La desconfianza crece en el Gobierno ante los PGE: «No entienden lo que es una coalición» Malestar en el PSOE tras la derrota de esta semana y duras críticas en Podemos

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Actualizado: 12/09/2020 01:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La derrota del Gobierno el pasado jueves en el Congreso de los Diputados ha arrojado luz sobre la complejidad de la legislatura y ha constituido un toque de atención de cara a los Presupuestos Generales del Estado. En el ala socialista del Gobierno, la principal y con más competencias, descartan este extremo, aunque también es visible la contrariedad. Pero en Unidas Podemos sí se manifiesta una preocupación más severa. Y no tanto porque pueda consolidarse una mayoría contraria a la coalición en el parlamento, algo que no se contempla, sino porque se encuentran molestos y manifiestan incredulidad por la manera de negociar de los ministros socialistas.

En esta cuestión concreta, para los socios minoritarios de la coalición, quien ha quedado señalada ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Con el mal precedente que conlleva que sea también ella la principal interlocutora con los grupos de cara a la negociación de las cuentas públicas. «No se ha trastocado nada que no se pueda resolver, porque la política es pragmatismo y hay que negociar con ella el Presupuesto», valoran en Unidas Podemos.

Pero desde el entorno de Iglesias se traslada mucho malestar por lo sucedido después de meses «en los que lo ha hecho todo mal». Ha sido Nacho Álvarez, secretario de Estado en la vicepresidencia segunda y quien está redactando estos días el borrador de Presupuestos junto a Montero, quien ha estado también en primer término en este proceso en el que la unidad de la coalición ha estado a punto de resquebrajarse. Al final ese punto se ha salvado, como premio de consolación al que este jueves se aferraban los socios.

Como en tantas otras ocasiones, en la víspera, diferentes fuentes de ambos partidos corroboran que tuvo que producirse una nueva conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para intentar resolver la situación. De las gestiones posteriores a esa reunión solo se logró el objetivo de evitar la ruptura de los comunes de Ada Colau tras la última oferta de Hacienda. Ambas partes del Gobierno se atribuyen ese premio de consolación

Malestar también en el PSOE

Y es que aunque quien ha quedado golpeada por esta gestión es la portavoz Montero hay quien no olvida en el PSOE que Sánchez se implicó en el proceso y que desde Moncloa «se montó un acto» en el que él y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, firmaron el acuerdo.

Fuentes gubernamentales ven esta derrota como «un regalo absurdo para los que no están a favor del Gobierno». El mal sabor de boca alcanza a las filas socialistas, donde un ministro se muestra preocupado: «Ha faltado cintura. Tenemos más socios potenciales que nunca y hemos perdido. Es una faena». Igualmente, un líder territorial se muestra muy contrariado: «El partido ha aguantado por disciplina cuando muchos no estaban de acuerdo con esto». «Con 120 escaños no sirve de nada doblar el brazo a tus alcaldes si no negocias con los demás», resume otro dirigente. Un presidente autonómico reconoce «que se podía haber trabajado mucho mejor». Desde otra alcaldía socialista se critica la actitud «inflexible» de la ministra Montero y se recuerda que en esta ocasión «no vale con culpar al PP».

Desde la parte del gabinete que responde a Unidas Podemos se es mucho más drástico, y se habla de «falta de autoridad» y «sensación de debilidad» en la negociación. En la formación de Iglesias creen que se trata de un precedente negativo de cara al Presupuesto solo por una cuestión, que no es menor, y es que se ha demostrado la forma de negociar del Ejecutivo: «Era un desastre anunciado. Porque después de tres meses de conversaciones se ha dejado todo para el día del pleno», denuncian fuentes gubernamentales. En Unidas Podemos el malestar es muy grande con la situación que se ha generado: «Siguen sin entender lo que es un gobierno de coalición. Y que sumamos 155. Se piensan que tienen mayoría absoluta». Y la crítica alcanza a la comunicación global del Gobierno. Se quejaban en Podemos de que en paralelo tres ministros del PSOE señalaban «tres cosas distintas» en relación a la posible congelación del sueldo de los funcionarios. Y fueron cuatro cuando UP sacó a su propio ministro, el de Consumo en este caso, para criticar esa posibilidad: «sería un error garrafal», señaló ayer Alberto Garzón. Y no ha sido el último desencuentro esta semana, ya que desde la formación morada también se quieren marcar distancias con el planteamiento del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de desincentivar las jubilaciones anticipadas y ampliar voluntariamente la edad de jubilación.

Cuestión de afinidad

La ministra Montero pasaba por ser al comienzo del mandato una de las mejores interlocutoras con Unidas Podemos. Al contrario que otras figuras como Nadia Calviño o Margarita Robles. Se certifica a día de hoy que con ella existe «mucho mejor rollo personal». Y mantiene una muy buena relación con Pablo Echenique, portavoz de UP en el Congreso de los Diputados. Pero los acontecimientos recientes han abierto distancia: «Se está descubriendo a nivel de posturas políticas bastante más centrada de lo que podía parecer», lamentan en el grupo de Iglesias.

Al margen del fracaso de esta semana, y de cara a la negociación de los Presupuestos, son más los problemas que complican la convivencia en la coalición. La discrepancia de fondo más grande tiene tintes tácticos. En las políticas concretas ambas partes chocan, debaten, ganan y pierden. Pero existe coincidencia entre ambos socios en que ahí no va a estar el problema.

Pero en este Gobierno escenográfico importan mucho las formas. Importa mucho el quién, antes siquiera de hablar del qué. Y aquí las diferencias siguen siendo profundas. Pablo Iglesias había logrado mover el discurso socialista hacia una aceptación de que primero hay que negociar con el bloque de la investidura. Y el presidente cumplió marcando distancias con Cs. Pero ayer la vicepresidente Calvo volvió a defender ambas vías, además de ir más allá demandando la abstención del PP.