Dimite el líder de Podemos Málaga por las imposiciones en las listas de Iglesias y Garzón El coordinador federal de IU será el número uno de la candidatura al Congreso en la provincia andaluza

Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 07/03/2019 14:17h

El secretario general de Podemos Málaga y diputado de Unidos Podemos, Alberto Montero, ha presentado este jueves su dimisión por su insatisfacción y «asombro» con las listas unitarias que Izquierda Unida y Podemos han pactado. Concretamente, en su provincia, será el coordinador estatal de IU, Alberto Garzón, y no él, quien ocupe el número uno de la candidatura al Congreso para las generales del 28 de abril. También el número dos también será para el partido comunista.

El ahora exdirigente de Podemos ha explicado mediante una carta de dimisión que, aunque lleva tiempo pensando en dar el paso, «el impulso decisivo» ha sido que Podemos no tenga representación en la cabeza de de la confluencia que IU acordó con el secretario general de su partido, Pablo Iglesias. Montero ha recordado que él fue elegido diputado en 2015 liderando la lista de Podemos a la Cámara Baja por su provincia cuando IU no sacó ningún escaño. Y luego, en 2016, cuando se elaboró la lista bajo el sello de Unidos Podemos, volvió a salir diputado junto a la parlamentaria de IU, Eva García Sempere.

«Nos hemos esforzado por que nuestro tándem funcionara políticamente y por ofrecer hacia la militancia de base de ambas organizaciones imagen de unidad, de trabajo conjunto y de necesidad de aparcar las diferencias para reforzar lo común», ha explicado Montero en la misiva, recogida por Europa press. Además, ha insistido en que no cuestiona el pacto entre Podemos y IU, ni tampoco el trabajo de Garzón y Sempere, sino que lamenta que Málaga sea la única provincia de España que no tenga un diputado de Podemos en sus dos primeros puestos.

El ex secretario general ha afeado a la dirección nacional de Podemos que no se haya comunicado al órgano regional, y a quienes ostentan cargos órganicos, «la decisión de que los dos posibles puestos de salida en Málaga sean para Izquierda Unida» y no para ellos como ocurrió en los últimos comicios. Montero, que siempre ha sido afín al sector de Íñigo Errejón, ya no se había presentado a las primarias de Podemos para volver a optar a un escaño.

La confluencia y los territorios

El pasado día 27 de febrero Izquierda Unida y Podemos reeditaron el acuerdo marco de Unidos Podemos para las elecciones generales de abril y para las europeas, autonómicas y municipales de mayo. Aunque los sondeos apuntan hacia el peor resultado histórico de Podemos y reflejan que la confluencia entre ambas formaciones se desinfla. Ya en 2016 perdieron un millón de votos al decidir concurrir de la mano.

IU encabezará un total de 13 listas para el 28-A, aunque su mayoría serán del Senado. El resto lo hará Podemos. Además de Garzón siendo el número uno en la candidatura unitaria de Málaga, los candidatos de IU liderán las listas a la Cámara Baja en Segovia y en Palencia.

Respecta al Senado, IU encabezará Málaga, Granada, Córdona, Asturias, Cantabria, Ciudad Real, Albacete, Cáceres, La Rioja, Ávila, Zamora y Navarra. Cataluña y Galicia no cuentan porque tienen sus propias confluencias (En Comú Podem y En Marea).