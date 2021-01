Defensa envía a un grupo de militares a Rumanía sin vacunar y espera hacerlo allí La subsecretaria del Ministerio, Amparo Valcarce, reprocha en el Congreso de los Diputados la campaña de vacunación llevada a cabo en el Estado Mayor de la Defensa

Sigue el desconcierto en la estrategia de vacunación de las Fuerzas Armadas. Tal y como informó este martes el Ministerio de Defensa, un grupo de militares se ha desplazado a Rumanía, donde iniciarán una misión de policía aérea con la OTAN, sin vacunar contra el coronavirus. Esperan que, una vez desplegados, reciban la vacuna allí.

«No han podido ser vacunados antes del despliegue ante la imposibilidad de poder suministrarles la segunda dosis a tiempo en España», informaron. Una vez allí, «al ser ya personal de la OTAN, les podrían vacunar allí los aliados (EE.UU.)». Esta posibilidad se confirmará este miércoles.

Sobre esta estrategia y protocolos de vacunación en las Fuerzas Armadas informó este martes la subsecretaria del Ministerio, Amparo Valcarce, quien reprochó en el Congreso de los Diputados la campaña de vacunación contra el Covid-19 llevada a cabo en el Estado Mayor de la Defensa (Emad) y que llevó a vacunarse al propio Jemad, el ya dimitido general Miguel Ángel Villarroya.

La responsable política del protocolo de vacunación ideado por la Inspección General de Sanidad de la Defensa defendió que dio la orden «única y exclusivamente» para que se procediera a la vacunación «de todo el personal sanitario» de las Fuerzas Armadas «por ser crítico» y, por tanto, al general Villarroya le «honra» la dimisión, informa Europa Press.

En una sesión de la Comisión de Defensa para debatir sobre la situación de los militares que alcanzan la edad de los 45 años sin posibilidad de continuar, la subsecretaria de Defensa leyó una parte de esa orden dada a los Ejércitos, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias y el Cuarto Militar de la Casa del Rey: «Que se proceda a la vacunación de todo el personal sanitario por ser crítico, según indicaciones recogidas en la estrategia de la Inspección General de Sanidad».

Desde el PP se le reprochó que no leyera la instrucción completa. Ya que, como informó ABC, al Emad llegaron alrededor de 300 vacunas y tras vacunar a los sanitarios militares -no hay muchos dentro del organigrama del Emad y no es potestad de este órgano vacunar en el Gómez Ulla, por ejemplo- se procedió a seguir otros criterios como desplazados a operaciones en el exterior o personal de unidades críticas.

En este último requisito se encuadra la vacunación del Jemad, como jefe de todas las operaciones en el exterior que habitualmente tiene que desplazarse al exterior.