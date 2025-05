Detenido el autor del crimen de una mujer por el rastro de sangre en la calle: «Me estaba chantajeando»

«Me estaba chantajeando, me pedía dinero, me tenía harto y me he vuelto loco. ¿Qué he hecho?». Esas fueron las palabras de Francisco Javier P.M., de 43 años , tras ser detenido esta madrugada en su casa de Linares (Jaén) por la ... Policía Nacional. Hasta esa vivienda llevó a los agentes el rastro de sangre que partía de unos contenedores cercanos junto a los que apareció muerta y ensangrentada una mujer . El presunto autor asegura que no tenían una relación sentimental, pero la víctima, que ya ha sido identificada por sus huellas (tenía el rostro desfigurado), lo denunció en 2019 porque le había quemado un toldo de su casa. Entonces él dijo que habían sido pareja y que ella lo había abandonado, según confirmaron a ABC fuentes policiales. A él le constan antecedentes por violencia machista.

El cadáver de la mujer, de entre 50 y 55 años, fue descubierto por unos operarios de la recogida de basura junto a unos contenedores en la calle Baños, donde se ubica el antiguo mercado de abastos de Linares. Primero acudió la Policía Local y, a continuación, sobre las 3:47 horas, una patrulla de seguridad ciudadana de Policía Nacional. La víctima ensangrentada tenía los brazos levantados, con el jersey arremolinado en torno al pecho y el pantalón bajado a la altura de los tobillos , signo de que el cuerpo había sido arrastrado por las axilas. Ya en esa primera inspección ocular detectan rastros pequeños de sangre que van aumentando en dirección a la calle Serrallo, primero, y a la calle Santiago después. Con manchas cada vez más grandes llegan hasta el portal 34 de esta última vía . En el interior, la huella inequívoca de ese reguero de sangre, que sigue por el ascensor y conduce a un piso de la segunda planta del edificio. Los policías llaman insistentemente a la puerta pero nadie abre y se decide la intervención de los bomberos para acceder a la vivienda. Al entrar encuentran al sospechoso que en plena madrugada viste un abrigo negro, restregado contra una pared, y unos vaqueros cubiertos de sangre sobre todo a la altura de las rodillas, según consta en el atestado policial. Los zapatos también los tenía manchados. Y de nuevo el rastro de la muerte los conduce hasta el dormitorio, donde se cometió el crimen . La cama, la almohada y hasta las paredes aparecen salpicadas con la sangre de la víctima. Al presunto autor le colocan las esposas y de camino al coche policial es cuando asegura a los agentes que ella le estaba extorsionando y que lo tenía harto. La hipótesis más probable es la de un crimen de violencia de género , dada la denuncia mencionada y las explicaciones que Francisco Javier P.M. dio entonces, pero los investigadores prefieren esperar a la autopsia y al resto de comprobaciones y diligencias. Será clave la declaración de los testigos, dada la violencia que tuvo que desplegarse en esa habitación de la calle Santiago. Noticias relacionadas Cadena perpetua para el asesino del alcalde alemán favorable a los refugiados

Mujer de 44 años que vivía con su agresor: el perfil de las 56 víctimas de la violencia de género en 2019

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión