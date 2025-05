Delgado lleva al Consejo Fiscal la denuncia del exfiscal del caso Villarejo por su actuación

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha comunicado a toda la carrera que el próximo Consejo Fiscal abordará la situación tras la denuncia del exfiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que ha emprendido una reclamación patrimonial por irregularidades en el proceso que le llevó a quedarse sin plaza en la Fiscalía Anticorrupción.

«Ante las gravísimas y difamatorias imputaciones aparecidas en los últimos días en diversos medios de comunicación en relación con el Consejo Fiscal y otros órganos del Ministerio Fiscal, tomé la decisión de añadir un punto específico en el orden del día del próximo Pleno del Consejo Fiscal, que tendrá lugar el día 24 de noviembre , al objeto de recabar detallada información sobre esta cuestión», dice el mensaje enviado por Delgado a la Carrera Fiscal al que tuvo acceso ABC.

Según expone, este lunes contactó con los vocales de mayor antigüedad en este órgano consultivo donde tienen presencia las mayoritarias Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales «a fin de comunicarles este extremo y compartir con ellos esta preocupación institucional ». Es así como ha resuelto llevar la cuestión al orden del día.

Tal y como informó ABC, Stampa ha emprendido una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia por lo que considera un «anormal» funcionamiento de la Administración de Justicia y en particular, de la fiscal general del Estado. Según argumentaba, ella, que debía abstenerse de los nombramientos de fiscales Anticorrupción que se dirimían en octubre de 2020 por su «interés personal y directo» en el caso Villarejo, no sólo no lo hizo, sino que habría maniobrado para perjudicarle.

El escrito de Stampa refería que su secretaría Técnica dio «órdenes e instrucciones» con forma de «sugerencias» al fiscal que en Madrid investigaba una denuncia por revelación de secretos contra los dos responsables del Ministerio Público en el caso Villarejo. A resultas de esas indicaciones, siempre según el afectado, las diligencias se alargaron de manera «artificial» hasta una vez se habían adjudicado aquellas plazas y contra criterio del instructor, que había propuesto ya dos veces dar carpetazo al asunto.

La denuncia no pasó desapercibida para las asociaciones de fiscales aunque han reaccionado de manera dispar. La Asociación Profesional Independiente (APIF) que no tiene presencia en el Consejo Fiscal, elevó una batería de preguntas a este organismo solicitando contrastar las afirmaciones de la denuncia de Stampa , como la injerencia de Delgado en la investigación por revelación de secretos o que no habría informado a los vocales de la situación real en que se encontraban aquellas diligencias.

UPF habla de mérito y AF pide explicaciones

En respuesta, la Unión Progresista, a la que está adscrita Delgado y que en aquella elección de fiscales Anticorrupción no propuso a Ignacio Stampa pero sí a su compañero en la causa, Miguel Serrano; contestó defendiendo el procedimiento: «Suponemos que sus preguntas están referidas a si alguno de los hechos a los que usted se refiere, de los que desconocemos su certeza, pudieran haber tenido alguna relación con no haber apoyado la candidatura del compañero Ignacio Stampa para la plaza que solicitó en la Fiscalía Anticorrupción. La respuesta es clara y contundente: NO».

En aquel escrito, aseguraban que « no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas» y recordaban que Stampa no presentó recurso contra la resolución del Ministro de Justicia que, a propuesta de la fiscal general y en línea con lo acordado en aquel Consejo, adjudicaba las plazas.

Mientras, la Asociación de Fiscales, a la que en su día estaba adscrito Stampa y que ni le propuso a él ni a su compañero para obtener la plaza, habla de pedir explicaciones. «Las recientes informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación sobre las supuestas maniobras de la fiscal General del Estado para poder justificar que no se nombrara a un fiscal para una concreta plaza s on, sin duda, acusaciones muy graves que exigen una explicación muy detallada de la propia fiscal general en el seno del Consejo», dice un mensaje a sus adscritos al que tuvo acceso ABC.

Según expone, la «trayectoria» de Delgado al frente de la Fiscalía está «marcada por el intencionado desconocimiento de lo establecido» en la normativa que lo regula y «cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática en materias tan relevantes como las relativas al deber de abstención» . «El episodio que ahora se conoce no es nuevo, sino que forma parte de una manera de dirigir la institución que está generando una crisis de credibilidad del Ministerio Fiscal», señalan.