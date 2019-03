Consejo de Ministros, en directo: Calvo anuncia que el Gobierno enterrará los restos de Franco el 10 de junio en El Pardo

Actualizado: 15/03/2019 13:54h

Actualizar

13.54Exhumación de Franco: «En este acuerdo que adoptamos hoy ponemos en marcha todos los procedimientos que llevan a la ejecución de este acuerdo».

13.52Exhumación de Franco: «Si la familia hubiese asumido la aplicación de la ley del Parlamento y del Gobierno habría sido más rápido».

13.51Exhumación de Franco: «No puede estar sometido a otro tratamiento que sea el respeto y el decoro. La familia tiene derecho a la intimidad y la reinhumación no puede hacerse en otro formato que no sea este. El Gobierno se remite a la situación jurídica de un Estado de derecho como este. No es que hayamos tardado, es que estamos en un Estado de garantías».

13.43Exhumación de Franco: «Para cualquier Gobierno que esté el 10 de junio tiene que cumplir. Solo cabe la modificación o la ejecución. Este Gobierno toma la última decisión del procedimiento. Esta fecha termina el procedimiento iniciado con el Real Decreto. Esto se plantea desde el primer momento en dos escenarios: si la familia hubiera entendido la ley y hubiera asumido la responsabilidad de los restos habría sido rápido. No ha sido así. Han utilizado, la familia y su entorno, los instrumentos procesales que tenían en su mano».

13.40Exhumación de Franco: «Esta es la competencia del Gobierno. Y la competencia del Gobierno era terminar el proceso, fuera de las fechas electorales y en el plazo de tiempo para la tutela judicial efectiva de la familia».

13.31Exhumación de Franco: «La Iglesia católica ha dicho que no se opondrá a la inhumación. El Estado tiene instrumentos más que suficientes para ejecutar los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros. El Valle de los Caídos tiene que ser un lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil de uno y otro bando».

13.30Exhumación de Franco: «No corresponde al Gobierno pronunciarse sobre los recursos que tenga a su alcance la familia de Franco. Nosotros hemos concluido nuestro procedimiento y hacemos realidad una parte importante de la ley de memoria histórica».

13.28Cataluña: «Torra debe cumplir el pronunciamiento de la Junta Electoral Central. La manifestación de mañana: al Gobierno le corresponde mantener la seguridad».

13.27Calvo, sobre la exhumación de Franco: «Tomamos esta última decisión, que concluye el procedimiento que inició este Gobierno. Estamos ejecutando una ley de nuestro Parlamento, propia del esfuerzo de una democracia, que atiende a informes de Naciones Unidas».

13.25Comienza el turno de preguntas. La primera se refiere a la obligación que tiene la Generalitat de retirar los lazos amarillos de las instituciones catalanes. «Torra tiene la obligación de cumplir la resolucion de la Junta Electoral Central».

13.23Calvo: «En ese panteón están los restos de Carmen Polo, su esposa. Con esta decisión, el Gobiern concluye la ejecución de la ley».

13.22Calvo: «Contemplamos que la familia pueda estar y pueda querer una ceremonia íntima».

13.20Calvo informa de que el Gobierno sigue adelante con el proceso para exhumar a Franco: «La reinhumación será el 10 junio e irá al panteón de Mingorrubio de El Pardo». Así concluye el procedimiento del Gobierno, dice Calvo. Los restos de Franco serán exhumados y reinhumados el mismo día.

13.18Calvo informa del acuerdo sobre Gibraltar, en aplicación del tratado firmado con el Reino Unido ante su posible salida de la Unión Europea. «Buscamos la protección de los intereses financieros comunes de ambos países».

13.16El Consejo de Ministros también ha analizado un informe sobre el impacto de las falsas noticias en la democracia española. «Nos incorporamos a un grupo de trabajo europeo que nos permitirá poder detectar noticias falsas que impiden el derecho a recibir información verdadera y veraz».

13.14Calvo informa de que el Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la Comisión de investigación del Parlamento catalán sobre la Monaraquía. El Gobierno cuenta con un gobierno favorable del Consejo de Estado.

El #CMin autoriza la concesión de ayudas a la banda ancha de última generación #5G, por valor de 150 millones de euros.



El objetivo es salvar la brecha geográfica digital y aportar más apoyo ante el #RetoDemográfico. pic.twitter.com/ccSNn9Bj8i — La Moncloa (@desdelamoncloa) 15 de marzo de 2019

13.09Comienza el Consejo de Ministros. Comparece Carmen Calvo. La vicepresidenta muestra su pesar y repulsa por el ataque de Nueva Zelanda.

12:52La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparecerá ante los medios de comunicación, en lugar de la portavoz Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa.

10:21El Gobierno también tiene previsto dar luz verde ea la firma del acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar. En el acuerdo, el primer Tratado internacional entre España y Reino Unido sobre Gibraltar después del Tratado de Utrecht de 1713 por el que España cedió el Peñón, se establecen las normas para determinar la residencia y las condiciones de un cambio en la misma para personas físicas y jurídicas, así como el intercambio de información en materia fiscal o la aplicación de estándares y legislación hasta la fecha de retirada de la UE.

10:21El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros la resolución del Parlamento de Cataluña de creación de la comisión de investigación sobre la Monarquía. La creación de la citada Comisión se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP. Para impedir que esa comisión inicie sus trabajos, el Gobierno ya ha puesto en macha el trámite pidiendo al Consejo de Estado el preceptivo informe y este viernes lleva ante el Consejo de Ministros la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. La previsión es que el Ejecutivo pida al TC que esta Comisión no se llegue a constituir.

10:21El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este viernes al Consejo de Ministros después de la Junta Electoral Central haya avalado la legalidad de las ruedas de prensa en Moncloa y de que la Mesa del Congreso haya aceptado tramitar el decreto ley de igualdad al no encontrar ningún indicio de inconstitucionalidad.