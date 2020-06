El delegado del Gobierno afirma que «no había ninguna recomendación» para prohibir el 8-M Declara durante hora y media ante la juez que investiga si prevaricó al permitir las manifestaciones pese a la epidemia Expresa su respeto a la Guardia Civil como institución, si bien no está de acuerdo con sus informes

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este miércoles al término de su declaración ante la juez que investiga si prevaricó por permitir manifestaciones como la del 8-M pese al avance del coronavirus que «no había ningún elemento» en aquellas fechas que llevase a prohibir la marcha del Día de la Mujer.

«No había ninguna recomendación en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de manifestación», ha reiterado.

En declaraciones a los medios tras pasar hora y media ante la juez Carmen Rodríguez-Medel, Franco ha apuntado que su comparecencia se ha centrado en «dejar perfectamente claro que actuación del delegado ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que de los expertos se iban teniendo del coronavirus«.

Preguntado directamente si se siente responsable por aquella manifestación, Franco ha zanjado con un «en absoluto».

«No puedo puedo considerarme responsable sable del 8-m porque en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales», ha asegurado.

Además, ha incidido en que «por supuesto, no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 (de marzo) tuviesen que ver con la manifestación del día 8, entre otras motivos porque los técnicos y los expertos sanitarios saben que el contagio tarda en manifestarse catorce días».

Para el Delegado del Gobierno, «se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento decían los expertos sanitarios que se podía hacer».

Franco está investigado por un presunto delito de prevaricación en el contexto de las manifestaciones y concentraciones que se celebraron en Madrid durante entre el 5 y el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma.

Sobre la acusación de la Abogacía del Estado, que le defiende en este procedimiento y que considera que la juez ha emprendido una «causa general» contra el Gobierno, el delegado ha preferido no pronunciarse aunque ha advertido que tiene «una opinión», como tampoco ha querido entrar a comentar los informes de la Guardia Civil que apuntan a su conocimiento previo.

«Tengo un gran respeto a la Guardia Civil como institución y a la Justicia en un Estado de Derecho como es este y espero que la Justidia haga su trabajo, como tiene que hacerlo. Desde el respeto que tengo a la institución, que es muy grande, no puedo estar de acuerdo lógicamente con el informe que han hecho, pero es una valoración ya muy subjetiva«, ha añadido.