se puede entrar o irse de allí.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aplaudió estas medidas tildándolas de «audaces y valientes». En contraste, en España únicamente se prohibió el pasado jueves el desembarco de los pasajeros que viajan en los cruceros, pero ayer seguían atracando en puertos como el de Mallorca. Incluso fueron desplazados por miles al aeropuerto para volver a sus lugares de origen, al parecer en autobuses preparados para evitar posibles contagios.

En sentido contrario, preguntado ayer por las posibilidades de regreso de españoles que se encuentren en el extranjero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que «cualquier español que haya salido por motivos laborales o vacacionales, con domicilio en España, puede volver sin ningún problema». Recordó que a partir del lunes las compañías aéreas que operan en nuestro país restringen sus vuelos a la mitad, «lo que no significa -añadió- que un ciudadano de Gran Canaria que tenga alguien que ha enfermado en Tenerife no pueda ir a visitarlo, lo que no podrá es ir a ver a un amigo».

Corredores sanitarios

Según consta en el decreto, la protección del abastecimiento alimentario contempla, si fuera preciso, la intervención de empresas, también de servicios, o el establecimiento de «corredores sanitarios» para asegurar en todo momento que trabajadores o materias primas lleguen a los lugares de producción y específicamente a las granjas, mataderos y fábricas de piensos para animales.

En su comparecencia ayer en La Moncloa, Sánchez indicó que el ministro de Sanidad tendrá la capacidad de dar ordenes para «asegurar el suministro de bienes para proteger la salud pública» y que no se interrumpa su abastecimiento.