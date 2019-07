El líder del PP catalán versiona a Manolo Escobar y le dedica un pasodoble a Quim Torra El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido a Quim Torra poner el foco en la convivencia a través de un estribillo de Manolo Escobar

El presidente del PP de Cataluña y diputado del Parlament, Alejandro Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que trate el tema de la convivencia «real» en la Cámara catalana. «Convivencia, convivencia, convivencia» ha reclamado Fernández.

«Se lo he dicho en plenos, en comisiones, en televisión, en radio, se lo he dicho de todas las formas menos cantando», ha advertido el diputado popular antes de arrancarse con un pasodoble de Manolo Escobar, con la letra adaptada a la situación: «Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable aunque en nada coincida contigo». El arrebato del líder del PP catalán ha sido recibido entre risas y aplausos en la Cámara por parte de los suyos, mientras que un cariacontecido Quim Torra no ha podido sino esbozar una sonrisa.

Vea el vídeo del momento en el que el líder del PP le dedica un pasodoble de Manolo Escobar a Quim Torra.