Los diputados catalanes amplían sus vacaciones hasta octubre Este año disfrutarán de casi cuatro meses de asueto, un mes más que los parlamentarios del resto de comunidades autonómas

El sueldo y las vacaciones de los diputados españoles, nacionales y autonómicos, son objeto de debate recurrente en España. Cada vez que llega la Navidad o la época de estío, los trabajadores por cuenta ajena comparan sus 30 días al año de descanso con el cierre de dos meses que se produce en los parlamentos de toda España en verano -julio y agosto- y de otro mes en invierno -enero-. En total, tres meses al año sin plenos ordinarios en los que no se incluyen los paréntesis por Semana Santa, festivos, elecciones autonómicas, locales o europeas. Sin embargo, este año a la Mesa del Parlament catalán la pausa veraniega no le ha parecido suficiente y ha decidido también liberar el mes de septiembre de sesiones parlamentarias.

Motivos políticos

El último pleno del Parlament tuvo lugar a mediados de julio y el próximo no está previsto hasta el mes de octubre, un cerrojazo a conveniencia de los partidos independentistas para evitar pronunciarse sobre la suspensión de los políticos procesados por rebelión. Así, la cámara catalana permanecerá oficialmente cerrada hasta el 2 de octubre, cuando se celebrará el debate de política general. El primer pleno ordinario con sesión de control no llegará hasta el 10 y 11 de octubre, casi tres meses después de haber bajado la persiana.

Y eso que el Reglamento del Parlament establece un periodo de inactividad parlamentaria en verano de tan solo quince días, del 1 al 15 de agosto, porque aún contempla la modificación realizada el año pasado para acortar el periodo vacacional y poder acelerar la tramitación de las llamadas leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre. A estos casi tres meses de holganza por el estío, los diputados catalanes sumarán el permiso del mes de enero, igual que el resto de parlamentarios españoles.

Cada Cámara regional es soberana para decidir su actividad dentro de los dos periodos de sesiones que marca la Constitución para las Cortes en su artíulo 73. Un modelo que las comunidades autónomas han replicado el modelo para sus parlamentos. También existe autorregulación en el caso de los sueldos de los parlamentarios, con variaciones de más de 3.500 euros mensuales entre lo que recibe un diputado de un autonomía u otra, por el mismo trabajo.

No obstante, la ampliación de las vacaciones veraniegas aprobada por el Parlament catalán no se replicará en ningún otro parlamento autonómico ni tampoco en el Congreso o el Senado, que retomarán plenamente su actividad en septiembre. Es más, la tónica que vienen aplicando la mayoría de las cámaras territoriales es la inversa: reducir los periodos libres de sesiones introduciendo Plenos extraordinarios y aumentando la actividad de las comisiones. Así están pasando el verano los diputados de los distintos parlamentos autonómicos:

Madrid: dos Plenos extraordinarios en verano

En el Parlamento regional madrileño, este año las vacaciones han comenzado más tarde de lo habitual: a mediados de julio. Lógico, si se tiene en cuenta lo poco convencional que ha sido el año, en el que incluso cambió la presidencia, tras la dimisión de Cristina Cifuentes. El reglamento de la Asamblea madrileña establece que han de celebrarse al menos tres plenos cada mes, dentro de los periodos ordinarios de sesiones. Pero en esta ocasión, el periodo hábil de la Cámara regional se ha prolongado durante otras dos semanas, con sendos plenos extraordinarios que tuvieron lugar los días 5 y 12 de julio. Lo que sí queda paralizado durante el verano son las comisiones parlamentarias -este año-. En el caso de los diputados regionales madrileños, la «vuelta a clase» la tendrán en septiembre: este mes vuelve a ser hábil y habrá plenos desde el día 6. Además, el 13 y 14 de ese mes está ya programado el pleno extraordinario de Debate sobre el Estado de la Región.

Andalucía: cobrando dietas en verano

El Parlamento andaluz es un páramo desde finales de julio. La última comisión se celebró, de manera extraordinaria, el 31 de julio. Desde entonces no ha habido comisiones ordinarias pero se reanudarán el día 30. El pasado jueves se reunió la Comisión Permanente, el órgano que hace las funciones del Parlamento cuando está de vacaciones, para poner fecha a algunas comparecencias solicitadas por la oposición.

Pero el curso político en el Salón de Plenos se cerró oficialmente el 19 de julio. Desde entonces hasta mediados de septiembre (la fecha está aún por determinar), los 109 diputados autonómicos no volverán a ocupar sus escaños. Que no haya plenos no significa que los diputados andaluces no cobren dietas. A pesar de que agosto es un mes improductivo, los parlamentarios perciben indemnizaciones por desplazamientos que no van a realizar y cobran complementos por asistencia a las comisiones que no se celebrarán, pudiendo ingresar hasta 2.500 euros al mes por un trabajo que no harán. El sueldo va aparte.

Castilla y León: habilitando julio

Las sesiones volverán al hemiciclo en septiembre, después de haberse despedido a finales de junio con el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Aunque en el Parlamento regional sí ha habido actividad estival. Como viene siendo habitual desde que llegó la crisis y para dar «ejemplo», sus señorías tienen por costumbre habilitar julio para avanzar en parte sus trabajos, por ejemplo, con comisiones. Este estío así ha sido. Además, el lunes está previsto que la Mesa y la Junta de Portavoces se sienten para debatir si dos consejeros comparecen en la Cámara por el caso Enredadera. Durante el periodo de «parón» únicamente quienes están liberados siguen cobrando, pues en las Cortes de Castilla y León no todos los parlamentarios tienen dedicación exclusiva: sólo 25 de los 84 diputados autonómicos cuentan con sueldo fijo y el resto perciben dietas por asistencia a plenos y comisiones.

Galicia: abrió hasta el 31 de julio

Agosto es el mes elegido por los diputados gallegos para retirarse de vacaciones, aunque ha sido en este periodo de sesiones cuando la actividad parlamentaria se ha detenido por completo. En los últimos años, solía ser habitual la convocatoria de un pleno a comienzos de mes para la aprobación del techo de gasto, pero la incapacidad del Gobierno de Sánchez para aprobar la senda del déficit obliga retrasar el trámite. Por lo demás, el Parlamento de Santiago opera con normalidad: el 31 de julio clausuró la comisión de incendios forestales.

Castilla La Mancha: vuelta el 3 de spetiembre

El Parlamento de Castilla-La Mancha celebró el pasado 19 de julio, su último acto en este periodo de sesiones con la celebración de la Comisión de Bienestar Social, tras lo que interrumpió su actividad hasta el próximo 3 de septiembre. La mayoría no puede creérselo porque el mes de agosto del año pasado todos los diputados regionales se quedaron sin vacaciones, ante los graves problemas existentes para aprobar el Presupuesto de 2017. Durante estos días, la actividad parlamentaria se ha reducido casi a cero.

País Vasco: primer Pleno, el 20 de septiembre

Los parlamentarios vascos también permanecen estos días alejados de sus despachos. La Cámara autonómica se encuentra en estado de suspensión, hasta el próximo mes. El primer pleno de política general se celebrará el 20 de septiembre y el 12 de septiembre está prevista una nueva sesión de la ponencia de autogobierno.

Valencia: celebró plenos hasta el 18 de julio

Las Cortes Valencianas celebraron el pasado 4 julio el último pleno ordinario del período de sesiones. Algunas cuestiones pendientes, como iniciativas legislativas, se llevaron al llamado «pleno escoba» celebrado el 18 de julio. La previsión era que salieran adelante la tramitación de normas como la reforma del Consejo Audiovisual Valenciano, pero las ausencias de varios diputados de los partidos que sustentan el Gobierno autonómico -PSPV, Compromís y Podemos- lo impidieron en lo que parecía un verano adelantado. La siguiente sesión de relevancia está convocada para los días 11 y 13 de septiembre, cuando tendrá lugar el debate de política general.

Navarra: regreso el 3 de septiembre

En los dos meses de vacaciones estivales de este año no se ha celebrado ningún pleno extraordinario pero sí varias reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces. La Mesa decidirá el próximo jueves el calendario del mes de septiembre, cuando la actividad parlamentaria se iniciará el día 3. El calendario de la Cámara foral se ajusta a las vacaciones escolares.

Baleares: dos Plenos extraordinarios en verano

Durante cada estío hay siempre comisiones y plenos extraordinarios en la Cámara autonómica balear. Este verano, por ejemplo, ha habido dos plenos de esas características hasta ahora.

