Delgado lamenta los insultos de un dirigente de Vox: «Hay quienes no tienen escrúpulos» El portavoz de Vox en Murcia llamo «p***» y «tiparraca» la ministra de Justicia en funciones

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha dicho que «es frustrante» encontrarse «con personas que no tienen escrúpulos» en referencia a los insultos del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, que la llamó «p***» y «tiparraca».

Liarte se expresó así en las redes sociales por unas declaraciones de Delgado en las que afirmaba que Vox no defiende la Constitución. Este lunes en la Ser Dolores Delgado ha indicado: «Es realmente frustrante para mí encontrarme con personas que no tienen escrúpulos».

«Estas cosas normalmente nos hacen reflexionar qué tenemos por delante, tenemos que erradicar ese sistema, se puede hacer el análisis político más fuerte pero con argumento, sin insultos, pero esas palabras demuestran lo contrario», ha añadido.

Delgado ha incidido en que «la gente está cansada de la crispación y el insulto. Vox basa demasiado su discurso en temas de género y dirigidos especialmente a mujeres, casi con esta violencia verbal» y se ha preguntado: «¿Qué queda después de un insulto?».

Interrogada sobre si va a presentar una denuncia, ha contestado que deja esta decisión en manos de la Fiscalía y ha recordado que ha pasado la vida «intentando parar a los que más daño hacen», en referencia a sus años en los que ejerció como fiscal.

Tras referirse en su perfil de Facebook a Delgado como una «tiparraca embustera», el portavoz de Vox sufrió una avalancha de críticas y eliminó el comentario para después colgar una nuevo aclaración a sus palabras.

«Parece que no me he explicado bien», ha señalado, para después apuntar que con esa frase no estaba refiriéndose a la ministra en funciones, «sino a un señor de Bildu».

«La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, qué es un partido que no oculta sus simpatías con ETA», ha matizado Juan José Liarte en otra publicación.

La Fiscalía estudia el contenido de las palabras a fin de determinar su eventual trascendencia penal. De interponerse una querella, los trámites serían efectuados por la Fiscalía de Murcia.