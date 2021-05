Una docena empleados de Podemos testifican que trabajaron con gente de Neurona Las defensas dan por esclarecida la prestación de servicios de la consultora mientras las acusaciones señalan contradicciones

Isabel Vega
Madrid
Actualizado: 07/05/2021 19:43h

Doce empleados de Podemos han desfilado como testigos ante el juez Juan José Escalonilla este viernes para dar fe de que durante la campaña para las generales de abril de 2019 estuvieron trabajando con personal de la consultora Neurona, la misma cuya prestación de servicios está bajo sospecha en lo que se traduce en una imputación del partido por un delito electoral y/o de financiación irregular.

Según informan en fuentes jurídicas a ABC, las declaraciones, que se han ido sucediendo a lo largo de la mañana, lo eran de personas que se desempeñaron en aquellas elecciones tanto en las áreas de comunicación como de redes y uno tras otro, han señalado que vieron trabajar o compartieron equipo con gente de esa consultora.

La testifical había sido propuesta por Podemos en lo que considera una diligencia clave para esclarecer este asunto. Era, como ya informó ABC, una de sus últimas bazas, después de que la UDEF pusiera en duda parte del material que aportó el partido al juzgado para acreditar los trabajos que hizo Neurona y por los que facturó, utilizando una mercantil en España, 363.000 euros de dinero electoral.

Por eso, el letrado de Podemos Raúl Maíllo, destacaba en declaraciones a los medios al término de las comparecencias que la causa debería quedar ya zanjada, porque doce personas han contado al juez que «colaboraron con la gente de Neurona, que vieron físicamente a los trabajadores, que vieron cómo realizaban los productos, que validaron los productos y que se sirvieron» de ellos.

«Aquí todo el mundo ha visto cómo se desarrolló el trabajo, qué trabajos se desarrollaban y cómo han confirmado que, además, estaban esas personas, que las han visto físicamente, de carne y hueso», ha señalado.

No obstante, para la acusación popular que ejerce Vox, no está tan claro. La letrada Marta Castro ha incidido en que ha habido «contradicciones» y falta de concreción porque esos empleados hablaban de otras personas sin concretar «qué trabajo hacía cada uno». En su opinión se debe seguir investigando, en la línea de esclarecer si el contrato fue o no una falsedad, cosa que se esclarecería contrastando si los supuestos servicios prestados por Neurona estaban duplicados porque ya los estaba haciendo la propia gente de Podemos.