En directo: Rivera demanda a Sánchez que enseñe su tesis doctoral si quiere disipar dudas

12/09/2018 09:55h

9.55Vera: «El Gobierno ya ha decepcionado demasiado desde que está en el poder».

9.53Noela Vera, del grupo parlamentario de Unidos Podemos, le pregunta al Ejecutivo sobre si van a frenar los casos de corrupción.

9.49La ministra Montero asegura que el esfuerzo se lo pedirán a las grandes empresas y no a los pequeños empresarios, a las pymes o las familias con rentas bajas.

9.47El Grupo Parlamentario Popular le pregutna al Gobierno, através del diputado Jaime de Olano, porqué no se van a ver afectados la mayoría de los españoles con la subida de impuestos.

9.42La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde asegurando que sí.

9.41Ramón Moreno Bustos del Grupo Parlamentario Popular pregunta al Gobierno si RTVE es más plurar ahora que hace unos meses.

9.36Delgado responde tajante a la diputada popular: «No voy a dimitir».

9.35La diputada del PP María Jesús Bonilla le pregunta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, si va a dimitir de su cargo después de los «cambios del criterio» en la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica.

9.34Calvo: «Hasta donde este Gobierno ha podido saber no podemos confirmar esa reunión que usted ha mencionado».

9.32Calvo: «Respeto su derecho a preguntar, pero mire, en lo que respecta a la responsabilidad de este Gobierno el responsable del CNI dio cumplida información en esta cámara de todo cuanto nosotros podíamos decir».

9.30Rafael Mayoral, de Podemos, le pregunta a Calvo por qué el embajador de España Manuel Alabart acompañó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein durante un despacho con la familia real de Arabia Saudí en 2007.

9.28Calvo a Montserrat: «¿Me lo dice usted? Que no sabe que en democracia la oposición también tiene responsabilidades. ¿Me lo dice usted? Que no sabe que no hay otra salida que hablar... ¡Ustedes! Que han llevado esta crisis hasta el límite. ¡Póngase detrás del Gobierno!».

9.27Montserrat: «¿Qué es diálogo para ustedes? ¿Reunirse en secreto con Elsa Artadi? ¡Cataluña se les va de la mano!».

9.26Responde la vicepresidenta, Carmen Calvo: «Este Gobierno tiene garantizadas las libertades y los derechos de todos los catalanes y del resto de los españoles. Esa generalidad como relato le queda bastante bien a su partido, pero ahora mismo aquí las concretan».

9.25Pastor le da la palabra a la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, que se estrena y se dirige a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, para que le responda dónde está el Gobierno de España en Cataluña: «¿Por qué el PSOE abandonó a los catalanes?».

9.21Ana Pastor corta al presidente que respondía fuera de tiempo y calma a la Cámara Baja. La presidenta del Congreso recuerda que las normas de la Cámara obligan a que sólo se puede responder a la pregunta requerida. Pero nunca fuera de la cuestión. El ambiente está caldeado.

9.20Rivera: «Señor presidente, hay dudas sobre su tesis doctoral. Por el bien de la universidad pública haga su tesis pública. Si quiere disispar dudas haga pública su tesis doctoral».

9.20Sánchez: «Quédese con una cosa señor Rivera: nosotros asumimos nuestras responsabilidades políticas».

9.19Sánchez: «Para mi ayer fue un día complicado porque he perdido a una gran amiga que estaba haciendo un buen trabajo como ministra».

9.18Sánchez a Rivera: «Ustedes cuando apoyaban al anterior Gobierno bien que vetaban las leyes, ahora parece usted muy escrupuloso».

9.17La presidenta del Congreso, Ana Pastor, le recuerda a Sánchez las normas para responder en el Congreso y el hemiciclo se altera.

9.16El líder de Ciudadanos toma ahora la palabra. Albert Rivera le exige a Sánchez que explique que piensa hacer para garantizar el cumplimiento de la Constitución y le pregunta las razones que le han llevado a vetar la ley de transparencia propuesta por Cs.

9.14Iglesias: «En este país hay mucha gente que se esfuerza mucho para pagar el alquiler y se merecen un Gobierno que les proteja».

9.13El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le pide a Sánchez que aclara qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para acabar con la «burbuja del alquiler».

9.10Casado, sorprendentemente, no ha hecho ninguna alusión a la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, después de dejar su cargo por las irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

9.09La situación política y económica centrará hoy el primer «cara a cara» entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, en la primera sesión de control en el Congreso tras el parón de agosto y que se celebra tras la dimisión ayer de Carmen Montón como ministra de Sanidad.

9.08Sánchez: «Se van a tener que acostumbrar a un Gobierno feminista».

9.07Casado a Sánchez: «Ponga orden en Cataluña ya»