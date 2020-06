Una diputada del PP, a Irene Montero: «Usted jugó a la ruleta rusa con mujeres de riesgo como yo» Margarita Prohens protagonizó un intenso debate con la ministra de Igualdad

La portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Margarita Prohens, preguntó ayer, en la sesión de control al Gobierno, por qué Irene Montero «animó a las mujeres a asistir al 8-M» y acusó a la ministra de «jugar a la ruleta rusa con miles de mujeres». «Incluso las que somos de riesgo», añadió.

Prohens aseguró que «el 25 de febrero había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabían cuáles eran las medidas para evitarla». En este sentido, señaló que «el 2 de marzo la UE pidió evitar actos multitudinarios e Italia, Corea y Japón suspendieron actos del 8-M». Además, recordó que el mismo día de las manifestaciones ya había en España 589 casos y 17 fallecidos: «Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo».

«¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir esta información con el resto de mujeres para que pudiéramos decidir, como hicieron ustedes, "con la mano no" o si "no se besa"», espetó Prohens a Montero. La diputada popular insistió: «Usted no es el feminismo. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8-M estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es culpable, usted sí».

Respuesta de Montero

«Todas sus afirmaciones son mentira», respondió la ministra a Prohens, pese a lo cual ha reconocido que tanto España como Europa «llegaron tarde» a la lucha contra la pandemia y que el riesgo que se corría a mediados de febrero «es algo que se sabe ahora», pero no entonces, de ahí que muchos países de la UE también tardaran en actuar.

Las declaraciones de Montero causaron el revuelo de la bancada popular, a la que se encararon varios diputados de Unidas Podemos y PSOE, ignorando incluso las llamadas de atención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que tuvo que parar momentáneamente el debate, según informa EP.

La responsable de Igualdad continuó su intervención recordando a Prohens que si ambas acudieron a la manifestación es gracias a los derechos que han adquirido «como consecuencia de movilizaciones como el 8-M» y puso en valor a labor de las mujeres «al frente» de las profesiones esenciales de cuidados que, a su juicio, han mantenido esta crisis.