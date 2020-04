Díaz Ayuso irá al Senado a pesar del plantón de Sánchez

Paloma Cervilla SEGUIR MADRID Actualizado: 27/04/2020 16:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Varios presidentes autonómicos tienen ya tomada una decisión sobre su asistencia el próximo jueves, día 30, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que se celebrará en el Senado. Aunque la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría hacer pensar que los gobiernos regionales podrían rebajar su participación, la realidad es muy distinta.

El plantón de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos para no debatir la gestión que se ha realizado en la crisis del coronavirus, se le puede volver en contra. Algunos responsables autonómicos, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han decidido estar presente en la Cámara Alta, según han confirmado a ABC fuentes cercanas al Gobierno madrileño. El objetivo es muy claro, evidenciar aún más la ausencia del presidente del Gobierno.

Y no será la única, el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco también asistirá, el de Murcia, Fernando López Miras, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas; y todavía no han tomado una decisión definitiva otros dirigentes del Partido Popular como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; o el gallego, Alberto Núñez Feijóo, según confirman desde estas administraciones autonómicas. Otros, como el lehendakari, Íñigo Urkullu, no descarta asistir, como así se desprende de la afirmación realizada por este Gobierno regional, que están a la espera de una decisión.

Desde las filas socialistas, quien sí «tiene previsto asistir, aunque todavía no está cerrada su presencia», es el presidente de Castilla y La Mancha, Emiliano-García-Page, según fuentes de este Ejecutivo.

Carácter presencial

La ausencia de Sánchez dejará a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, como la única voz del Gobierno frente a las comunidades, algunas de las cuales, como la de Madrid, mantiene grandes discrepancias con el Ejecutivo socialista, en cuestiones tan importantes como la distribución de material para la población y el personal sanitario.

La celebración de este debate se produce justo después de que el presidente del Gobierno haya pedido la colaboración de las Comunidades autónomas para sumarse a los acuerdos para la reconstrucción de España. A pesar de ello, no estará presente en el Senado.

La sesión, con carácter presencial, comenzará a las doce del mediodía. Asistirá el presidente de la Comisión, Manuel Cruz, un vicepresidente, un secretario de la Mesa, dos representantes del Grupo Popular y dos del Socialista y uno por cada grupo minoritario. Además, por parte de cada Comunidad autónoma, vendrá un representante acompañado de un asistente.

Para la celebración de esta reunión, los partidos nacionalistas han exigido la presencia de traductores, ya que quieren intervenir en sus respectivas lenguas cooficiales. Ello ha obligado a retrasar la hora de inicio, ya que se tienen que desplazar desde sus lugares de origen.