Dimite un diputado de Podemos en Cantabria tras un expediente por insultar y amenazar a dos compañeras En un comunicado Blanco argumenta: «Creo que todo el mundo habrá tenido una discusión con alguien donde se ha subido el tono, se han empleado palabras gruesas y se han dicho cosas de las que después se ha arrepentido»

EFE

El diputado de Podemos en el Parlamento regional José Ramón Blanco ha anunciado que presenta su dimisión del cargo tras conocerse que se le ha abierto expediente por un supuesto acoso psicológico a unas compañeras de partido, a las que ha pedido disculpas públicamente.

Ayer se conoció que Podemos ha abierto un expediente a José Ramón Blanco tras las denuncias de acoso psicológico por parte de dos compañeras y una trabajadora del partido. Según han publicado los medios de comunicación, las quejas se produjeron por actitudes que pudieran «poner en riesgo la salud psicosocial», que incluirían «vejaciones, insultos, amenazas y grandes discusiones».

En un comunicado que ha remitido este lunes Blanco argumenta: «Creo que todo el mundo habrá tenido una discusión con alguien donde se ha subido el tono, se han empleado palabras gruesas y se han dicho cosas de las que después se ha arrepentido. No me siento orgulloso de las palabras y las formas que utilicé. Me he disculpado ante las compañeras en privado y ahora lo hago públicamente».

Además, ha aclarado a Efe que renuncia a presentarse a las primarias para ser el cabeza de lista para las elecciones autonómicas, después de que hace una semana anunciara su intención de concurrir a ese proceso.

También subraya que «el nivel de exigencia que marca Podemos es más alto» y señala que presenta su dimisión como diputado por ello, y por «intentar colaborar decididamente a acabar con la tensión y el enfrentamiento» y que el buen nombre del partido «no se vea perjudicado».

Blanco alude «al mal clima» en el que el grupo parlamentario se «ha visto inmiscuido y a «los muchos ataques, políticos y personales», que ha vivido, y también critica la «campaña de acoso y derribo» que achaca a la también diputada regional Verónica Ordóñez.

Blanco añade que las discusiones que han trascendido en los medios de comunicación «se han producido en un constante clima de crispación en torno al grupo parlamentario», que atribuye a esa «campaña» de Ordóñez en contra suya y de quien «no compartiera sus aspiraciones políticas». «Las maniobras de Ordóñez son públicas y conocidas ya que los medios de comunicación se han hecho eco de ellas en los últimos tres años», asevera.

«Riesgo en la salud psicosocial»

Blanco fue el primer secretario general de Podemos en Cantabria y encabezó la candidatura de esta formación al Parlamento regional en 2015, que obtuvo una representación de tres diputados en la Cámara. La número cuatro de esa lista electoral es Irene Fernández, pero Podemos Cantabria no ha confirmado todavía que sea esta persona quien vaya a tomar posesión del escaño que deja Blanco.

Según los audios que ha difundido la Cadena Ser, que ha accedido al contenido de las denuncias de las afectadas, Blanco dijo a una de las denunciantes que haría «todo lo posible» para que acabara fuera de Podemos, y también amenazó a una compañera con escupirle en la cara. En los audios también hay insultos de Blanco y expresiones como: «No te quiero ver más con ella en la puta vida» y «ojalá te mueras».

Los miembros del Comité de Seguridad Laboral de Podemos tenían previsto acudir a Cantabria mañana para tomar declaración no solo a los cuatro implicados, sino también a varios testigos.