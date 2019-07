Echenique asegura que el veto de Sánchez a Iglesias es «un precedente antidemocrático peligroso» El diputado asegura que los socialistas buscan que Podemos vote no en la investidura

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado en las mañanas de RTVE que el veto que tiene sometido el PSOE de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias conforma un «precedente antidemocrático peligroso» y que es «una excusa y una manera más de vetar a Unidas Podemos».

El secretario de la formación morada ha asegurado que «si Pedro Sánchez es presidente es gracias a las gestiones que hizo Pablo Iglesias en la moción de censura porque ni ellos mismos creían que podría salir adelante». «Sabíamos que electoralmente al PSOE le podía venir bien y a nosotros mal, pero era bueno para España».

En referencia a la necesidad de que Iglesias forme parte del gobierno de Sánchez, Echenique ha asegurado que «nunca hemos dicho eso», pero ha interpretado el veto de Sánchez como «una excusa más» y «una forma de vetar a Unidas Podemos».

No obstante, felicitó que se haya clarificado la cuestión de discrepancia, que «antes (el PSOE) decía que eran las políticas, y ahora son los nombres», y garantizó que, si los socialistas les llaman a negociar antes de la investidura, ellos acudirán. «Por nosotros no va a ser. Esto (el veto a Iglesias) no va a ser un obstáculo. Cuando nos llamen para negociar de buena fe, nosotros vamos a ir y a negociar de buena fe», ha dicho durante la entrevista.

Respecto a su consulta entre sus inscritos, de los que un 70% votó hacer presidente a Sánchez sólo en el caso de que haya un Gobierno de coalición proporcional y sin vetos, Echenique ha sido claro. Si no hay acuerdo para un gobierno de coalición, Unidas Podemos votará que no. «Cualquier otra cosa es facilitar la Presidencia de Pedro Sánchez. Uno puede hacer presidente a alguien votando a favor o absteniéndose», ha declarado.

Echenique ha defendido que el apoyo del 70% fue una decisión «contundente» y que la participación fue «muy digna», la quinta de todas las consultas de Podemos a sus bases, teniendo en cuenta además que ésta se ha producido en verano.