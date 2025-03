EE.UU. se plantea trasladar su mando militar para África a la base de Rota

Desde que el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de mover tropas en Europa para reducir la presencia militar en Alemania, el Mando África, responsable de las operaciones militares de EE.UU. en relación con las 53 naciones africanas excepto Egipto, está estudiando posibles ... destinos, y España es una de las principales opciones.

Según confirman a ABC fuentes de la Administración estadounidense, entre las opciones barajadas para ese traslado está la base naval y aérea de Rota (Cádiz), que es de utilización conjunta de España y EE.UU.

El Mando África entró en funcionamiento en 2007, bajo la Administración de George Bush hijo, con la finalidad de coordinar operaciones en el continente, donde Estados Unidos tiene destinados unos 5.500 soldados. El comandante responsable, general del Cuerpo de Infantería Stephen Townsend, dijo en un comunicado el mes pasado que ha recibido la orden de traslado. «Si bien es probable que se necesiten varios meses para desarrollar opciones, considerar ubicaciones y tomar una decisión, el mando ha comenzado el proceso», señaló.

España, en la lista

Después de que el presidente Trump diera la orden de reubicación por desavenencias con la canciller alemana , dos corrientes se han opuesto en el Pentágono: la que quiere devolver el Mando África a EE.UU., por la cantidad de empleos e inversión que genera, y la que quiere ubicarlo cerca del continente africano y en una nación aliada. El Mando África está en la actualidad en una base en la ciudad alemana de Stuttgart, con unos 2.000 soldados y contratistas, cuyo gasto dinamiza la economía local.

Fue el diario «The Washington Post» el primero que reveló que España está en la lista, algo que luego pudo confirmar ABC. Fuentes de la Administración estadounidense, que pidieron anonimato para hablar francamente de un proceso de deliberación aun en curso, dijeron a este diario el jueves que desde que se creó el Mando África, España ha sido una candidata, dada la presencia de bases norteamericanas en el país. El «Post» asegura que el traslado costará unos 1.000 millones de dólares.

«En Rota hay espacio, desde luego, y es mucho dinero en empleos e inversión indirecta, pero es cierto que hay otras opciones de peso, sobre todo la del regreso a EE.UU.», dijeron a este diario esas fuentes. «Desde luego, significaría convertir a España en la principal aliada de EE.UU. en Europa».

Si el Pentágono se decantara por España, habría que modificar el acuerdo de cooperación de Defensa entre ambos países, que permite la presencia de militares españoles en las bases de Rota y Morón de la Frontera (Sevilla), algo que tendría que refrendar el Congreso de los Diputados.

En 2014, el actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, dijo en una entrevista radiofónica que entre sus prioridades está romper ese convenio de Defensa con EE.UU., además de sacar a España de la OTAN. Según dice a ABC Jim Townsend, que fue subsecretario de Defensa adjunto en el Pentágono ocho años, durante la presidencia de Barack Obama, esa posibilidad de enviar el Mando África a Rota se ha considerado muchas veces en el pasado , porque «España tiene un gran conocimiento sobre África y hemos trabajado de forma bilateral sobre África durante mucho tiempo».

Townsend, que hoy es investigador sobre seguridad trasatlántica en el ‹think tank «Center for a New American Security», añade que sabe por experiencia que es necesario garantizar que «cuando se mueven tropas, o se efectúa una operación antiterrorista, o un ataque aéreo en otro lugar, que no vas a sorprender a los gobiernos de las naciones anfitrionas, que no vas a dejarlos en evidencia, este es un punto muy sensible».

Nueva estrategia en Europa

El Mando África supervisa todas las operaciones en el continente africano, incluidos ataques que se efectúan con misiles desde drones , o aviones no tripulados. A finales de agosto, por ejemplo, un ataque con drones de EE.UU. mató en Somalia a uno de los principales integrantes del grupo terrorista Al Shabab, un experto en la producción de explosivos, según dijo entonces el propio Mando. «Ningún civil resultó herido o muerto como resultado de este ataque», dijo en un comunicado.

La Casa Blanca anunció en julio que sacará a 12.000 de los 36.000 soldados que tiene en Alemania. Según explicó entonces el presidente Trump, «gastamos mucho dinero en Alemania, y ellos se aprovechan de nosotros en comercio y se aprovechan de nuestras fuerzas armadas, así que las vamos a reducir. Están allí para proteger a Europa, están allí para proteger a Alemania, y se supone que Alemania debe pagar por ello».

El problema de fondo es la inversión de Alemania en defensa, que según los compromisos adquiridos por los socios de la Alianza Atlántica en la Cumbre de Cardiff (2014), con Obama todavía como presidente estadounidense, debería ser del 2% del Producto Interior Bruto, y no llega al 1,4%. La de España, una de las más bajas en el grupo junto con Bélgica y Luxemburgo, es solo del 0,92%. La de EE.UU. es del 3,42%.