El PNV lamenta la «poca memoria» de Robles tras sus declaraciones sobre el papel de la UME en el País Vasco La ministra de Defensa aseguró que con la intervención de la UME «un cadáver no estaría en un sitio», en referencia al vertedero de Zaldívar

09/02/2021

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió este lunes la «profesionalidad» demostrada por las Fuerzas Armadas durante los últimos años, tanto dentro de España como en el exterior, y reconoció que no entiende los «prejuicios» que aún pesan sobre los militares.

«No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio», ha apuntado durante una intervención en la Fundación Ortega y Gasset recogida por Europa Press.

Precisamente, el sábado se cumplió un año del derrumbe del vertedero de Zaldívar y el cuerpo de uno de los dos trabajadores que quedaron sepultados, el de Joaquín Beltrán, no ha sido aún localizado. El Ministerio de Defensa ya ha explicado en varias ocasiones que la UME no intervino en el accidente porque no había recibido ninguna solicitud por parte del Gobierno vasco.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no tuvo reparos en responder a este mensaje de la ministra. En su cuenta de Twitter, Esteban lamentó la «poca memoria» de una ministra que, según él, hace un año le trasladó «que el ejército no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas». «Últimamente no está acertada, ni sobre este tema, ni sobre las expresiones ultras en el ejército», zanjó el portavoz.

Lamento la poca memoria de la ministra. Hace un año me dijo que el ejército no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas. Últimamente no está acertada, ni sobre este tema, ni sobre las expresiones ultras en el ejército 👇 https://t.co/aEFvo5MUcr — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) February 8, 2021

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, dijo desconocer «exactamente el contexto en el que se ha producido esa declaración» pero, en el caso de que Robles se estuviera refiriendo a la tragedia ocurrida en Záldivar, consideró que se trataba de unas afirmaciones «totalmente injustas, que faltan a la verdad y que solo puede ser manifestadas por alguien que no conoce lo que ha sucedido hace un año y a lo largo de todo este tiempo en Zaldívar».

«Solo las personas que han tenido que hacer frente al desprendimiento y a la búsqueda de las dos personas desaparecidas saben a lo que se han tenido que enfrentar. Han tenido que remover miles de toneladas de tierra, han tenido que estabilizar el terreno, han tenido que apagar los incendios que ha habido allí y han tenido que cribar toda la tierra removida palmo a palmo para poder encontrar, en uno de los casos, a una de las personas desaparecidas y siguen el trabajo de encontrar a la que falta todavía por localizar», aseguró Zupiria ante los medios.