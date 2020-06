La diputada de Vox agredida en Sestao: «Siento lástima porque esas personas han sido engañadas» La diputada de Vox por Almería, Rocío de Meer, que recibió una pedrada en la cabeza durante un acto del partido en Sestao (Vizcaya), apunta a que fue una «encerrona» y señala a la Consejería vasca de Interior por «mala gestión»

Durante un mitin de Vox en Sestao (Vizcaya), el viernes, un radical lanzó una piedra que le partió la ceja a la diputada de Vox por Almería, Rocío de Meer (1989). Grupos violentos intentaron boicotear el acto lanzando objetos y guijarros, y las siglas del partido aparecieron pintadas dentro de una diana en la Plaza San Pedro. «La campaña ha empezado dura», dice sin perder el humor De Meer en conversación con ABC, y sin destilar animadversión ni rencor después de la pedrada espera que el incidente sirva para hacer «reflexionar». Apunta también a una «mala gestión» del Departamento de Seguridad vasco.

¿Cómo se encuentra?

Bueno, siento rabia por la encerrona que sufrimos. Todo apunta a que fue una encerrona por la imposibilidad que tuvimos de salir de la plaza, y que además se podía haber gestionado mejor. La mala gestión es un hecho. Estuvimos encerrados en una plaza mientras nos lanzaban objetos. Lo de menos es lo que yo recibiera ayer [el viernes], tampoco quiero hacerme la valiente, pero es así, siento rabia y es un milagro que no sucediera nada más grave.

¿Qué pasó cuando le lanzaron la piedra? ¿Cómo fue el momento?

Cuando me golpeó la piedra no estaba en ningún sitio expuesta, fue al principio del acto, estaba en medio de unas sesenta personas. Estábamos encerrados por un millar de violentos, todo el rato estuvimos recibiendo pedradas, objetos metálicos, botellas rotas, todos acabamos manchados de huevos... Cuando pudimos salir, lo hicimos también con mucho riesgo porque nos perseguían y desde los balcones nos seguían lanzando cosas y hostigando.

¿Cómo se combate el odio?

El odio solo se puede combatir con amor, amor a esa bandera de España que tienen secuestrada. Las banderas que hoy no salen a los balcones por miedo son banderas robadas. La educación también está muy presente en estas generaciones a las que se ha inculcado todo este odio. Todo esto tiene claros responsables. La tierra vasca no es más que el reflejo de esa diversidad que tiene España y que es bellísima. Este es el mensaje de Vox, que ama esta tierra; hay que recuperar ese patriotismo y ese amor a todo lo bello del país, y que se le ha robado a la sociedad vasca y ha generado ese clima de odio y miedo.

¿Quiénes son esos responsables de los que habla?

Hay responsables directos, y no son los ertzainas, que estaban cumpliendo con su trabajo y a los que agradezco su labor. La Consejería de Interior es responsable del secuestro que sufrimos ayer. También tengo que mencionar el tratamiento de algunos medios, con todo el respeto al grupo Vocento... El titular «Una piedra impactó...», bueno, hay un responsable directo que es el que la lanza. Y hay muchos vascos valientes que las reciben cada día y viven con ese miedo y esa mordaza por culpa de gente que tiene secuestrada su bandera. Los nombres de los responsables son por todos conocidos, son los que llevan años blanqueando el terrorismo, son los cómplices de los filoetarras y de una organización terrorista que ha matado a más de 800 personas.

¿Qué le diría a la persona que lanzó la piedra?

Cuando veo a esas personas contaminadas con tanto odio siento lástima porque han sido engañadas, yo no siento odio, yo ayer [el viernes] no odié a nadie, solo sentí rabia por esos 319 vascos que no pudieron ver a Santiago Abascal, ni apoyarnos ni pueden pensar en alto. No, no tengo miedo, no sé por qué, pero no tengo miedo, ni lo tuve ayer [el viernes]. Sí lo sentí de que le sucediera algo a alguna persona que estuviera allí con buena voluntad, por las botellas rotas y piedras, y de que alguien tuviera algún un incidente más grave que el mio.

Recibió el cariño de muchos políticos... ¿Le dolió algún silencio o «pero»?

No, a mi no me duele ningún silencio, me duele la situación que viven todos los vascos, que aman profundamente a España y que han tenido que huir de su tierra. Me duele todo ese dolor. Pero esto no es algo personal, yo vengo aquí pocos días, a apoyar una campaña y a apoyar a los valientes.

¿Que mensajes da a sus votantes vascos que no pudieron asistir al acto?

No nos vamos a callar, no están solos, estaremos con ellos hasta el final cueste lo que cueste, para quitarles la mordaza. La luchar por su libertad vale todos los esfuerzos que hagan falta.