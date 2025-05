Díaz buscará independientes que desplacen a Podemos de los primeros puestos en las listas

El mal comportamiento de los políticos y los conflictos partidistas son dos de los principales problemas del país para los españoles. Así se desprende del barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Es precisamente este dato de desafección lo que alienta a Yolanda ... Díaz a coger el espacio de Unidas Podemos, que hoy sobrelleva un retroceso evidente, ampliarlo y convertir al abstencionista en un votante «ilusionado».

La vicepresidenta buscará perfiles independientes durante el «proceso de escucha»para encabezar candidaturas de su proyecto, según ha podido saber ABC, lo que en la práctica significa que hay dirigentes de Podemos que quedarán desplazados de los primeros puestos . Es la fórmula de su equipo para movilizar a ese electorado descontento. La semana pasada, Díaz ya lo planteó : la ciudadanía será «protagonista» y los partidos, incluso ella misma, «secundarios», «un canal».

Se trata de incorporar en puestos de salida perfiles con proyección y peso entre profesionales de distintos sectores laborales, sindicalistas, portavoces de asociaciones y de la sociedad civil, y otros especialistas. En su entorno se muestran sorprendidos de que la también ministra de Trabajo tenga buenas valoraciones incluso en una parte del votante de Ciudadanos.

Confían en que su palmarés de negociaciones y acuerdos sacados adelante desde que está en el Gobierno sirva para acercarse a sectores de los que tradicionalmente Podemos ha renegado, por ejemplo; el empresarial.

Actos en la fase de «escucha»

El entorno de Díaz insiste en que no habrá fobias: «Es un proyecto transversal». También se aclara que no se trata de reconstruir Podemos, sino de configurar un «nuevo proyecto que ilusione»; o como lo describe la propia vicepresidenta: «Amplio, novedoso, moderno, democrático, diferente...», y que aporte un «horizonte de esperanza». Este es el plan que su equipo de confianza tiene trazado para este año y que empezará a tomar forma con el llamado «proceso de escucha» en pocas semanas. Se trata de una gira por toda España que calculan que durará unos seis meses y cuyo objetivo es testar qué apoyos recogen y qué perfiles están dispuestos a sumarse a su proyecto. Fuentes de Trabajo explicaban en el Congreso hace unos días que los actos serán «muy versátiles»; desde charlas, coloquios, conferencias. Incluso bromeaban en el patio de la Cámara baja con que no se cierran a contar con algún concierto.

Las elecciones de Castilla y León y la reforma laboral fueron retrasando el inicio de esta fase, pero su equipo ya tiene claro que la ‘tournée’ empezará entre finales de marzo y la primera quincena de abril. Dos claves importantes para acotar la fecha: ni quieren meterse en el mes de agosto con esto ni que coincida el inicio con el congreso extraordinario del PP que elegirá un nuevo presidente . Una vez finalizado este primer estadio, explican que será cuando Díaz sopese si el resultado le convence para encabezar como presidenciable la plataforma presentándose a las elecciones generales de finales 2023. No contemplan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las adelante, por lo que se muestran cómodos en tener al menos año y medio de margen para elaborar bien esta empresa. Por ahora, la vicepresidenta insiste en que ella aún no es candidata de nada.

Protagonismos y recelos

La integración de Más País, Compromís y Equo es un aspecto importante, pero se apunta a que no es el objetivo final. Díaz ve Unidas Podemos ya amortizado. Un planteamiento que está generando tensiones internas desde hace meses. Aunque el partido entiende que su futuro pasa por un papel secundario en el proyecto de Díaz, pelearán por tener el mayor protagonismo posible . Pablo Iglesias, lejos de la política, no pierde aportunidad de presionar a la vicepresidenta con ello.