Las diez medidas de Vox para salvar la economía del coronavirus El partido de Abascal presenta su decálogo «Protejamos España» como alternativa al decreto del Gobierno que plantea más restricciones a la movilidad y a la economía

Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 01/04/2020 02:23h

Vox ha presentado un decálogo de diez medidas urgentes para «salvaguardar la salud y la economía de los españoles« que bajo el lema »Protejamos España« quiere ser una alternativa a las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus y que avanzan en la reducción de la movilidad. Un paquete de medidas muy criticadas por las organizaciones empresariales, al asegurar que provocarán el cierre de empresas y el aumento del paro.

Estas son sus diez propuestas:

1.-Plan de Emergencia Nacional Sanitaria que incluya pruebas masivas del Covid-19 a toda la población, distribución de equipos de protección individual (EPI´s) a todo el personal sanitario, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y a todos los trabajadores de servicios esenciales.

2.-Implicar a las Fuerzas Armadas en la logística, recursos humanos y comunicación de la red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran.

3.-Implementar un Plan de Emergencia de Producción Nacional para la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico o de cualquier otro sector imprescindible en esta crisis, ofreciendo, a todas las empresas implicadas, la asistencia del Estado y el apoyo presupuestario.

4.- Aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional ante la parálisis económica provocada por los efectos del Covid-19 que incluya: suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades); supresión de todos los impuestos que gravan al consumo de suministros de los hogares (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones; suspender el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios y permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, sin penalizaciones fiscales; y suspender el devengo de cuotas de la seguridad social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los autónomos con carácter retroactivo y durante todo el plazo que dure el confinamiento de los españoles.

5.- Ante la parálisis de la UE, exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado a «emergencia climática» a esta emergencia sanitaria y económica. Alcanzar acuerdos bilaterales urgentes con otros países para garantizar el abastecimiento de material y productos imprescindibles.

6.-Reforzar el control de las fronteras ante una posible presión en ellas cuando la pandemia se extienda en otros países. Evaluar las misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas y repatriar a todos los efectivos posibles. Suprimir el pago de la ayuda exterior y de las misiones de cooperación internacional.

7.-Centralizar y trasladar de modo transparente toda la información de la epidemia a una base de datos central para asegurar el efectivo ejercicio de sus funciones por el Centro Nacional de Epidemiología.

8.-Reducción drástica del gasto político: eliminación de subvenciones a lo partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y no gubernamentales. Paralización inmediata de la ejecución de toda partida presupuestaria en España que no vaya dirigida a funciones básicas del Estado. Suprimir todas las partidas no esenciales. Incorporación de los liberados sindicales a sus puestos productivos en los sectores críticos como sanidad y fuerzas del orden.

9.-Destitución de toda autoridad autonómica que ataque el principio de solidaridad nacional dificultando la respuesta a la pandemia y en general de toda autoridad que haya mostrado su negligencia, pasividad o incapacidad en esta crisis.

10.- Asunción del pago por parte del Estado y durante tres meses, del importe de las nóminas de todos los trabajadores; en el caso de los autónomos, pago de una cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores.