Un delegado sindical de UGT en Murcia espió el expediente médico de un familiar de García Egea Un informe del Servicio Murciano de Salud concluye que no hubo irregularidades en la operación del allegado del número 2 del PP y ha trasladado lo ocurrido a la Fiscalía

La consejería de Salud de Murcia ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el acceso al expediente médico de un familiar de Teodoro García Egea acusado de trato de favor para ser operado en el Hospital Virgen de la Arrixaca de la región. El escrito, resultado de una investigación interna –según publica 'La Verdad' y ha confirmado ABC de fuentes regionales–, concluye que no hubo ningún favoritismo con el allegado del secretario general del PP y señala como responsable a un delegado sindical de UGT que accedió al historial, supuestamente de forma ilegal . El PP murciano ha anunciado que se personará en la causa.

Este acceso fraudulento al historial clínico del paciente dio pie, presumiblemente, a una información de 'Infolibre' que señalaba que García Egea y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, intercedieron para que un familiar del número 2 de Pablo Casado fuese intervenido antes que otros pacientes con la misma prioridad y que estaban en lista de espera antes que él. Tras la denuncia del afectado, el hospital de la Arrixaca abrió una investigación interna para dirimir lo ocurrido.

Las conclusiones trasladadas al Ministerio Público por orden del juez instructor que lleva la causa revelan que durante el proceso se percataron de que lo publicado detallaba datos muy concretos del expediente. Entonces, consultaron cada una de las entradas, hasta encontrar una consulta que no cuadraba, habida cuenta de que se trataba de personal completamente ajeno al caso. Era un trabajador del Hospital Morales Meseguer que no ejerce como sanitario por actuar como delegado de UGT. El sindicalista, que declaró el pasado 1 de julio, admitió los hechos y confesó que lo hizo a petición de otra persona de la organización con un puesto superior. Se metió en el archivo sin autorización ni comunicación del paciente, lo que podría ser constitutivo de delito.

No hubo trato de favor

Respecto a si hubo o no trato de favor, siempre según el informe, un escrito del coordinador de admisión confirma que todo se hizo según los cauces estipulados y no hubo anomalía alguna. «El caso clínico ha seguido el proceso habitual de transferencia entre centros para determinadas patologías y está en la media de espera de intervención dentro de los procesos clasificados en su mismo nivel de complejidad patológica y riesgo», señala; y finaliza: «Con los datos obrantes y certificados, entendemos que no hay indicios de trato de favor a este enfermo».

El secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, se ha pronunciado este jueves sobre lo ocurrido y ha anunciado que su partido se personará en la causa. «Estas prácticas mafiosas tienen que parar por higiene democrática», ha declarado. Luengo, que ha vinculado lo sucedido con el PSOE y Podemos, ha reiterado que todo obedece a una trama para atacar y desgastar a García Egea y López Miras. «Es uno de los complots políticos más maquiavélicos que se recuerdan en la Región de Murcia», ha añadido.

Respuesta de UGT

El sindicato UGT también emitió un comunicado para tratar de desmentir lo que el propio implicado reconoció ante el juez. «Ninguna persona que ostente representación, cargo o responsabilidad en nuestra organización cometió, en ejercicio de sus funciones sindicales, intromisión y difusión ilegítima alguna en los datos clínicos asistenciales de ningún usuario/a del Servicio Murciano de Salud».

La organización argumenta su posición en el código ético que todos los profesionales de los servicios sanitarios asumen. «Todas las personas que conformamos UGT asumimos, sin ambages, un firme compromiso programático y ético con la defensa a ultranza de los derechos que asisten a los usuarios del sistema público de salud y, en particular, con su derecho a la intimidad y confidencialidad de sus datos de carácter personal», añaden.