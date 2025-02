Dimite el Coordinador de Emergencias de la Sanidad vasca tras desvelar ABC que rompió el confinamiento

Juan Vicente (Jon) Sánchez Ibarluzea, Coordinador de Emergencias de Osakidetza (sanidad pública vasca), ha dimitido a últimas horas de la tarde de su cargo después de que ABC desvelara que había sido sancionado por la Policía Local de Castro Urdiales (Cantabria) por haber roto el confinamiento al trasladarse a su segunda residencia en la mencionada población. Sánchez Ibarluzea, un político con larguísima trayectoria en el PNV de Vizacaya, asegura que se va a defender con todos los medios legales a su alcance , pero sigue sin dar una explicación coherente a lo sucedido.

Además, ha añadido que entiende que hay que seguir las recomendaciones en una situación como esta , máxima cuando uno es un alto cargo.

La situación del ya excoordinador de Emergencias de Osakidetza era insostenible , y de hecho la consejera de Sanidad del Gobierno Vasco ya dijo ayer que se estudiaría lo ocurrido antes de tomar una decisión. Los principales sindicatos vascos, ELA y LAB, pidieron por su parte la dimisión del alto cargo, lo mismo que Carlos Iturgáiz, candidato del PP a lendakari por el Partido Popular.

Osakidetza no podía aguantar más escándalos , mucho mneos en un momento en que estamos en plena crisis sanitaria, el Gobierno vasco reclama recuperar las competencias para gestionar la pandemia desde el País Vasco y están pendientes de celebrar unas elecciones que se tuvieron que retrasar precisamente por el coronavirus.

Como ya informó ABC, el Coordinador de Emergencias de Osakidetza (sanidad pública vasca) fue denunciado el pasado 21 de abril por la Policía Local de Castro Urdiales acusado de romper el confinamiento al haberse trasladado a vivir a su segunda residencia en esa población cántabra.

Jon Sánchez Ibarluzea alegó que solo iba a estar un par de días y que se había trasladado allí porque estaba a la espera de someterse al test del Covid-19, ya que en su trabajo había habido varios contagios. Como él vive de forma habitual con personas mayores, y por tanto vulnerables, les quería proteger de esta forma, en tanto se confirmase si tenía o no la enfermedad. El argumento era absurdo porque ya residía con ellos al comienzo de la pandemia y por dos días que estuviera fuera no los iba a proteger de nada .

La denuncia fue cumplimentada poco antes de las once de la mañana por dos policías locales que se trasladaron a un piso de la calle Teresa de Calcuta para comprobar la veracidad de las llamadas de varios vecinos realizadas la noche anterior en las que se informaba de que acababa de llegar al cuarto piso de su inmueble una persona que no tenía allí su residencia habitual. Además, afirmaron que lo acompañaba una mujer.

A la mañana siguiente dos agentes locales se presentaron en el domicilio. Sánchez les abrió la puerta y cuando fue preguntado por la razón de su presencia les dio la explicación ya comentada. Asimismo, precisó que era perfecto conocedor de la normativa vigente, ya que era el Coordinador de Emergencias de Osakidetza , pasando a continuación a justificar su presencia allí.

Sin embargo, los policías locales le hicieron ver que él ya convivía con personas mayores antes de comenzar la crisis, y que una vez que se declaró ésta lo siguió haciendo , por lo que no tenía sentido la explicación que había dado. Además, añadieron que si solo pensaba estar un par de días no iba a evitar el contagio de las personas vulnerablescon las que residía.

Pero los agentes le hicieron otra argumentación impecable: «Si es verdad, como usted afirma, que es posible que se haya contagiado -le dijeron- ha tenido una actuación aún más irresponsable, ya que puede contribuir a extender la pandemia también en Castro Urdiales» .

Lo cierto es que el alto cargo de la Sanidad vasca ya no pudo oponer justificación alguna y admitió ser consciente de todo lo que los policías le estaban diciendo. Eso sí, a pesar de las llamadas de los vecinos a la Policía Local en el sentido de que estaba una mujer, afirmó que no había nadie más en el piso, lo que en cualquier caso los agentes no pudieron comprobar al no poder acceder a la vivienda.

El incidente se saldó con la presentación de la correspondiente propuesta de sanción por parte de los policías locales de Castro Urdiales en razón del artículo 36.6 del Real Decreto 463/2020 que recoge, entre otras cosas, que será multado aquel que alegue datos falsos , además de los que se resistan a la autoridad o la desobedezcan. Hoy mismo, según las fuentes consultadas por ABC, la denuncia llegará a la Delegación del Gobierno en Cantabria, dos semanas después de formularse.

Jon Sánchez Ibarluzea, considerado un « pata negra» del PNV en Vizcaya, asumió el 2 de enero de 2019 el cargo de director gerente del servicio de Emergencias de Osakidetza. Es diplomado en Relaciones Laborales y Magisterio y tiene una «dilatada experiencia en la administración pública, especialmente en materia de gestión y recursos humanos», según el Ejecutivo vasco.

Además, hasta 2011 fue diputado de las Juntas Generales de Vizcaya por el PNV y miembro de las comisiones de Acción Social, Cultura y Euskera, Institucional y de Infraestructura, Transporte y Urbanismo. También ejerció portavoz adjunto del grupo nacionalista en esa institución. Antes, había sido concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao .

