En directo, sesión de control al Gobierno | Casado acusa a Sánchez de elegir el veneno de la discordia y este replica que aprovecha la crisis para derrocarle

11.40

Hasta aquí las preguntas más importantes de la sesión de control de hoy.

11.36

Patricia Rueda (Vox) pregunta a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sobre las medida paara favorecer el Turismo. Le recuerda las contradicciones con la apertura de fronteras y pide que le recuerde a Garzón la importancia del sector y la necesidad de menos trabas. «Empleo y liquidez, protejamos a España». Maroto responde que justo su grupo se opuso a ambas cuestiones «El objetivo de l Gobierno es recuperar la confianza y credibilidad como destino seguro con una campaña de promoción, "España te espera", para dar una respuesta a los retos que tiene, como el cambio climático. El prestigio de España como destino depende de todos, también de ustedes. Vamos a salir adelante porque España es un gran país», finaliza la ministra.

11.30

Margarita Prohens (PP), para hablar de corrupción (al Gobierno), miren a su gobierno. A Irene Montero. «¿Por qué animó a las mujeres a asistir al 8-M?» «Todas sus afirmaciones de la primera a la última so n mentiras. Diga la verdad por respeto a esta cámara». Prohens: «Si todo es mentira, ¿por qué obstaculiza la investigación judicial? ¿Por qué con la mano no o no se besa? El feminismo no es culpable, usted sí . Jugó a la ruleta rusa con muchas mujeres, incluso a las que somos de riesgo. Viva la igualdad y los gobiernos que no mienten aunque les vaya la igualdad en medio». Montero: «Llegamos tarde porque no sabíamos lo que ocurría (sobre coronavirus)». Batet ruega silencio porque se monta un revuelo. Montero: «En esta crisis todos los días han sido 8-M porque las mujeres han estado al frente de esta crisis. El problema es que son el principal partido de la oposición y no tienen ninguna propuesta», dice indignada. «Criminaliza el 8-M diciendo que las movilizaciones machistas traen muertes, diganselo a la señora Ayuso que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales»

11.15

Ábalos: «La dirección general (del amigo de Sánchez) asume unas competencias que no teníamos y que creó su Gobierno en el marco de la Agenda 2020. Y se lo digo a usted, que sabe mucho de arquitectura y se ha aprobado actuaciones que benefician a su municipio», le espeta como reproche del uso de su cargo.

11.11

Antonio González-Terol (PP), espeta a Iglesias que la Comuidad con más muertos en residencias el del PSOE. Pregunta a Ábalos que han colocado a personal del entorno del gobierno en distintos departamentos, en las «puertas giratorias». Le pregunta por los criterios que guían a su ministerio para nombrar a altos cargos, entre ellos al mejor amigo de Sánchez. «En eso no ha mentido» Este responde que los que marca la ley. Terol: «¿ Donde queda la cacareada meritocracia de Sánchez ? Se lo digo yo, en el mismo sitio de no pactar con Podemos y Bildu».

11.05

Laura Borràs (JpC), pregunta a Marlaska sobre la «parapolicía y sobre la inquietante policía que persigue delitos de adversarios que citó Sánchez en esta cámara». Marlaska responde que desde que ha tomado posesión el Gobierno está trabajando en la remodelación del ministerio y en la recuperación de su prestigio con equipos neutrales y guiados por la profesionalidad y con el compromiso ineludible del Estado de Derecho. «No hemos ido a una purga».

10.58

Macarena Olona (Vox), le acusa de que la realidad ha demostrado que mentía en relación a la destitución de Pérez de los Cobos y cuando apeló a su filtración del informe judicial a los medios. «¿Qué pruebas tiene?». Marlaska: «Acaba de hacer una acusación muy grave. Yo aludí a la gravedad de la filtración de una causa judicial secreta porque es un delito y va en contra del Estado de Derecho». Olona: «La verdad acabará aflorando. La realidad que esconde la destitución de Pérez de los Cobos es que usted odia a la Guardia Civil. El origen de todo está en Bilbao. Diga qué ocurrió ahí hace 20 años. Qué hizo usted como magistrado para evitar que determinada información saliera a la luz pública». Marlaska: «Sea usted lo suficiente valiente porque el que portaba el féretro de José María Lirón, asesinado por ETA, es el que le habla, el que ha sido amenazado por ETA y trabajo para vencer dentro del Estado de derecho en contra de la banda terrorista. Y el que sigue trabajando por el conjunto de las víctimas. Hace mucho que me liberé de la dictadura de ETA, pero sobre todo, de los silencios». Aplausos.

10.56

PP: «Aplíquense el cuento del 8-M cuando decían "no se besen no se besen". Los informes de la policía judicial "no se tocan no se tocan"». Marlaska: «Ustedes ya han dictado sentencia. Sobre la policía patriótica en esta cámara cuando se aludió por parte de su gobierno (PP). Nosotros tratamos de devolverle el prestigio»

10.51

Beatriz Álvarez Fanjul a Grande-Marlaska le pregunta por la remodelación de la Guardia Civil. «¿Tiene que ver con su desmilitarización, con lo que llaman policía patriótica?». Marlaska: «La ley explicita los derechos y libertades de la Guardia Civil, su naturaleza militar no es ningún obstáculo para ejercer dichos derechos y seguiremos trabajando en esa línea dentro de su naturaleza militar».

10.45

Iván Espinosa de los Monteros (VOX), pregunta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero por los impuestos que va a subir el gobierno. «Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni trabajadora. Se lo repito por cuarta vez. Defendemos un modelo de sociedad diferente al suyo, como el ingreso mínimo vital que ustedes denostan. Si hay alguna amenaza es su posición que intenta enfrentar a distintos colectivos en nuestro país. Me preocupa en realidad la posición del PP y que ayer dijera que señor Maroto que España huele a 8-M. ¿A qué olemos las mujeres ?»

10.40

El diputado Mikel Legarda Uriarte (PNV) pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, si ha protegido los derechos de la ciudadanía durante el estado de alarma. «Ha servido para proteger los derechos fundamentales, la salud pública, los derechos esenciales; pero sobre todo, para contener el virus. Le respondo con un rotundo "sí"». El diputado vasco le replica que "no", y le pone el ejemplo del funcionamiento del portal de transparencia, que solo estaba activo a favor del Gobierno . La crisis sanitaria no es una crisis de transparencia». Campo: «Hemos hecho un ejercicio de transparencia agotador, con comparecencias diarias, tal vez no haya sido suficientes»

10.32

«Que ustedes mientan a los niveles que lo están haciendo cuando se trata de vidas de seres humanos es deleznable . Le voy a leer la orden del 23 de marzo sobre los centros de mayores. Las inspecciones correspondían a la Comunidad. Tienen la indecencia de negar la existencia de esa orden que prohibía la llegada de mayores a los hospitales. Y tuvo que venir un consejero de Ayuso para decirle que era inmoral e ilegal. Qué poca vergüenza».

10.30

Egea: «¿Me podría decir qué medidas a tomado en relación a las residencias? Sabemos que ha nombrado a altos cargos, que ocupa un puesto en el CNI. Usted y el señor Sánchez están acusando de falta de rigor a la Guardia Civil . Sé que no me va a contestar. Es usted un monaguillo del señor Sánchez»

10.30

Iglesias responde con el ingreso mínimo vital, alabado por el FMI. «Ese consenso internacional es la prueba de sus derrota política. Por eso mienten y patalean. Y, si quiere, tomamos un café»

10.27

Teodoro García Egea (PP), pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por las puertas giratorias. «¿ Sus iniciativas van a beneficiar al conjunto de España o a los amigos de su partido? »

10.26

Calvo: «Marlaska está sentado porque el presidente del Gobierno constitucional es el que nombra y el que cesa. Y me atengo al reglamento. ¿Por qué enreda con su autoproclamada superioridad moral en la política ? En un Estado de Derecho la única verdad incontestable es la de cumplir con las leyes. Tómese un café conmigo de un par de horas. Acéptelo».

10.24

«Usted ha insinuado que el PP apoya un golpe de estado. ¿es consciente de lo que ha dicho?. Para tapar su letal gestión del virus está diseminando otro. Con sus insidias se degradan a sí mismos. En una semana degradan a Cobos y alzan al desleal Trapero. La respuesta es en qué andan ustedes: consintiendo a los golpistas, ellos sí, mientras ultrajan a los demócratas»

10.22

Cayetana Álvarez de Toledo (PP), a la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo: «Recriminó usted al grupo popular diciendo, ¿en qué están ustedes? O usted se atreve a afirmar que el PP está implicado en un golpe de estado, y ojo, lo demuestra o usted admite, con lógico rubor en la cara, la verdad. Diga ante esta cámara: "No, ese fantasmagórico golpe de estado es un maligno bulo cuyo único propósito es camuflar la responsabilidad del Gobierno en la muerte de miles y miles de españoles». «Veo que el señor Marlaska sigue sentado en su escaño, ¿por qué?». Calvo: «Me voy a atener al reglamento. Usted pregunta sobre el grado de compromiso de Gobierno con la verdad. Y yo le responde que tenemos una obligación con ella»

10.17

Aizpurua: «Su Gobierno apunta a nuevos recortes haciendo pagar a los de siempre. Sea claro y diga si va a hacerlos. Esta crisis deben pagarla los ricos y el capital». Sánchez: « Esa pregunta es interesada y electoralista. Se trata de dar una respuesta positiva a una crisis que ha generado cambios. Ahí es donde va a estar el gobierno y donde me gustaría que estuviera la mayoría de la cámara»

10.17

Mertxe Aizpurua (EH-Bildu) le pregunta si va a hacer más recortes. «Habrá respuestas cíclicas, en función de lo que suceda. Con déficit de un 10% habrá que hacer una reforma fiscal y habrá, esperemos políticas para crear empleo y reducir las ayudas. Seamos serios»

10.14

Sánchez: «H emos hecho un gran esfuerzo de cohesión. Podemos hacer más . Propuse crear una comisión de evaluación sobre el Covid-19 al final de la pandemia. Seguiremos rindiendo cuentas y a tratar de esforzarnos en cuanto a la falta de medios y material»

10.12

Edmundo Bal (CS) le pregunta qué va a hacer el Gobierno para eliminar la confrontación «Todo y más y un ejmeplo es lo que hemos hecho con ustedes». Bal: «Su Gobierno va desbandado. acusa de golpistas a un grupo parlmentario, dice que una comunidad se comporta de forma criminal, o la que ha liado Marlaska en la Guardia Civil. ¿No va a decirles nada? Es usted el que tiene la responsabilidad. Hay países como Portugal o Grecia que han abordado esta crisis con consenso. ¿Es que estamos condenados al guerracivilismo ? Apelo a su responsabilidad para que piense en grande y trabaje para todos los españoles; esa sí será la nueva normalidad, de la nueva política

10.09

Sánchez: «La oposición ha inoculado el virus para derrocar al Gobierno de España. Y ha sido un gran fracaso para usted. El Gobierno está en pie y es usted el que debe decidir qué camino seguir: el de la bronca, ahí tiene a la ultraderecha, o el de la unidad, el del Gobierno». Aplausos.

10.07

Casado: «Esa pregunta la tendrá que responder usted, que ha pactado con Bildu. No ha valorado los cuatro acuerdos que le hemos ofrecido: el primero, el pacto Cajal, el plan de reactivación económica y una oficina de atención a las víctimas, entre otras. Si no las valora hoy, está claro que ha optado por el veneno de la discordia. Hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado ». Aplausos

10.06

Sánchez: «Usted elige: ¿va a perseverar en la bronca o va a tomar el camino de la reconstrucción que nos hace más fuertes?»

10.04

« Señor Sánchez, ha comenzado ya su desescalada. Su fase 1 fue en enero y febrero, la de la ocultación de las alertas cuando la hecatombe se veía venir, tal y como dijo el forense en esa investigación que ha desatado una purga en la Guardia Civil, pero que le debería de costar el cargo a su fiscal, a Marlaska y a su delegado del Gobierno en Madrid, investigado por una jueza por autorizar la marcha feminista del 8M. Su fase 2 fue la de marzo y abril, la de la incompetencia con las mascarillas y los test falsos y el caótico mando único por el que tendrá que rendir cuentas en una comisión de investigación y la fase 3, la del abuso del estado de alarma para controlar las redes, amenazar a la prensa, tomar el CNI y el CIS, también Enagás, la CNMV y enchufar a altos cargos. Así ha llegado a su nueva normalidad, que es la vieja, consistente en «hacer oposición de la oposición. Aquí, quien no alaba a Sánchez, crispa. ¿Cree que así salimos más fuertes?»

10.00

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, toma la palabra y guardan un minuto de silencio. A continuación abrirá el debate el presidente del PP, Pablo Casado

9.55

La tensión en la Cámara Baja ha ido aumentando en cada sesión, veremos a ver qué ocurre hoy. Los nuevos apoyos de Sánchez (Cs), en algunas materias que causan el recelo de sus socios de investidura (ERC y PNV) y le dan seguridad , y la oposición frontal del principal partido de la oposición, PP, claves en este temas, además de la actitud del presidente, que apela a la unidad pero practica la estrategia de la confrontación.

9.46

También preguntarán a Sánchez qué está haciendo desde su Gobierno para general un clima de entendimiento político (Cs) y si es verdad que piensa que de está crisis salderemos más fuertes (PP)

9.44

La nueva dirección general creada expresamen te para el mejor amigo de la infancia del presidente del Gobierno, Perdro Sánchez, Ignacio Carnicero, en el Ministerio de Fomento , como adelantó también este diario, será abordada también en la sesión de hoy.

9.42

La titular de Igualdad, Irene Montero, tendrá que responder sobre la manifestación del 8-M, convocada en plena eclosión de la pandemia de coronavirus (ABC difundió en exclusiva un video con sus declaracione s al día siguiente). Un caso que está siendo investigado por un juzgado y que ha generado una gran polémica por las posturas enfrentadas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la magistrada, Carmen Rodríguez-Medel.

9.40

Buenos días. A las diez de la mañana arranca la sesión de control al Gobierno de coalicición del PSOE y Unidas Podemos. Las preguntas de la oposición se van a centrar en los cambios en la cúpula de la Guardia Civil, en l a destitución del coronel Diego López de los Cobo s y en la denominada «policía política» que destapó Pedro Sánchez en el pleno que aprobó el sexto estado de alarma. Con su supuesto desmantelamiento justificó el cese y las críticas realizadas al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.