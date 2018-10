Actualizar

10.00 Beatriz Escudero (PP): «¿Le parece lícito acusar a la oposición a través de las redes sociales del Ministerio? Ha convertido el Ministerio de Justicia en una herramienta de propaganda electoral del Gobierno. ¿Van a ir dopados a las elecciones?»

9.55 Delgado: «Esto hechos me parecen repugnantes y condenables. Me da lo mismo que suceda en Andalucía, Mallorca o Azerbaiyán. Somos el país que más prostitución consume de Europa. Para nosotros la prostitución no es un trabajo, es un ataque a mujeres y niñasy una forma de esclavitud. Este Gobierno quiere abolirla».

9.53 María Eugenia Romero (PP), a la ministra de Justicia, Dolores Delgado: «Los ayuntamientos llevan años desarrollado medidas disuasorias y en Andalucía nos encontramos con políticos pagando con dinero público en prostíbulos. Y ustedes califican una actividad que explotación como actividad comercial»

9.51 Borrell: «No miramos a otro lado. Hemos votado las sanciones contra miembros del Gobierno venezolano y no vamos a modificarlas»

9.49 Rodriguez: «Con Ciudadanos en el Gobierno, España no mirará para otro lado. Se sumará a otros países para denunciar lo que le ocurre a la Corte Internacional. No abandone al pueblo que más peticiones de asilo tiene en España desde hace tres años»

9.47 Borrell: «La única solución es una salida negociada entre los propios venezolanos. Eso es lo que pide la UE y gran parte de la oposición en Venezuela. Creemos que hay cauces más eficaces. Michelle Bachelet va a viajar a Venezuela para llevar a cabo investigaciones, por ejemplo».

9.45 Melisa Rodríguez (Ciudadanos), a Borrell: «¿Ante la crisis de Venezuela, que actitud va a mostrar el Gobierno?»

9.42 Josep Borrell: «La operación de venta por un importe de 9.000 euros reconozco que no fue adecuada por el momento en que se produjo. Fue un error que puede constituir solo una falta administrativa».

9.38 José Ramón García Hernández (PP): «Sánchez no le va a dejar caer. Su responsabilidad no es defender ni servir de escudo a un presidente del Gobierno que no ha sido elegido por los españoles».

9.35 Maroto: «Trabajamos en esa búsqueda de una solución, por lo que esos inversores son necesarios. Estamos trabajando con responsabilidad con todas las partes para alcanzar un acuerdo satisfactorio para que no se pierdan empleos».

9.32 Sagastizabal: «Nos gustaría que la ministra fuera más concreta. El Gobierno vasco ya fue muy crítico con la privatización del astillero hace años. Nosotros estamos buscando inversores. Se trata de dar una solución definitiva y le pedimos apoyo al Gobierno Central»

9.30 Maroto: «Consideramos que Sestao es esencial para la industria española, debido a los empleos directos e indirectos que genera. He seguido su situación delicada y estamos buscando soluciones para hacer posible que el astillero continúe en activo»

9.29 Idoia Sagastizabal (PNV) pregunta en este mismo sentido a la ministra, pero esta vez sobre la naval de Sestao.

9.27 Maroto: «Como sabe este Gobierno, hemos acordado con empresa y sindicatos un marco de actuación en solo seis semanas. Un acuerdo que llega hasta finales de 2019. Este recoge el compromiso para buscar potenciales inversores, pero no lo haremos público hasta que no evaluamos su viabilidad».

9.25 Ana Marcelo Santos (Unidos Podemos-En Comun Marea) pregunta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, sobre un plan concreto para la empresa leonesa Vestas.

9.22 Calvo: «Yo siento que cumplí con mi deber en todo momento. La coordinación está en el BOE. Aprobamos hasta 12 reales decretos leyes. ¿Qué nombre le pone usted a esto? Su presidente del Gobierno de su partido, sin embargo, contestaba cosas como: "No lo sé o no me acuerdo"».

9.21 Dolors Montserrat (PP), a la vicepresidenta Carmen Calvo: «¿Se siente orgullosa de la coordinación del Gobierno?».

9.17 Sánchez: «El PSOE ha ampliado continuamente los derechos de este colectivo a lo largo de su historia. La ministra de Justicia se reunirá hoy con el colectivo LGTBI. Uno de cada tres niños afirmar sufir acoso escolar hoy en día. Nosotros estamos trabajando contra el bullying homofóbico y transfóbico. De hecho, ahora hay dos leyes tramitándose en este sentido. Ojalá salgan adelante».

9.16Rufíán: «Vivimos en un Estado donde una ley patologiza a las personas transexuales, donde el registro civil dificulta el cambio del nombre, donde el poder considera util a los homófobos de Hazte Oír».

9.15 Sánchez: «Cuando era líder de la oposición, presentamos una ley contra la discriminación. Ahora, Unidos Podemos también ha presentado una propuesta. Debemos dejar de lado las cuestiones ideológicas y sumar fuerzas por este colectivo. Le puedo garantizar que estamos comprometidos contra los delitos de odio».

9.12Gabriel Rufián (ERC): «¿Qué medidas tiene pensado el Gobierno para acabar con la discriminación sobre las personas transexuales?».

9.10Sánchez: «Subimos los impuestos a las clases más pudientes. Subimos dos puntos el IRPF a aquellos que cobran más de 130.000 euros. Eso es esta propuesta presupuestaria. Señor Rivera, sea coherente con su oposición. Usted hace diez años pidió un salario mínimo hasta los 1.000 euros y ahora no».

9.07Rivera: «El que miente es usted. Es un fraude y engaña a Bruselas. El señor Iglesias tiene que ir a ver a los nacionalistas a la cárcel para aprobar los Presupuestos. Aproveche el tiempo señor Sánchez, se le acaba el tiempo. Le pido que convoque elecciones».

9.05Pedro Sánchez: «Usted debería informarse algo mejor, antes de plantear esa respuesta, porque nosotros no vamos a subir los impuestos a los autónomos. Deje usted de mentir. Abandone la crispación y vuelva a la moderación».

9.00 Albert Rivera (Ciudadanos): «Usted ha enviado un documento a Bruselas que es una mentira. Un documento donde le metía un sablazo a los autónomos de 420 euros. También a los conductores: 670 millones. Habla de subir el impuesto a los ricos. ¿A los que llevan a su hijo al colegio en su coche? Usted engaña a los españoles y no se respeta a esta cámara ni a las instituciones. Usted debe adecuarse a la senda marcada por esta Cámara. ¿Va a mentir a todos los españoles, señor Sánchez?».

8.55 El líder del PP, Pablo Casado, preguntará al presidente del Gobierno por los acuerdos y condiciones de los Presupuestos Generales del Estado; así como la inversión en Cataluña y la situación política.