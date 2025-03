La dureza de ERC obliga a Sánchez a mirar otra vez a su derecha sin querer negociar

Los planes de Pedro Sánchez se complican por momentos. Sus planes para una investidura rápida, antes de las fiestas navideñas, han quedado devastados. El plan A empieza a resultar inasumible. En la víspera de la reunión que los negociadores de PSOE y ERC volverán a celebrar esta tarde en el Congreso de los Diputados, los independentistas que dirige Oriol Junqueras desde la cárcel dejaron ayer claro al presidente en funciones que son ellos los que controlan los tiempos y no el líder socialista .

En una demostración de la influencia que Sánchez le ha otorgado al convertirlo en llave de la legislatura, el valido de Junqueras, Pere Aragonès , acudió ayer al Congreso para reunir a sus grupos parlamentarios en las Cortes españolas y advertir a Sánchez de que el pacto, de ser, será a su manera. El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña defendió que su objetivo es «trabajar» para lograr «un acuerdo sólido y con garantías» . Una solidez que consideró incompatible «con un acuerdo rápido». «Un buen acuerdo es incompatible con las prisas», volvían a insistir desde ERC.

«Los tiempos no nos importan», reiteró Aragonès. Además, ante la pretensión de los socialistas de lograr la abstención con mejoras en la financiación y algunas transferencias, ha dejado claro Aragonès que por esa vía no cambiarán su actual voto contrario. Insistió además en que el conflicto político es «sobre la soberanía» de Cataluña respecto a un referéndum. «Cataluña quiere decidir libremente su futuro político y hasta el momento desde el Estado se ha perseguido esta voluntad. Tenemos compañeros en la cárcel, el conflicto es sobre la capacidad de Cataluña de decidir su propio futuro», dijo Aragonès.

Desde ERC se limitaron las expectativas respecto a ningún acuerdo tras la reunión de hoy. Aunque sí esperan algún avance. Y plantearán que pueda haber una futura reunión en Barcelona «igual» que ellos van a Madrid.

El pulso de Aragonès no encontró respuesta en Sánchez. En su primera comparecencia ante la prensa, limitada a dos preguntas, desde hace 18 días , Sánchez evitó valorar las condiciones de ERC. El presidente en funciones vuelve a su estrategia del verano: «apelar al conjunto de actores políticos» que le dejen gobernar.

El líder socialista reivindicó su propuesta de Gobierno con Pablo Iglesias que cuenta con 155 escaños . Sin renegar de ella y horas antes de reunirse con ERC volvió a dirigirse a PP y Cs sin plantear negociación con ellos, sino reclamando sus votos.

La posibilidad de lograr sacar adelante la investidura antes de que termine el año empieza a ser remota. Ese era el plan inicial de La Moncloa. Ayer Sánchez reconoció que no quiere comprometerse con unas fechas: «No lo sé», admitió mencionando expresamente fechas ya de 2020. Esa ausencia de certezas casa mal con la forma tajante en la que afirmó que «lo que no puede haber y no habrá son terceras elecciones».

Oferta de Arrimadas

El líder del PSOE tuvo ayer encima de la mesa otro camino posible. Pese a su crítica por no tener otra alternativa a la que plantea, Sánchez tampoco dio muestra de no querer explorar esa vía.

Inés Arrimadas envió una carta por la mañana a Sánchez , en la que le pide una reunión a tres bandas con él y con Pablo Casado para explorar otra opción a la de Podemos y los independentistas. Arrimadas cambia el paso que marcó tras el 28-A Albert Rivera y reclama ya al presidente en funciones un encuentro que busca su «rectificación». Una forma de retratar a Sánchez si no cambia de socios y de paso despejar culpas en caso de bloqueo.

Si el PP y el PSOE unen sus votos, Cs es aritméticamente innecesario. No obstante, fuentes parlamentarias dan valor a que ellos están realizando la propuesta ante unos populares y unos socialistas que con su posición actual abocan al «pacto del insomnio». «Ahora sí que hay un acuerdo cerrado entre el PSOE y Podemos», argumentan los liberales para justificar un movimiento que, con tres condiciones cerradas, Rivera solo protagonizó a una semana del final del plazo para formar gobierno. Desde el entorno de Sánchez trasladaron que no habría problema en reunirse con Arrimadas. Pero no en ese formato a tres bandas. Y aseguran que la recibirá el presidente por «cortesía» ya que se lo ha pedido y todavía no han mantenido un encuentro de esas características. Pero no enmarcan esa cita en la negociación de la investidura. En Cs no se dan por aludidos y fuentes del partido señalan que aún no ha habido respuesta oficial a la carta enviada por Arrimadas.

La oferta de Ciudadanos cuenta con unos escaños del PP que los de Pablo Casado ayer volvieron a negar . Y plantea la ruptura del pacto de Sánchez con Podemos, algo que el presidente no quiere contemplar de momento.

En paralelo al escepticismo de un sector socialista, en Podemos confían en que salga adelante la investidura antes de Navidad. Aunque Iglesias admitió ayer que «va a ser difícil» y por ello apremió a PSOE y ERC. «Espero que sea antes, los representantes públicos tenemos la obligación de ponernos de acuerdo», expresó durante la Cumbre del Clima. «Si no es así creo que eso generaría una situación de inquietud y de malestar en buena parte de la ciudadanía», advirtió a socialistas y soberanistas.

No obstante, en el entorno de Iglesias consideran que ERC terminará cediendo y que ha tenido que endurecer su postura por la presión de su ala independentista más radical. «Creo que el PSOE se está esforzando para que el acuerdo sea posible y creo que también ERC se está esforzando» , valoró. «Hay mucho que trabajar, hay que ser capaces de dialogar, pero soy optimista. Aunque no sea fácil, creo que lo vamos a conseguir», añadió. Por otro lado, Podemos y Bildu se citaron ayer en el Congreso. Una cita dentro de la «normalidad institucional» fuera de las negociaciones, explicaron fuentes de Podemos: «Los apoyos para la investidura tiene que trabajarlos el PSOE», insisten.