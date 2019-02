En directo: Sánchez ofrece su primera entrevista después de convocar elecciones

Actualizar

22.02Para finalizar, Sánchez se compromete a acudir a un debate a cuatro en TVE y desdeña aclarar cuál será su futuro si no consigue su objetivo en las elecciones.

22.02«Tenemos que hacer una reflexión sobre los concurso públicos y a los grupos parlamentarios que no han hecho nada. El Gobierno va a garantizar la autonomía de un ente público», dice Sánchez sobre el futuro de TVE.

22.00«Lo que tiene que hacer el Gobierno notificar el día en la que se va a proceder. Dsde el punto de vista del poder Ejecutivo, nosotros hemos cumplido con la ley, con el mandato del parlamento y espero que podamos materializar», señala de la exhumación de Franco.

21.59De la reforma laboral: «Mi compromiso es que hay que poner en pie un nuevo estatuto de los trabajadores en la próxima legislatura», dice Sánchez, que reconoce que su plan en este área se ha quedado a medias.

21.58«Fue un libro que elaboré cuando era líder de la oposición», dice sobre el lanzamiento de su libro esta semana.

21.57«La primera medida que voy a hacer como presidente del Gobierno es aprobar unos Presupuestos sociales», asevera Sánchez, que hace hincapié en la idea de poner en marcha planes para reformar la Educación.

21.56Sánchez evita responder sobre el efecto que han tenido las informaciones sobre el plagio de su tesis o las imágenes del Falcon. «Los ataques a la persona y no a la tarea política creo que es un hábito que hay que desterrar», dice.

21.55«Los momentos más duros han estado vinculado con desgracias. Otras cuestiones te afectan de forma personal», replica Sánchez sobre las salidas de los miembros de sus gabinetes. «Este Gobierno ha mostrado ejemplaridad», apunta.

21.54«Yo voy a tener un grupo parlamentario que tiene que representar la pluralidad del PSOE», responde Sánchez sobre el futuro de su formación y si va a ajustar las listas a sus intereses. «Borrell sería un extraordinario candidato a las Europeas», señala sin aclarar si contará, de nuevo, con el ministro para su equipo.

21.52«El 155 tiene que se proporcional al desafío», lanza Sánchez y pregunta por si esa acción va a ser aceptada por la sociedad. «Toda la respuesta del Gobierno tiene que ser proporcional y tiene que ser juntos. No puede ser que un artículo de la Constitución tan esencial sea utilizado como arma electoral», señala.

21.51Sánchez evita responder a las purgas que se han dado con voces discrepantes con las posiciones del Gobierno. «Yo no estoy en todo» dice.

21.50«Yo respeto la independencia del poder jucidial. Los indultos se tienen que dar, si se dan, y no digo en este caso, después de una condena. Hay debates políticos que se tienen que sustanciar cuando se tienen que sustancias. Ahora hay que respetar al poder judicial. Por respeto no me voy a pronunciar, y no digo que los vaya a haber», replica Sánchez sobre posibles cesiones al independentismo y un hipotético indulto tras el juicio del procès.

21.48Sánchez dice que el PSOE es el único que se ha tomado la cuestión catalana como una cuestión de Estado y arremete contra otros partidos. Acusa a Cs de tener una visión «muy estrecha» de la Constitución y vuelve a arremeter contra la manifestación en Colón. «El problema de la derecha en España es que gobierne el Partido Socialista», señala.

21.47«Un documento inasumible e inaceptable», califica Sánchez el documento de Torra. «El independentismo tiene pavor a sentarse a dialogar. Ellos tienen pavor a ser conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña de decir que han mentido y de que tienen que volver a la senda constitucional», señala Sánchez.

21.45«Hay partidos que viven del agravio territorial», arremete Sánchez contra la oposición.

21.44De la polémica de la figura del relator: «Todas las decisiones las escucho con atención aunque discrepe con ellas. Siempre le exigí a Rajoy lo mismo. ¿Hubiera sido posible la Transición sin diálogo? Aquí lo que se está cuestionando es el diálogo, dentro la Constitución, pero diálogo», dice Sánchez.

21.43Sobre Podemos y su posible debilidad: «Yo agradezco a Podemos el apoyo en determinadas medidas al Gobierno de España. También se equivocaron en algunas posturas como el 1-O y el real decreto ley del acceso a la vivienda», dice Sánchez.

21.41«Yo defiendo la unidad de España y eso es unir a españoles y a territorios», dice Sánchez.

21.41«El 28 de abril tiene que servir para unir. En esta campaña electoral lo importante es demostrar qué proyecto de país tenemos, no decir con quién vas a pactar o no», señala Sánchez que no cierra la puerta a pactar con los partidos nacionalistas ni con otras fuerzas.

21.39«Nosotros hemos pactado a izquierda y a derecha», señala Sánchez de su labor al frente del Gobierno.

21.37«Discrepo del apelativo del bloque de la moción de censura», dice sobre aquellos que le apoyaron en la moción y ahora han tumbado sus cuentas. Sánchez ha cuestionado el hecho de que si Rajoy hubiera seguido en el cargo se diría que existía un pacto con los nacionalistas. Sánchez nega la exitencia un pacto con los partidos secesionistas.

21.36«Me parece peligroso que se tache a un presidente del Gobierno de golpista, de ilegítimo, de okupa. Eso empobrece», apunta Sánchez sobre los calificativos que ha recibido de la oposición.

21.34«Tan importante es lo que hemos hecho como lo que no hemos podido hacer. No había una mayoría alternativa en la Mesa que ha utilizado esa mayoría para obstaculizar», replica Sánchez en lo relativo al uso de los reales decretos leyes por parte del Gobierno. «Hemos gobernado», insiste tras ser preguntado, de nuevo, por qué no ha convocado elecciones antes.

21.33«Creo que cuando uno está en la Presidencia del Gobierno tiene que hacer su tarea», destaca Sánchez, que desecha la idea de que el fin de la legislatura sea un fracaso personal.

21.32«Durante estos 8 meses que han sido apasionantes hemos conseguido sacar adelante cosas que han hecho muy bien a este país», reivindica Sánchez, tras indicar que «la moción de censura abrió una etapa nueva».

21.31«Al final los presupuestos lo son todo para un gobierno. Al ganar la moción recientemente se habían aprobado otros y decidimos prolongarlos, pero son el proyecto de país que representa el Gobierno. Si pudiera poner en pie unos presupuestos sociales lo haría, pero hemos llegado hasta aquí y nos hemos encontrado con ese tope que es la obstrucción», responde sobre el rechazo a las cuentas y la convocatoria electoral.

21.05Además, esta semana Sánchez presentará su libro «Manual de resistencia», editado por una editorial del grupo Planeta -un importante actor en el panorama mediático nacional- y que rompe la regla no escrita hasta ahora y es el primer tomo que sale a la luz mientras un presidente del Gobierno sigue ejerciendo el cargo.

21.05Durante toda la jornada de este lunes, el gabinete de Sánchez ha concedido en diferentes medios de comunicación un total de 9 entrevistas. Tal y como refleja la Agenda del Gobierno.

21.05La entrevista de esta noche tendrá el mismo escenario que ocupó la semana pasada, en horario de máxima audiencia, la de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

21.05El presidente del Gobierno, que no acostumbra a conceder demasiadas entrevistas, tiene previsto ofrecer esta noche una entrevista en TVE. Será la primera tras la convocatoria de elecciones.