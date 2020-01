Díaz Ayuso: «Si defender la unidad de España es ser "resistencia", alguien ha perdido la cabeza» «Nos preocupa gravemente el anuncio de suprimir la libertad educativa, la libertad de elección de centro, la escuela concertada, la Educación especial y la libertad religiosa»

¿Serán las Comunidades Autónomas del PP la resistencia al Gobierno de Sánchez?

Seremos la defensa de la unidad de España, de la Constitución, de las instituciones y del rey. Si a eso ahora lo llaman «resistencia» es que alguien ha perdido la cabeza. Sánchez va a constituir un Gobierno radical de izquierda apoyado por grupos independentistas y liberticidas a los que les importa «un comino» la gobernabilidad de España, según han descrito ellos mismos. Los extremistas están sentados en el gobierno, no los que defendemos el modelo constitucional de convivencia que tanto bien ha traído a España en los últimos cuarenta y cuatro años.

¿Cómo tiene usted previsto plantar cara a las medidas económicas esbozadas por PSOE y Podemos (Presupuestos expansivos, subida de impuestos, mayor regulación)?

A Madrid se viene a que a uno le dejen en paz. A diseñar su vida libremente. Y esta es la base de nuestro éxito. Ha sido la libertad y una Economía de libre mercado con rebajas de impuestos las que han facilitado el crecimiento de Madrid y, con ello, el de España. Tenemos los mejores ratios de bienestar social, de creación de empleo, de atracción de empresas y de satisfacción de los consumidores. Todo ello está en peligro si el nuevo gobierno de izquierda radical impulsa políticas contra la Libertad: es decir, contra Madrid.

¿Qué es lo que más le preocupa del proyecto Sánchez-Iglesias?

Lo dije en mi comparecencia del 8 de enero: nos preocupa gravemente el anuncio de suprimir la libertad educativa, la libertad de elección de centro, la escuela concertada, la Educación especial y la libertad religiosa. Han anunciado que pretenden atropellar la libertad sanitaria, suprimiendo la libertad de elección de centro sanitario, médico y personal, y la colaboración público-privada que tan buenos resultados está dando en Madrid y es orgullo de España. O su decisión de atacar la política económica de libre mercado y bajada de impuestos, incluso interviniendo en la propiedad privada con normativas de imposición de precios de alquiler. Esto se hace más preocupante cuando se examina su disposición a incrementar los impuestos para empresas y autónomos. Y, por supuesto, nos preocupa especialmente su anuncio de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva lo que ellos llaman «asimetrías» del sistema actual, lo que significa, digámoslo claramente, obligarnos, por ejemplo, a recuperar los impuestos al patrimonio.

En lo que tiene que ver con su Comunidad, ¿cuál es la principal amenaza para los ciudadanos?

La amenaza es evidente: un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña sino lo peor para Madrid, en lo que es claramente una política necia porque reventar el motor económico de España supone atentar contra ellos mismos. Nuestro modelo político les pone contra las cuerdas, porque revela sus carencias. Nosotros queremos seguir viviendo nuestro propio proceso de seguridad, paz, crecimiento, empleo y libertad para Madrid y para España.

¿Es una prioridad reformar la financiación autonómica?

Es importante aprobar un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, pero temo que no lo van a hacer por consenso, ni buscando lo mejor para las autonomías, sino sólo para aquellas que les interesa. Una parte de las promesas mil millonarias que han hecho las pagaremos los ciudadanos con subidas de impuestos; la otra parte, pretenderán que las paguen las autonomías. Especialmente, Madrid.

La mesa bilateral entre Gobierno y Generalitat en pocas semanas. ¿Cuál es la línea roja?

Habla Sánchez de «bilateralidad» con una desvergüenza que me deja perpleja. Y el PSOE ha decidido que existen una o dos regiones más importantes que las demás con una desfachatez inaceptable. Las relaciones bilaterales se producen entre Estados, no entre un Estado y una de sus partes. Ceder en esto es legitimar las aspiraciones del separatismo y empezar a perder. Pero es que, además, los españoles no vamos a conocer lo que se mercadea en esa mesa, como no hemos conocido lo que han trapicheado para la Investidura de Sánchez. La negociación de igual a igual entre el gobierno de España y el catalán no debe producirse, por sensatez, por racionalidad y por decencia.

¿Debe el PP mantener su oferta de acuerdos de Estado con el Gobierno?

El PP es el partido que más y mejor cree en las políticas de Estado. Pablo Casado ha dejado claro que el PP no podía apoyar un gobierno con populistas, proetarras, nacionalistas e independentistas, pero sí contribuir a la gobernabilidad durante la legislatura. El presidente del PP le ha ofrecido una docena de pactos de Estado a Sánchez frente al independentismo en Cataluña; frente a los proetarras en Navarra y el País Vasco; sobre política presupuestaria; la reforma electoral; el pacto educativo; una estrategia demográfica; un pacto en materia de violencia de género; sobre pensiones; sobre infraestructuras, o en materia de Justicia. Pero el PSOE se ha enfilado a la radicalidad de la mano de Unidas Podemos, así que no va a aceptar ninguna de las propuestas de Pablo Casado. ¿O acaso va a aceptar Pablo Iglesias una bajada de impuestos? ¿O lo va a aceptar Esquerra? Sánchez afronta una legislatura de mínimos, y el PP sabe que lo más importante es proteger la democracia liberal y la nación española, que no es poco.

Más Madrid le pide que garantice su colaboración con el Estado...

Es una petición baldía. Repito lo dicho al comienzo. Seremos la defensa de la unidad de España, de la Constitución, de las instituciones y del rey. Si Sánchez coincide en estas premisas, la colaboración será total. Si se parta de este camino, no puede pedirme colaboración.