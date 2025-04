En directo: los vicepresidentes comparecen para explicar el plan del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado esta mañana el Plan de inversión de los fondos europeos, en el que se emplearán 72.000 millones de euros de 2021 a 2023, y donde se seguirán unas líneas básicas para elaborar una España «digital, verde, igualitaria e inclusiva». Sánchez ha hecho hincapié, también, en la necesidad de una «nueva modernización», y para ello, pide a los actores políticos «unidad y estabilidad».

Esta tarde, los cuatro vicepresidentes —Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera— serán los encargados de desglosar las partidas del Plan.

El presidente cree que se debe reforzar la cohesión social, para que no existan desigualdades entre territorios.

Sánchez reclama que los partidos políticas apoyen al gobierno, deshaciendo bloqueos institucionales, señalando como «antipolítica» no hacerlo.

Iglesias afirma que se necesita un plan estratégico «con un estado social desarrollado y una estructura productiva que sea la base de todos esos objetivos que queremos cumplir. Si no, la Agenda 2030 puede quedar en "papel mojado"»