En directo: Aznar comparece en el Congreso por la «caja B» del PP

10:40José María Aznar: «Quien diga que existe una Caja B en el PP, debe demostrarlo. Si tiene alguna prueba más allá de una sentencia en relación a dos municipios de Madrid, dígala, porque hasta ahora no lo ha hecho».

10:35Aznar: «Basta con que lea las memorias de Azaña para darse cuenta de en qué partido milita usted. Ahora quieren dar otro golpe y romper el orden constitucional. Ya han fragmentado la sociedad catalana: no lo sigan haciendo. El régimen que quiere destruir es el que le permite estar aquí.

10:33Rufián: «Usted es el padrino de este cártel. ¿Creó usted la Caja B del PP?».

10:31Aznar: «De las cosas que se imputan al señor Zaplana, ninguna tiene que ver con sus acciones de Gobierno. Yo me siento orgulloso de la tarea que hicieron mis ministros. No me pida que diga si tengo vergüenza o no. El hecho de que pida explicaciones siendo de un partido golpista, trasciende los límites de la vergüenza».

10:30Aznar: «El restablecimiento de la presunción de inocencia no se debe olvidar».

10:24José María Aznar: «He estado veinte años en esta casa. Usted (Rufián) es el representante de un partido golpista que quiere destruir el sistema de libertades en España, y que tiene a sus representantes en prisión. El PP no ha sido condenado por corrupción, la sentencia a la que se refiere habla de participación a título lucrativo en dos ocasiones concretas. Yo no voy a aceptar que se de por hechos probados lo que son conjeturas. Hice 71 nombramientos ministeriales a lo largo de mi carrera, entre los que hay un ministro que ha sido condenado, y por hechos que no tienen nada que ver con su acción de Gobierno».

10:22Gabriel Rufián: «Usted ha sido presidente de un partido condenado por corrupción, y ha sido responsable de una invasión que provocó cientos de condenados a la muerte. ¿Tiene usted vergüenza?»

10:21Aznar: «No voy a competir con nadie en términos de fechorías en relación a su partido. He aclarado todas las cuestiones que me ha planteado y espero que supere usted sus disgustos».

10:19Simancas: «¿Se instó a cometer delitos en relación al Caso Púnica? Lamento su intervención. Ha presidido usted un partido en el que ha habido una Caja B, una financiación irregular, corrupción... Lo único que ha traído aquí han sido excusas. Nos debe a los españoles la verdad, una disculpa, y asumir su responsabilidad por años de fechorías.

10:17: El expresidente José María Aznar: «Yo no tengo la culpa de que no haya ganado (Simancas) las elecciones autonómicas en Madrid. Le ruego que preste más atención a sus palabras, yo también he perdido y ganado elecciones».

10:14Aznar: «Siendo presidente, mi retribución incluía una imputación de renta en especie por vivir en el Palacio de la Moncloa».

10:10José María Aznar: «El socialismo se define por ser generoso con el dinero de los demás. En relación a los sobresueldos, yo tenía retribuciones como diputado y como presidente de Gobierno. Yo pedí que se evaluase lo que podía significar vivir en La Moncloa como retribución en especie. No sé si algún otro presidente lo ha hecho, pero yo sí».

10:08Simancas: «Usted tiene todo el derecho a ser generoso con su dinero. De lo demás, tiene que dar cuentas, pedir disculpas y asumir responsabilidades».

10:05Aznar: «El PP nunca ha sido un partido corrupto. En referencia a los sobresueldos, cuando yo era presidente yo recibía retribución como diputado y como presidente del Partido Popular. Y punto. Yo pude haber ayudado a personas perseguidas, haber ayudado a personas que pasaban penosos momentos... Pero de ahí a decir que yo recibía un sobresueldo es ir demasiado lejos».

10:03Simancas: «¿Cobró usted sobresueldos?»

10:02El expresidente del Gobierno José María Aznar: «No existe ninguna 'Caja B' del PP, mientras se demuestre lo contrario. Otra cosa es que haya habido personas que no hayan sido respetuosas con la legalidad. De las mil y pico páginas de la sentencia de la que no deja de hablar, no existe ninguna prueba de que eso sea cierto. Yo desconozco lo que se refiere a esos papeles».

9:58Simancas: «De los papeles de Bárcenas se deduce que usted tuvo un papel importante en el caso de la 'Caja B'. ¿Es usted J.M?».

9:56Aznar: «Quiero aprovechar esta mañana para manifestar mi preocupación por Eduardo Zaplana. Espero que pueda solucionarse lo antes posible».

9:53José María Aznar: «Ser partícipe a título lucrativo quiere decir que no se conoce el delito. En la sentencia a mí me cita un acusado, y eso es todo. Ni fui imputado, ni fui llamado a declarar durante ocho años. En relación a la supuesta caja, eso ya está pasado, es otro procedimiento, y no es objeto de esta sentencia».

9:52Simancas: «Su partido se benefició económicamente de una trama criminal y corrupta».

9:51Simancas: «Mi partido no ha sido condenado: el suyo, sí».

9:49Aznar: «En lo que se refiere a supuestas cajas, es algo que está sujeto a otro procedimiento y a otro tribunal. Esta sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo. Sobre las concesiones le tengo que decir que no hay ninguna prueba de que eso sea así.»

9:45José María Aznar: "No he sido jamás imputado ni jamás declarado a instar como testigo. No tengo que pedir perdón por nada, quizás el partido que debería pedir perdón es el que tiene una condena por financiación ilegal firme."

9:44El expresidente del Gobierno José María Aznar: «No conocía al señor Correa y no contraté al señor Correa».

9:43José María Aznar: «No tengo que pedir perdón por nada»