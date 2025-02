En directo: Sigue el foro ABC con Albert Rivera

16.43

«Yo siempre fui más de Churchill. Mirar para otro lado no funciona. El paracetamol no te vale. El Estado abandonó Cataluña hace mucho tiempo», afirma Rivera. «En Cataluña estamos a tiempo de cambiar las cosas, pero con las recetas del señor Iceta no vamos a ningún sitio. Tiene que ser con la Constitución en la mano». «Chantajes ni uno», sostiene: «A los chantajistas se les derrota».

«Sánchez tiene que dar explicaciones públias, no puede ningunear una información veraz» publicada por ABC. Se refiere a las publicaciones de este diario sobre el libro de Pedro Sánchez, «Manuel de resistencia». Descarta, no obstante, cualquier dimisión.

«Un Gobierno PSOE-Navarra Suma sería mucho más sensato, sería mejor un Gobierno constitucionalista», dice Rivera.

«No se puede gobernar España y que tus líderes políticos se reúnan con los que no han condenado el terrorismo», dice Rivera sobre los pactos de los socialistas navarros para gobernar la Comunidad Foral.

«Nosotros no vamos a entrar en un Gobierno» PSOE-Cs, afirma Rivera. «¿Dónde está mi parte de generosidad? En que aunque esté en la oposición puedo sentarme a hablar con un Gobierno que no sea de mi partido. Y si lo conformamos Cs y PP, espero que el PSOE haga lo mismo», añade. Habla de buscar un «pequeño común denominador».

«Llevo tres años y medio en el Congreso y hemos consolidado un partido que gobierna para 20 millones de españoles y un centro político que no existía desde la UCD», sostiene el presidente de Cs.

«Ni una sola encuesta política vaticinó un cambio en Andalucía, y lo hubo», afirma Rivera tras ser preguntado por las encuestas electorales. «Hay un 35 por ciento de votantes indecisos, dos millones y medio de españoles muy cerca de votar a Ciudadanos. [...] Hay que hacer camapaña, actos, acudir a foros como este. Soy optimista por naturaleza». «Sí que se puede», añade.

«Ciudadanos hoy gobierna para 20 millones de españoles» con «Gobiernos que están siendo buenos para los españoles», aunque haya «anécdotas» que salten a los medios.

«Querría destacar lo importante que es que los partidos y los líderes políticos sepan gobernar con distintos», asegura Rivera tras ser preguntado por las discrepancias en los Ejecutivos formados por PP y Ciudadanos.

«Ciudadanos es el único partido que se ha opuesto a las amnistías fiscales», asegura Rivera, que dice que PP y PSOE «perdonan dinero a los defraudadores y suben los impuestos a los que cumplen». «Creo en un sistema fiscal con tipos bajos o moderados, donde pague mucha gente y nadie defraude».

Rivera habla ahora sobre economía. «Si en el mejor momento económico que hemos tenido tenemos un 14 por ciento de paro, tenemos un problemón», dice. «¿Cuantas veces han criticado a Cs por proponer un nuevo modelo laboral cuando está claro que el actual está obsoleto?».

«Iceta manda en todo el PSOE», insiste Rivera, que critica a Sánchez por defender «la Nación de naciones». «¿Por qué no podemos ser una Nación como las demás», añade.

«¿Ustedes mantendrían al director territorial de una empresa que está quemando la delegación de su empresa», se pregunta Rivera haciendo una metáfora con Quim Torra. «Cada día que sigue de "president" crece el problema», afirma. Le habían preguntado por las soluciones que propone para Cataluña, más allá de la aplicación del 155.

«Les pido que volemos alto», dice Rivera. «En los momentos difíciles es cuando uno tiene que sacar lo mejor de sí mismo», finaliza Rivera. Comienza el turno de preguntas de los periodistas.

«Cuando no votan a los moderados, ganan los radicales. Cuando no votan al centro, ganan los extremos. (...) Nos sobran los motivos para estar defraudados con la política y los políticos, pero también nos sobran los motivos para coger una papeleta, poner en marcha las reformas. Hablar de los huesos de Franco o de la educación. No queremos ni rojos ni azules ni territorios enfrentados. Hay que elegir entre parálisis o desbloqueo, y entre ambición o resignación. Les confieso que me gusta más la ambición que la resignación, pero no para tener un helicóptero a mi disposición ni para tener un colchón en La Moncloa».

«En las urnas hay que elegir. Les pido que voten a quien más les gusta, no voten con miedo ni resignados con calculadoras. Voten mirando al futuro, y cuando ustedes voten, que son soberanos y mandan, nosotros nos la tenemos que arreglar. Sé que hay muchos indecisos y sé que nos la jugamos. Ciudadanos y España para convencer a mucha gente que está cansada».

«El 11 de noviembre yo propongo un gran compromiso con España. (...) Creo que sería mejor un Gobierno de Ciudadanos y PP, pero asumo que si los españoles escogen a Pedro Sánchez como presidente desde la oposición estaré dispuesto para desbloquear este país, pero con valentía, no para ser cobardes».

«Este país pide unidad de acción. No voy a mirar el pasado, estoy dispuesto, desde el Gobierno si gobernamos con el PP o desde la oposición si gobierna el PSOE», dice Rivera, que critica ahora al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por decir que «no pasa nada en Barcelona» mientras se suceden los disturbios.

«El periodo más tranquilo en los últimos años en Cataluña ha sido el de la aplicación del 155», afirma Rivera tras hablar de Quim Torra. «El señor Iceta (PSC) dice con quién hay que pactar y con quién no», continúa, señalando que Sánchez ha escogido el «camino de los nacionalistas».

«Somos gente de acción. Queremos legislar, queremos gobernar. A los 57 diputados de Ciudadanos ni siquiera nos han visto», dice Rivera, argumentando que no les han permitido poder llevar a cabo estas reformas.

«Estas son las diez reformas que les planteo, y la pregunta es: ¿cómo las hacemos?», continúa Rivera. «Necesito como mínimo una mayoría absoluta para las leyes orgánicas».

Rivera lanza una comparativa: en Cataluña «tienen cinco estaciones de AVE, un aeropuerto en cada provincia»y «la están liando». «En Extremadura no tienen ni tren» y hacen «poco ruido».

La izquierda ondea «la bandera de la igualdad pero han generado más desigualdad que nadie», afirma Rivera.

La décima reforma «se llama España». Habla Rivera de cómo se ha beneficiado a los nacionalistas en España «hemos desencajado España entera» en 40 años. «No tenemos políticas de Estado» porque «los nacionalistas han condicionado la política». «No hay libertad si no hay igualdad de oportunidades», sostiene el líder de Cs.

«PP y PSOE no quieren cambiar» la ley electoral, que además de a ellos «beneficia a los nacionalistas», según Rivera. Propone un corte electoral del tres por ciento a nivel nacional. «Los nacionalsitas no pueden sacar tajada de un sistema electoral obsoleto».

«Se utiliza ele mpelo emporal como un mecanismo de expulsiónd el talento joven para beneficiar a quien se ha acomodado», añade Rivera. «Mantengamos derechos, pero equiparemos».

El octavo punto es «la precariedad» en el empleo y la vivienda. «Las políticas populistas han hecho lo contrario de lo que necesitamos, han bloqueado la construcción de nuevas viviendas, han bloqueado la oferta y han aumentado los precios» con «políticas restrictivas». Reclama que haya «viviendas sociales, pero de alquiler, reguladas y controladas».

Rivera habla ahora de «la semana fantástica de Franco» reclamando que hay que olvidar los «shows televisados» y centrarse en «las pensiones y el Pacto de Toledo», un «ejemplo a seguir». «Quiero plantear una reforma en el PActo de Toledo hablando de los ingresos que procedan de la calidad del empleo y la natalidad», que «tarda mucho, pero como no empecemos ya...», dice el presidente de Ciudadanos.

La sexta reforma se aplica a la fiscalidad: «No podemos ser los campeones del mundo de los tipos impositivos». «Con políticas fiscales moderadas se ingresa más», asegura Rivera, que dice que reduciendo el impuesto de sucesiones en Andalucía se ha podido ampliar el presupuesto social en la comunidad.

«Ninguna de estas reformas las saca un Gobierno solo, no se sacan por decreto», afirma Rivera antes de hablar de la quinta reforma, centrada en la lucha contra la corrupción, algo que es «fundamental». «Luchar contra la corrupción es meritocracia», dice Rivera recordando las noticias publciadas por ABC sobre la tesis y el libro de Pedro Sánchez.

La cuarta reforma, de la que «se ha hablado poco»: la despoblación. Pide nivertir con un plan nacional recogido en los Presupuestos Generales del Estado y recuerda que en los últimos años 100.000 personas han abandonado Castilla y León. «Si no tienes empleo, te tienes que ir; si las empresas se van, te tienes que ir; si no tienes un colegio cerca, las familias se acaban marchando». Propone una fiscalidad reducida en un 60 por ciento para los pueblos con menos de 5.000 habitantes.

La tercera reforma: sanidad. Pide mejorar los sueldos de los profesionales y que no haya diferencias entre los sistemas sanitarios autonómicos. «Si tienen nuestro expediente para cobrarnos impuestos, tienen que tener nuestro expediente para salvarnos la vida», afirma. «No confundamos descentralizar con quitarles derechos a los españoles. En vez de descentralizar hemos fragmentado.

La segunda reforma es la educación, porque «en el Siglo XXI el conocimiento es el verdadero capital». «En la educación nos jugamos y nos ganamos el futuro», añade, y dice que intentó esta reforma pero Sánchez lo evitó en el Parlamento.

Rivera comienza a hablar de la primera de las diez reformas que va a exponer hoy en el Foro ABC: la natalidad. Destaca que España es el segundo país con la tasa de nacimientos más baja de Europa y «hay que poner España en marcha por las familias y la economía». Lo importante es que «sea un país con familias de clase media». «Hay precariedad laboral, precariedad para encontrar una vivienda», continúa.

«Si los españoles nos mandan a la oposición, ahí está el compromiso», asegura el presidente de Ciudadanos. «El voto a Cs va a servir para tres cosas: para desbloquear España, para aplicar las reformas que no se han hecho en 40 años y defender la Constitución», porque «lo más moderado que se puede hacer hoy es aplicar» la Carta Magna.

«Llevamos demasiado tiempo dándole la espalda a los problemas y no aprovechando los desafíos que el mundo global nos ofrece», afirma Rivera. «Si no nos comprometemos con España [...] este país va a seguir bloqueado. Uno demuestra si es un buen presidente de su país no solo cuando es presidente, sino cuando está en la oposición. Yo me comprometo a formar Gobierno en un mes, yo me comprometo a llamar a Pablo Casado si sumamos».

Rivera, que se ha presentado como una persona que no es pesimista, pretende ofrecer «una solución» que «pasa por un compromiso con España, un compromiso de país que todos los políticos deberíamos suscribir». «Más allá de los escaños que podamos conseguir en una repetición electoral, lo importante es saber qué vamos a hacer con esos escaños el 11 de noviembre», afirma el presidente de Cs.

Comienza la intervención de Albert Rivera , que agradece la invitación «en un momento difícil para España».

«Ante esta situación de ingobernabilidad, Cs plantea un acuerdo» con «diez temas críticos» para España, afirma Ruiz. «Desde la anterior cita electoral han pasado más de sdeis meses pero en el horizonte tenemos los mismos desafíos que entonces» como «el independentismo» o «la ralentización de la economía»

Ruiz asegura que «afrontamos la cuarta cita electoral» en cuatro años y habla de «una inestabilidad política que no habíamos visto en 40 años». Ciudadanos es «el reflejo de los cambios que vemos en la sociedad, la generación de los jóvenes políticos que siempre ha vivido en democracia».

Para Ybarra, la defensa de la Constitución en Cataluña que hace Rivera merece ser elogiada. «momentos de brechas políticas», continúa Ybarra, que dice que Rivera «nunca ha renunciado a un proyecto ambicioso con vocación pactista». Finaliza su intervención y toma la palabra don Fernando Ruiz, presidente de Deloitte.

«La incógnita de la participacion y el dificil cálculo» deja todo en el aire hasta el último día, afirma Yabrra. «Nuestro invitado ha expresado su frontal no a Pedro Sánchez», continúa, y recuerda que la «opción prioritaria» de Rivera es Pablo Casado.

Comienza el Foro ABC. Don Ignacio Ybarra , presidente de Vocento, toma la palabra. «A menos de dos semanas de las elecciones, contamos una vez más con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos», ddice, y añade que «llega a este foro con las inciertas perspectivas que ofrecen los sondeos a su partido».

