Edmundo Bal: «Batet no fue tan rígida con los juramentos de la Constitución»

El abogado del Estado y portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Edmundo Bal , lleva en casa desde el pasado 13 de marzo. Aquella mañana se despertó con fiebre, tos seca y ahogo. No sabe si su caso se ha contabilizado entre las cifras oficiales del coronavirus , pero guarda una escrupulosa cuarentena. Mantiene la lealtad al Gobierno que está demostrando Inés Arrimadas , pero distingue entre el PSOE y Podemos , partido que según él parece querer «enfrentar» a empresarios y trabajadores.

¿Qué tal lleva el confinamiento?

Bien, la verdad. Habrá visto por ahí algún «meme», chiste de WhatsApp, diciendo que somos los opositores los que mejor llevamos el confinamiento. Estamos acostumbrados a pasar días y días en casa estudiando.

Se puso en cuarentena con síntomas del coronavirus, ¿cómo está?

Ahora estoy perfecto. Ese viernes me levanté con todo el cuadro de síntomas: una temblequera tremenda, muchísimo dolor de cabeza, ahogo, fiebre, tos seca... No evolucioné bien y por la tarde llamé al teléfono de la Comunidad de Madrid. Me hicieron la encuesta y me quedó siempre la duda de si me registraron o no como contagiado. Pero no he querido pagarme la prueba porque no me parece razonable. Ante la carencia que hay de test, entiendo que hay personas que los necesitan más que yo.

¿Qué hace tanto tiempo en casa?

La verdad es que no paro de trabajar. Por la mañana suelo hacer todos los días ejercicio, aquí en casa tengo una elíptica y una cinta de correr. Y ya después me pongo a trabajar. No tengo sensación de aburrimiento.

¿Alguna afición?

Leo todos los días porque soy un lector compulsivo. Todas las noches, antes de irnos a la cama, vemos una peli o una serie de Netflix. Sí es verdad que el tiempo libre que tengo me dedico mucho a cocinar con mi familia, que para mí es una liberación.

¿También aplauden a las ocho?

Sí, todos los días. Le voy a reconocer que algún día, pocos, estaba trabajando o en alguna videoconferencia con alguno de mis diputados y se me ha pasado la hora. Pero aquí en casa nos lo ponemos como una obligación.

«El sector de los autónomos ha quedado desguarnecido. Las medidas del Gobierno son insuficientes»

Proponen que haya plenos telemáticos en el Congreso, pero el Reglamento no lo permite.

Nos argumentan en contra el artículo 70 del Reglamento, que se tienen que hacer las intervenciones desde el escaño o desde la tribuna. ¿Vamos a interpretar de esta manera tan formalista el Reglamento cuando en los juramentos o promesas de acatamiento de la Constitución se han permitido fórmulas absolutamente extrañas? Las consecuencias son limitar los derechos de la oposición, porque Inés Arrimadas no puede replicar al presidente porque es persona de riesgo por estar embarazada.

Están siendo muy prudentes en la crítica, ¿temen quedar diluidos?

Esto lo ha expresado muy bien Inés. El objetivo principal de Cs en este momento es salvar vidas y salvar empleos. Eso no significa que no critiquemos. Es inaceptable que el Gobierno esté lanzando reales decretos sin contar con el consenso de la oposición. Estamos haciendo una oposición leal, lo cual no quita que cuando pasemos esta epidemia pidamos responsabilidades.

¿Las medidas para los autónomos son insuficientes?

Es este sector, el de los autónomos, el que el Gobierno ha dejado más desguarnecido. También a la pequeña empresa. Las medidas son insuficientes. El Gobierno se ha quedado corto y es grave. Me estoy refiriendo a la parte socialista. Si ya nos ponemos a hablar de Podemos, donde da la sensación de que se criminaliza a los empresarios y se trata de enfrentar a los empresarios con los trabajadores, pues eso me parece ya un disparate. Es el momento de estar unidos.

¿Apoyarán el nuevo decreto sobre el cese de la actividad no esencial?

Tenemos que verlo. El Gobierno va sacando reales decretos uno detrás de otro y alguno de los posteriores van modificando los anteriores. Tendremos que tomar la decisión haciendo un examen de conjunto.