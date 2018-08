En directo: Casado exige a Sánchez fortaleza contra el separatismo y que no acerque a los etarras al País Vasco

Actualizar

21.04Casado ha hablado desde la sala desde la que se informa de los acuerdos del Consejo de Ministros y donde mañana comparecerá Pedro Sánchez. Según fuentes de Moncloa, eso ha sido una deferencia y un gesto con Casado, cederle la sala de los asuntos de Estado cuando se le ha pedido una oposición de Estado, informa Europa Press.

20.58«Como presidenta del PSOE quiero reiterar en que confío en que algunas de las afirmaciones que ha hecho Pablo Casado se correspondan con un proyecto de futuro y regeneración del PP», apunta Narbona.

20.57«Nos conformaríamos con que cumpla con lo que ha dicho en rueda de prensa. Que hará una oposición leal», señala Narbona.

20.54Narbona reconoce que hay «posiciones claramente contrarias» en materia económica. «No he oído mencionar la palabra desigualdad ni servicios públicos», sostiene Narbona sobre las políticas del anterior Ejecutivo popular.

20.53Cristina Narbona valora positivamente la propuesta de Pablo Casado de plantear un «Plan Marshall» en África.

20.52«Si el PSOE está gobernando es porque una moción de censura apoyada por la mayoría de la Cámara quiso que el señor Mariano Rajoy dejara de ser presidente del Gobierno. Al señor Casado tenemos que pedirle mucho más respeto a la legitimidad de la herramienta democrática a través de la cual el PSOE ha llegado al Gobierno», responde Narbona a los planteamientos del líder popular sobre la aritmética parlamentaria.

20.51«Espero que estas 3 horas de reunión le sirvan a Casado para que rectifique su discurso demagógico en cuestiones de Estado como las políticas migratorias o como Cataluña», apostilla.

20.49«Creemos que este es el inicio de una nueva etapa», valora Narbona sobre la postura del líder popular.

20.49«Hay que pedirle al señor Casado que si está comprometido con la regeneración de su partido mire hacia delante, y no hacia atrás. Si mira hacia atrás verá que su partido no ha hecho una oposición leal», comienza Cristina Narbona.

20.48Tras la comparecencia de Casado, Cristina Narbona valora la reunión desde Ferraz.

20.47«Hemos visto que en la moción de censura no hubo un proyecto para España y no lo veo ahora. Lo que tenemos que hacer es proponer iniciativas para que estos años no sean tiempo perdido pero reivindicar que para ese viaje no hacía falta alforjas», señala Casado y cuestiona cuál es el margen que tiene el PSOE para gobernar.

20.45«Yo he reclamado que en las cuestiones de Estados que sean buenas para todos sigamos hablando», responde Casado sobre las negociaciones entre partidos.

20.43El líder del PP señala que su partido está listo para unas elecciones en relación con el CIS.

20.42«La Constitución es un marco base», apunta el líder del PP.

20.39«Sobre el 115, recordamos todos muy bien cuál fue la justificación. Qué paso en el Parlament de Cataluña, qué ocurrió el 1 de octubre», apunta el líder del PP sobre la aplicación del artículo 155. «Yo creo que no se dan las condiciones suficientes para llevar a cabo una reforma constitucional», apostilla al ser cuestionado sobre si Sánchez le ha planteado una reforma de la Constitución. «Más que una reforma constitucional, planteo una reforma política», señala.

20.38Casado también declina aclarar si el presidente del Gobierno le ha trasladado si planea o no convocar elecciones.

20.37«No puedo hacer pública la información que me ha dado el presidente del Gobierno. De hecho, la información que les estoy dando… por deferencia entre compañeros de Cortes… Él también sabe cuáles son las cuestiones que iba a hacer públicas», responde Pablo Casado sobre la postura del presidente del Gobierno ante sus reclamaciones.

20.35«Sobre política de inmigración, por un lado, hemos reclamado la seguridad de nuestras fronteras y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a agresiones y, por otro lado, cooperación en origen para evitar que los inmigrantes sean extorsionados por las mafias arriesgando sus vida», ha defendido Casado sobre política migratoria.

20.34«Si la Generalitat y los partidos independentistas siguen con su hoja de ruta de ruptura el PP solicitará la aplicación del artículo 155, además garantizando la mayoría absoluta en el Senado. El PP va a estar muy vigilante», defiende el líder del PP. «Espero que si el Rey de España decide acudir espero que no haya ningún espectáculo», apunta Casado sobre los actos conmemorativos de los atentados terroristas de Cambrils y Barcelona.

20.33«No vamos a estar ni en la cesión, ni el diálogo con aquellos que van a romper España y esperamos que el Gobierno esté en esa posición», sostiene Casado al ser cuestionado por posibles pactos de Estado, en concreto en lo relativo a la cuestión catalana.

20.27Casado expone que la agenda medioambiental así como las políticas del agua han sido tratadas por ambos líderes.

20.27«Necesitamos si no ese pacto de Educación, por lo menos dar cumplida cuenta a lo que ha aprobado el Congeso. Que no solo es positiva, sino necesaria», apunta el líder popular.

20.26El líder del PP apunta a que las pensiones también han estado sobre la mesa entre los temas que ha defendido ante el presidente del Ejecutivo. «Debemos colaborar en el marco del Pacto de Toledo y llegar a un sistema sostenible que dependa de la creación de empleo competitivo y no de la previsión presupuestaria de cada ejercicio, ni de la imposición de nuevos tributos», ha señalado. Asimismo, Casado ha pedido a Sánchez «desbloquear la ley de Educación».

20.24Sobre la propuesta de ley para que vote la lista más votada, Casado asegura que ha planteado esta cuestión al presidente del Gobierno, «algo que incluía el PSOE en su programa electoral». «Esto es bueno para la gobernabilidad y es lo que quieren los votantes», ha defendido.

20.23Casado apunta que, en materia económica, el PP insiste que el rumbo debe seguir siendo el de bajar impuestos. El líder del PP asegura que también han tratado sobre la política migratoria. También ha señalado su reclamación sobre financiación autonómica: «Sobre financiación autonómica reclamamos un nuevo modelo que supere el de 2009. Lo están pidiendo todas las autonomías, tanto gobernadas por el PSOE como por el Partido Popular».

20.22Ambos políticos han abordado cuestiones relativas al terrorismo. «El PP no va admitir ningún acercamiento de presos terroristas al País Vasco», ha aseverado Pablo Casado, que ha informado de que el PP va a hacer una propuesta de ley de memoria, dignidad y justicia para evitar el enaltecimiento del terrorismo.

20.21Casado asegura que ha comunicado a Pedro Sánchez que el PP va a proponer una reforma del Código Penal que recoja de nuevo como delito la convocatoria ilegal de un referéndum, en referencia a Cataluña y el 1-O.

20.18«Hemos planteado nuestras exigencias», destaca Casado. «Fortaleza frente al independentismo sin apaciguamiento, con la defensa de la ley y los servidores públicos que aplican la ley», señala el líder del PP, que reconoce que han tratado el escrache al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. «No cabe ninguna cesión ni ninguna negociación en cuestiones como la recuperación de las estructuras del Estado o referéndum en ese supuesto derecho de autodeterminación, que nosotros rechazamos», apostilla.

20.17Casado reivindica el resultado electoral del PP, e insiste que el nuevo gobierno es algo «insólito». En este contexto, ha asegurado que «a oposición va a ser por un lado firme y por otro lado responsable»

20.08«Ha sido una reunión cordial», ha valorado Pablo Casado de la reunión.

Casi 3h de conversación con @pablocasado_ a quien he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado: migración, política europea, violencia de género o infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por #España. pic.twitter.com/gOiXWTym76 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de agosto de 2018

19.57Durante este largo encuentro, ambos han pasado revista a los principales asuntos de actualidad, como la inmigración, la situación en Cataluña o la política económica.

19.49La reunión ha finalizado tras dos horas y 50 minutos. El líder del PP comparecerá en La Moncloa para valorar el encuentro.

19.49«Lo que quiero proponer al presidente del Gobierno es que en las cuestiones importantes para España, los dos partidos fundamentales, que somos el PP y el PSOE, podamos hablar y tener posiciones comunes, siempre y cuando sean dentro de la responsabilidad», señaló ayer Casado.

19.49Pedro Sánchez ha recibido a Pablo Casado sonriente en el Palacio de la Moncloa, pero sin bajar los escalones de la entrada como sí ha hecho con otros dirigentes. El líder del PP ha llegado a Moncloa antes de la hora prevista, y juntos han posado estrechándose las manos ante los medios. La reunión de este jueves ha sido el primer encuentro oficial entre ambos.