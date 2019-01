Desconfianza «total» ante la última promesa para el tren de Extremadura Desde Fomento comprenden a los escépticos pero piden un voto de confianza y aseguran que las licitaciones por 375 millones de euros no corren peligro

Enrique Delgado Sanz

Décadas de promesas incumplidas por parte de distintos gobiernos hacen que el anuncio realizado ayer por Fomento se haya recibido con desconfianza «total» por parte de la sociedad extremeña. El ministerio que lidera José Luis Ábalos aseguró que licitará 375 millones de euros en el primer semestre de este año para mejorar la situación del ferrocarril en la región.

«Se licita pero nunca se adjudica», lamentan desde la plataforma Milana Bonita, uno de los puntales de la reivindicación en Extremadura para conseguir mejores infraestructuras. «Es una inversión ficticia», expresa uno de sus portavoces a ABC, y también reconoce la «desconfianza total» que este anuncio -uno más en las últimas décadas- les despierta.

En Fomento comprenden que en Extremadura ya llueve sobre mojado con este tema, pero piden un voto de confianza para el equipo de Pedro Sánchez. Fuentes oficiales del Ministerio reconocen a ABC que los extremeños «pueden ser escépticos si miran hacia atrás», pero reivindican su compromiso con esta problemática: «Desde el minuto 1, desde que llegamos, se ha venido cumpliendo todo lo que se ha venido diciendo».

Estas mismas fuentes aseguran las licitaciones por esos 375 millones de euros, aunque advierten que la situación del ferrocarril en Extremadura es un problema que no se va a solucionar de un día para otro, «aunque se pusiera todo el presupuesto del Estado a disposición de la mejora del ferrocarril en la región». De igual modo, en Fomento desvinculan el cumplimiento de las licitaciones del trámite presupuestario y remarca que este año, por muy altas que sean las mismas, la necesidad presupuestarias para ejecutar la inversión «no es muy alta». Por ende, y por mucho que se licite, las obras no empezarán a corto plazo y los ciudadanos de la región no percibirían esas mejoras en los trazados ferroviarios de Extremadura de manera inminente.

Las dudas, pese a todo, siguen presentes en la plataforma Milana Bonita, donde interpretan esta promesa como una inversión con cierto carácter electoralista de cara los comicios municipales y autonómicos de mayo. «Llevan dos meses que quieren salvarse el asiento de cara a las elecciones», critica la plataforma, donde también pronostican que estas licitaciones, después de mayo, «se quedarán colgadas a la mitad».

El tiempo dictará sentencia y dentro de unos meses los extremeños podrán valorar si esta maniobra de Fomento se convierte en un compromiso roto o si, por el contrario, se transforma en una inversión cumplida.