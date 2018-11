En directo: El Gobierno insiste en que Franco no podrá ser inhumado en La Almudena

Actualizado: 02/11/2018 14:06h

14.06La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha finalizado.

13.56La vicepresidenta Calvo explica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se pronunciará en el debate sobre la acusación a los presos soberanistas por parte de la Abogacía del Estado porque no entra dentro de sus competencias.

13.49«El escrito de conclusiones lo firma la abogada general del Estado, y ella ha asumido este escrito debido a la relevancia del procedimiento. Esta es la primera ocasión en la que la Abogacía General del Estado se pronuncia sobre los delitos», considera Delgado, sobre la acusación a los presos soberanistas.

El #CMin aprueba varios de trámites administrativos para avanzar la exhumación de #Franco. Es un paso más para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. pic.twitter.com/VnajjUOSe3 — La Moncloa (@desdelamoncloa) 2 de noviembre de 2018

13.44Calvo reitera que los restos de Franco no serán inhumados en ningún sitio donde esté enaltecido.

13.42La vicepresidenta sobre la Proposición No de Ley que ha presentado Ciudadanos para quitar la figura de los indultos: «El indulto es una figura que está en la Constitución, Cs siempre sobreactúa, ya que una proposición no de ley no tiene ningún recorrido jurídica».

13.36Calvo, en relación al cambio de postura del Gobierno en torno a modificar el delito de rebelión, consdiera que las rectificación devienen del propio debate.

13.31Delgado insiste en que no hay gestos por parte del Gobierno a los independentistas. «La decisión de la Abogacía del Estado no es una cuestión de gestos, sino un debate que está basado en parámetros técnicos y jurídicos», expresa la ministra de Justicia.

13.30La Abogacía General del Estado pide 8 años a los Jordis y 25 para Oriol Junqueras y 17 años para Carme Forcadell.

13.25«Se han calificado los hechos como un posible delito de sedición y de malversación de caudales público, en lo que se denomina concurso medial», explica Delgado, que según dice el delito de malversación tenía como objetivo el de sedición.

13.22Es el turno de que comparezca la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que la Abogacía General del Estado haya optado por no acusar a los presos del «procés» por rebelión, sino por malversación y sedición.

13.19«Franco no puede estar en un lugar que no sea el decoro y la privacidad», explica la vicepresidenta, que insta a la familia a ceder. Y añade: «Nos preoucpan las razones de orden público donde descansen los restos de Franco, porque no puede ser objeto de homenaje o enaltecimiento. El objetivo es sacar a Franco de un lugar donde pueda ser objeto de enaltecimiento».

13.18Calvo: «Había un recurso de la Abadía que se oponía a la materialización de la ley que nos obliga a la exhumación de los restos de Franco. Hemos rechazado el recurso y la recusación y seguimos con absoluta normalidad el avance del procedimiento administrativo. Probablemente el viernes que viene demos el último paso».

13.17Calvo explica que el Gobierno sigue «con absoluta normalidad» para avanzar en la exhumación de los restos de Franco. Y añade: «Esto es una muy buena noticia para las expectativas que tenemos tantos hombres y mujeres del país para acabar con una tumba de Estado».

13.16La vicepresidenta asegura que «la Iglesia no se opondrá a la exhumación de los restos Franco».

13.16Sobre el tema del Valle de los Caídos y la inhumación de Franco, Calvo asegura que trasladó al cardenal: «la necesidad de estudiar con una mirada de reflexión y de orden las inmatriculaciones de la Iglesia en nuestro país. Asimismo, asegura que la respuesta del cardenal fue «constructiva, de trabajo común, para que pudiéramos hacer una revisión de esta circunstancia».

13.12Calvo asegura que ha hecho un informe al Consejo de Ministros sobre su visita esta semana al Vaticano. Y añade: «En relación a esta visita, al margen de las declaraciones que pude hacer al Congreso, quisiera desgranar también algunos elementos en este punto que han sido también conocidos por el Consejo de Ministros. La pretensión del Gobierno era tener un contacto normal y habitual de carácter bilateral con la Santa Seda».

13.10Calvo informa del desistimiento de dos recursos presentados ante el TC sobre dos leyes de emergencia habitacional aprobados por el Parlamento de Cataluña. En esta ocasión, el Ejecutivo desestima seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, aprobada en 2016.

13.08Calvo: «No es la primera vez que se recurre en contra del criterio del Consejo de Estado. Un Parlamento autonómico no puede invadir competencias del Estado».

13.07Calvo anuncia el recurso de la resolución del Parlamento de Cataluña contra el Rey: «El Gobierno se manifestó de manera rotunda contra la resolución en contra de la forma del Estado».

13.06Calvo destaca en el inicio de su comparecencia la labor de coordinación y de ayudas del Gobierno ante las situaciones de catástrofe, como la ocurrida recientemente en Andalucía: «Hemos dado una respuesta rápida».

13.03Comienza la rueda de prensa. Comparece Carmen Calvo.

12.42De la misma forma, el Gobierno informará de la evolución del proceso de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

12.40En la rueda de prensa, además de informar de los asuntos aprobados en la reunión del Gabinete, el Gobierno valorará la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar de rebelión a los líderes del «procés».

12.38En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy comparecen a partir de las 13.00 horas la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en lugar de la portavoz Isabel Celaá, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.