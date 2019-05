Seguir Enrique Delgado Sanz @Delsanz Madrid Actualizado: 27/05/2019 00:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todos ganan. Los resultados de las elecciones municipales son un escenario perfecto para que todos los partidos presuman de resultados y, en esta ocasión, ha vuelto a ocurrir.

En la derecha podrán sacar pecho de estar en disposición de recuperar las Alcaldías de Madrid o Zaragoza, si PP, Vox y Cs pueden rubricar sendos pactos; y de seguir gobernando en un bastión histórico para el PP como es Málaga si los populares consiguen convencer a Cs.

Mientras tanto en la izquierda, el PSOE podrá presumir de sus resultados en Sevilla, junto a Adelante Sevilla; Barcelona, donde pueden brindarle una Alcaldía en minoría a Ada Colau y sus Comunes; o Valencia, feudo de Compromís pero donde su apoyo será también decisivo.

La derecha jubila a Carmena en Madrid

En 2015, la izquierda recuperó la Alcaldía de Madrid por un solo concejal. Cuatro años más tarde, los papeles se invierten y la derecha podrá gobernar en el Consistorio de la capital si PP (15 ediles), Cs (11) y Vox (4) consiguen reeditar un pacto a la andaluza más que previsible. Los 19 concejales de Más Madrid, el partido de Manuela Carmena, junto a los 8 del PSOE, que reduce prestaciones con respecto a los anteriores comicios, no son suficientes para que la izquierda sigua en Cibeles. Carmena ya avisó que no seguiría en caso de no conseguir revalidar la Alcaldía.

Más Madrid: 19 / PP: 15 / Cs: 11 / PSOE: 8 / Vox: 4

Colau aguanta el pulso en Barcelona

La disputa electoral por el Ayuntamiento de Barcelona partía, sobre el papel, como una cosa de dos entre los Comunes de Ada Colau y ERC, con Ernest Maragall como líder. Sin embargo el PSC se ha colado en el escenario y, en una notable recuperación, pasa de 4 a 8 ediles para, como segunda fuerza política, dejar el Consistorio en manos de la izquierda populista, aunque en minoría. El partido de Manuel Valls se queda en 6 ediles -por los 5 que tenía Cs- y el PP baja de 3 a 2.

ERC-AM: 10 / Barcelona en Comú: 10 / PSC: 8 / BCN Canvi-Cs: 6 / JxCat: 5 / PP: 2

Valencia sigue en la izquierda

Rita Barberá fue alcaldesa de la ciudad de Valencia entre 1991 y 2015. Los tiempos, a tenor de los resultados de los dos últimos comicios, han cambiado por allí. Por segunda vez, Compromís, con Joan Ribó a la cabeza, gobernará después de mejorar sus registros. Las urnas le deparan 10 concejales de los 33 posibles, que junto a los 7 del PSOE serán suficientes para revalidar mandato. El PP pierde dos ediles y pasa de ser la fuerza más votada, con 10, a tener 8.

Compromís: 10 / PP: 8 / PSOE: 7 / Cs: 6 / Vox: 2

Golpe de mano socialista en Sevilla

En el PSOE esperaban un buen resultado en Sevilla, donde Juan Espadas, su candidato, ya era alcalde gracias a su acuerdo con IU y Participa Sevilla en los comicios de 2015. Después del descalabro en las autonómicas, donde Susana Díaz perdió el Gobierno regional, los votantes socialistas se han reactivado para disparar los resultados del PSOE. Pasa de 11 a 13 concejales -sobre 31- y podrá liderar el Pleno con el apoyo de Adelante Sevilla.

PSOE: 13 / PP: 8 / Adelante Sevilla: 4 / Cs: 4 / Vox: 2

Zaragoza, en las manos de Ciudadanos

Las encuestas daban la victoria a la izquierda, pero finalmente el escrutinio en Zaragoza abre la posibilidad de que PP, Cs y Vox puedan gobernar en la capital aragonesa al sumar, entre los tres, 16 de los 31 asientos en juego. Las urnas, sin embargo, son caprichosas y también permitirían que el PSOE de Pilar Alegría gobernara si llegara a un pacto con Cs. El hundimiento de Zaragoza en Común, del alcalde Pedro Santisteve, que pasa de 9 a 3 ediles, impide a la izquierda liderar el Pleno. El partido de Albert Rivera será el juez: queda ver si mantendrá la estrategia nacional de no pactar con los socialistas o no.

PSOE: 10 / PP: 8 / Cs: 6 / Zaragoza en Común: 3 / Podemos: 2 / Vox: 2

El PNV pasa el rodillo en Bilbao

En Bilbao, el PNV ha pasado el rodillo esta noche, una vez más. Y ya van... todas. No ha habido otras siglas que hayan gobernado en la capital bilbaína en democracia. Los jetzaldes ganan las municipales con 14 concejales de 29. Por detrás, Bildu y PSE, con 5. Los socialistas mejoran en un edil sus prestaciones de la última cita mientras que la derecha se desploma: el PP pierde un asiento para quedarse en 3 ediles, mientras que Cs pierde otros dos y se queda sin representación a orillas de la Ría.

PNV: 14 / PSE: 5 / Bildu: 4 / Unidos Podemos: 3 / PP: 3

El PP salva Málaga

El PP salvó uno de sus bastiones. Francisco de la Torre, histórico alcalde de Málaga desde el año 2000 y uno de los candidatos más veteranos en filas populares, volverá a ser primer edil si llega a un acuerdo con Cs. El PP ha conseguido un representante más que en el año 2015 en el pleno malagueño y pasa de 13 a 14 concejales. Entre PP y Cs sumarían 16 concejales de los 31 posibles en dicho municipio. El PSOE mejora, de 9 a 12, pero no es suficiente para arrebatar a los populares esta emblemática Alcaldía.

PP: 14 / PSOE: 12 / Adelante Málaga: 3 / Cs: 2