La defensa del PP reclama al tribunal que evite el «circo» en el juicio de la caja B

La defensa del Partido Popular en el juicio por la presunta caja B del partido ha reclamado este lunes a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que n o permita que la vista oral se convierta en un circo y, para ello, suprima de la lista de testigos a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar y los exsecretarios generales de la formación.

El abogado Jesús Santos ha elevado esta petición durante el trámite de cuestiones previas en esta primera sesión del juicio oral y tras arremeter con las acusaciones populares que acuden a la vista por su vinculación directa, como en el caso de Izquierda Unida o los socialistas valencianos; o indirecta, como en el caso de Adade, con distintos partidos políticos. Dice que se mueven por fines «espurios», como revelan las «extralimitaciones» de sus escritos.

De esas acusaciones ha emanado una lista de testigos que incluye a los mencionados como «presuntos destinatarios de complementos salariales» pagados con la caja B, como ha resumido Santos, a los que el instructor en su día no dio relevancia. Ha argumentado, además, que no fueron tenidos en cuenta durante la instrucción judicial y que las partes no han argumentado la necesidad de que ahora acudan al juicio.

«Lo único que se pretende al traer a la vista a expresidentes del gobierno y secretarios generales del PP es el desgaste y el escarnio del adversario político , tener el titular mediático ese día y convertir este tribunal en un circo mediático», ha señalado.

Considera que a ese «circo» ha venido a «contribuir» la defensa del extesorero del PP, Luis Bárcenas, «proponiendo nada menos ni nada más que la presencia de tres periodistas para que declaren de una presunta grabación que no se sabe dónde se encuentra ni en qué momento se va a aportar ni nada» e instando «nada menos que un careo con Rajoy para contribuir más a este circo mediático perseguido por las acusaciones populares».

La defensa del PP ha insistido en la importancia de que el tribunal se pronuncie sobre este asunto antes de seguir adelante con el juicio, pues entiende que esperar a dictar en sentencia lo que proceda, causaría una «lesión injustificada al derecho al honor» del Partido Popular, «un bien capital» y «extremadamente preciado» para un partido político «que compiten en el mercado electoral» y que debe preservarse, «sin perjuicio de actividades deshonrosas y delictivas de algunas personas que han estado en determinado momento vinculadas a ese partido» hayan podido cometer.

En este sentido, ha pedido prueba documental nueva y, en concreto, una batería de sentencias que minan la credibilidad de Luis Bárcenas, bien porque le condenan por derecho al honor al haber señalado a personas por el cobro de sobresueldos, bien porque dejan por escrito que sus cambios de versión en distintas declaraciones y la ausencia de sustento probatorio de sus afirmaciones no le hace valedor de la «mínima verosimilitud».

Rajoy, el careo y la Kitchen

En previsión de un argumentario similar, el abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, había puesto la venda ya esta mañana. Durante su intervención, pidió llamar a tres periodistas que habían escrito sobre el asunto para intentar dejar claro ante la Sala que su cliente siempre mantuvo la misma posición, que la grabación a la que hacía alusión en un reciente escrito a la Fiscalía Anticorrupción existe desde hace años y que, en todo caso, si como testigo Mariano Rajoy le contradecía, estaba dispuesto a prestarse a un careo con él.

« No es que me guste como abogado generar ningún tipo de circo , pero en coherencia procesal habida cuenta del escrito presentado en la Fiscalía, resultaría ilógico que esta defensa no presentase esa testifical. Y si se considerase oportuno, si existiesen contradicciones, se le sometiese a un careo, terminada la declaración de don Mariano Rajoy», ha señalado Galán, para insistir en que «si lo que se quiere es descubrir la verdad, habrá que dar entrada a esas pruebas». Su cliente dice que el expresidente era «perfecto conocedor» de los movimientos de dinero negro en el partido.

Sobre la posible ausencia de pruebas de sus afirmaciones, como el reconocimiento de la existencia de la caja B, su funcionamiento y su utilización en el pago de una parte de las obras de la sede del PP en Génova que se analizará en este juicio, el letrado recurrió a la operación Kitchen: El presunto operativo parapolicial desplegado con el fin de robar a Bárcenas material comprometedor para el partido o sus dirigentes entre 2013 y 2015 que investiga la Audiencia Nacional.

« Tenía una ingente documentació n , papeles, anotaciones, pendrives, que le han sido sustraídos», ha asegurado el letrado, quien ha explicado además que Bárcenas los guardaba para usarlos en el «momento procesal» que considerase oportuno. De acuerdo al escrito de manifestaciones que el extesorero remitió la semana pasada a la Fiscalía Anticorrupción, ese momento no ha llegado hasta ahora porque había firmado «la paz» con el PP, pues se le hizo creer que su mujer no entraría en la cárcel por la trama Gürtel. Y ya está dentro.

Anticorrupción y el escrito de Bárcenas

Precisamente, sobre ese escrito se ha pronunciado este lunes la Fiscalía Anticorrupción, pero no en la vista oral, sino con un comunicado en el que niega haberse acercado a Bárcenas en busca de confesión y asegura que no media con él ningún tipo «pacto, conformidad o acuerdo alguno»

En esa nota, la Fiscalía Especial que dirige Alejandro Luzón ha asegurado que recibió el texto el 2 de febrero, que lo trató con «confidencialidad» y que a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no se le dio conocimiento hasta el día 4, es decir, cuando ya estaba en la prensa. Se desmarca así de su filtración en plena campaña de las elecciones catalanas.

Considera en todo caso que aporta «escasas novedades» cuyo valor dependerá de lo que diga el propio Bárcenas ante el tribunal , por si se le pudiera aplicar un atenuante de confesión, o ante el juez instructor que aún investiga las donaciones del partido que pudieran haber sido a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Dentro de la sala, el representante de Anticorrupción Antonio Romeral no se ha referido al texto, pero sí a la delimitación de hechos y delitos que a su parecer, debe aplicarse en este juicio. Pide que concurra la doctrina Botín para los delitos fiscales de los que está acusado el PP , en tanto que ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado mantienen esa postura. Además, ha solicitado el sobreseimiento por prescripción para la trabajadora de la empresa, Unifica, Laura Montero, como ya hizo sin éxito en fase de instrucción.

La suspensión del juicio, en el aire

Los representantes tanto de esa mercantil como de sus dos administradores, los acusados Gonzalo Urquijo y Belén García, han alegado tanto que concurre la prescripción como que debe anularse parcialmente parte del auto de apertura de juicio oral porque relata hechos que no estaban en el de procesamiento.

Este ha sido, de hecho, el principal caballo de batalla de las defensas en la sesión de cuestiones previas, especialmente en el caso de Cristóbal Páez, que asistía por videoconferencia desde su domicilio y en una breve conexión, ha explicado personalmente a la Sala que lleva dos días con fiebre entre 38 y 39 grados por coronavirus.

Su letrado, que ha pedido la suspensión del juicio hasta el próximo lunes en espera de que Páez tenga tiempo de recuperarse y cumplir el plazo de cuarentena, ha incidido en que para el juicio se ha topado con nueve delitos de los que en instrucción, sólo se le imputaron dos, que fueron los únicos para los que se practicaron diligencias, y que en su opinión estarían prescritos.

«Todos los hechos y delitos que aparecen ex novo en al uno de juicio oral son una imputación sorpresiva y exorbitante que genera indefensión y deben ser eliminados del objeto de este juicio», ha señalado, en relación a cargos apuntados por las acusaciones populares como el de blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal y apropiación indebida.

El tribunal conformado por José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García completará este martes el trámite de cuestiones previas escuchando las alegaciones de las partes sobre lo que han propuesto las demás. Será entonces cuando decidirá si delibera sobre la marcha las modificaciones instadas o resuelve finalmente en sentencia las objeciones planteadas, entre otras, a la lista de testigos. También se pronunciará sobre la pertinencia de seguir adelante con el proceso o suspenderlo en espera de Páez.

