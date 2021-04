Díaz capitaneará Unidas Podemos en La Moncloa e Iglesias seguirá apretando a Sánchez desde fuera La vicepresidenta tercera asumirá en el Gobierno el rol del líder de Podemos, gestionará al equipo morado para cumplir el acuerdo de coalición y se preparará para ser su candidata en las futuras elecciones generales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió ayer la salida del ya ex vicepresidente Pablo Iglesias y el nombramiento de Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. El relevo en la capitanía de Unidas Podemos (UP) en el Gobierno de coalición se materializó en los términos que tenía pensados el secretario general. Despejando la pista y preparando la plataforma para convertir a Díaz en la candidata de UP a las elecciones generales de 2023, si no hay un adelanto.

Este proceso de transferencia ya estaba previsto en el espacio electoral de UP, pero tuvo que anticiparse por el terremoto político que empezó con la moción de censura en Murcia y acabó con el adelanto electoral en la Comunidad