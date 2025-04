Un demonio tras el teclado, un inadaptado fuera

Se llama James O'Connor, aunque se le conocía como Joseph; es británico, tiene 22 años y vivía solo en un lujoso apartamento en primera línea de playa en Estepona. Apenas salía a la calle, no se relacionaba con nadie –con su madre, una abogada ... que vive entre España y el Reino Unido apenas se veía una vez al mes–, y solo tenía vida en el mundo virtual. Y además de todo eso era un hacker; uno de los mejores , además, capaz de hacerse con el control de las cuentas de twitter de Joe Biden, Barack Obama o el fundador de Microsoft Bill Gates para con ese señuelo hacerse con grandes sumas de dinero, en criptomonedas para ser más exactos, o movilizar a los SWAT norteamericanos tras lanzar avisos falsos de emergencia... El FBI de San Francisco llevaba años tras él; ahora, como informó ABC, el Grupo de Ciberataques de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía española lo ha detenido. Y sus agentes aún no salen del asombro ante lo que han visto.

En abril de 2020 la agencia norteamericana alertó de la posible presencia de Joseph en España. El chico había dejado su Liverpool natal para evitar ser localizado y extraditado a Estados Unidos . Eligió la Costa del Sol para afincarse, según él porque «me gusta mucho España, Inglaterra no» ...

Cuadros que había adquirido ara hacer ostentación de su éxito ABC

La vida de este joven, de 1,90 metros de estatura, se reducía a ponerse delante del ordenador y a dormir. Es más; en los foros de hacker en los que participaba, sus enemigos se referían a él como autista y antisocial . Lo primero no consta que lo sea; lo segundo, sí. Como también que se trata de un tipo muy inteligente, autodidacta y capaz de hablar y escribir el español con bastante corrección sin haber tenido interacción social alguna.

«Es un demonio detrás del teclado, pero en la calle se lo comerían» , explica a ABC Juan María Cobo, jefe del Grupo de Ciberataque. «A través de técnicas muy depuradas de Ingeniería Social fue capaz de estudiar hasta límites increíbles la vida de sus víctimas, que nunca sospecharon que estaban ante un delincuente». Primero entraba en contacto con los departamentos de seguridad de las redes que utilizaba, en este caso Twitter, y también llegaba a las personas que gestionan los perfiles de gente como Biden, Obama o Gates . Con esta técnica se hacía con las preguntas claves para acceder a sus cuentas para controlarlas temporalmente y a partir de ahí ya entraba en contacto con la víctima final.

'Monedero frío'

«A la persona seleccionada por este chico le llegaba una comunicación de Obama en la que le pedía que le entregase mil dólares en criptomonedas, ya que si lo hacía le devolvería al día siguiente 2.000... Aunque parezca mentira, mediante esas técnicas de Ingeniería Social, que le permitía conocer a la perfección a quién se dirigía , lograba que esa persona hiciese el ingreso en su monedero virtual», explica el inspector. Todas esas cantidades las almacenaba hasta que un día pasaba las criptomonedas a un 'monederos frío'; es decir, no conectado a la red. No se ha podido localizar este último, aunque se sospecha que puede guardar allí más de cuatro millones de euros en moneda virtual , producto de sus 130 hackeos de cuentas de twitter.

Pero Joseph tenía otra actividad inquietante. Era capaz, a través de complejos programas informáticos, de hacer una llamada desde Málaga a cualquier Departamento de Policía de Estados Unidos y que el agente que recibía la comunicación no fuera capaz de detectarlo. Esta técnica la empleaba con sus enemigos y ha provocado situaciones muy peligrosas , con movilización de agentes de elite de la Policía norteamericana incluida. Por ejemplo, aseguraba que en un domicilio había una persona que apuntaba a una familia y amenazaba con matar a todos sus miembros. Los SWAT acudían de inmediato al lugar del aviso, echaban la puerta abajo armados hasta los dientes y solo cuando estaban dentro comprobaban que todo era falso. Es fácil imaginar el pánico entre los moradores; entre ellos, claro, la persona que lo había enojado.

No trabajaba y además cambiaba de vivienda cada mes o mes y medio . A ello se unían otros dos elementos que complicaban las pesquisas: nunca salía de casa, por lo que fue difícil hasta conocer su aspecto físico, y las propiedades estaban a nombre de su madre. Localizarlas fue laborioso, porque la letrada británica tenía dos NIE –uno, el provisional, y el segundo el definitivo– y en las fincas figuraba el primero de ellos. «Jamás abría la puerta; la correspondencia, y hasta la comida, la recibía a través de terceros, como el portero de la finca –explica el inspector Cobo–. Nos hemos hecho pasar por repartidores de empresas, trabajadores de compañías de teléfono... Montábamos escenas como si fuera un set de rodaje, pero no abría la puerta jamás... Y como no salía de casa, no había forma de identificarlo».

Fotografiado

En diciembre, se le pudo detectar en la calle por primera vez. Fue en San Pedro de Alcántara, pero llevaba mascarilla, tenía el pelo más largo respecto a la fotografía que tenía la Policía y había engordado. Además, iba encapuchado y llevaba gafas de sol. Aun así, un policía le hizo una fotografía al tener una corazonada . Desde marzo pasado, más o menos, se le localizó en el apartamento de Estepona.

«Pensamos que ha contado con colaboración de algún familiar , es algo que aún se investiga. Las propiedades están a nombre de la madre; eso ya es un dato. Hasta la comida la pagaba con bitcoins para no dejar rastro», explica el jefe del Grupo de Ciberataques.

Tras ser detenido mostró su sorpresa: «No es posible tú ver a mi... Yo siempre en casa» , dijo. Ahora está en la prisión de Alhaurín de la Torre a la espera de la vista de extradición. Tras ser consciente de que lo más probable sea llevado a Estados Unidos, donde le esperan entre 30 y 40 años de prisión por nueve delitos, se derrumbó. «A mi nunca me encontrarán» , se había pavoneado en una entrevista a 'The New York Times'. El Grupo de Ciberataque de la Policía española le demostró lo equivocado que estaba...