Las decisiones del Consejo de Ministros, en directo | La reunión Sánchez-Torra, sin «lugar, fecha y hora» y con «planteamientos en las antípodas» Montero, sobre la polémica del Pin Parental: «Hay partidos que no quieren que hombres y mujeres nos eduquen en libertad»

La consejera de Presidencia y portavoz del «Govern», Meritxell Budó, ha restado importancia a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vaya a reunir con Quim Torra , pero lo haga dentro de una ronda de contactos con otros presidentes de comunidad autónoma. Budó ha dicho que la reunión tiene que servir de «embrión» de la mesa de diálogo entre Gobiernos, para asentar las condiciones, y ha concretado que la fecha no está establecida, que el gabinete de Torra propuso el 30 o 31 de enero o el 6 o 7 de febrero, y que Sánchez dijo en una entrevista que sería la primera semana de febrero. Informa Europa Press.

María Jesús Montero anuncia que el Gobierno tiene previsto revisar el código penal , poniendo el foco en los casos, «especialmente importantes, que tienen que ver con el consentimiento en materia de igualdad, respecto a las relaciones sexuales».

El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un precepto de la ley canaria de calidad alimentaria y desistió hacer lo mismo en el caso de otra valenciana al haber alcanzado un acuerdo con la Generalitat del socialista Ximo Puig para evitar la creación de policías locales en mancomunidades de la región, informa Servimedia.

Montero explica que la reunión de Sánchez con Torra todavía está a la espera de concretar «lugar día y hora» [ el presidente plantea reunirse con Torra en Barcelona la primera semana de febrero ] y que será un primer contacto para retomar el diálogo, si bien destaca que «los planteamientos están en las antípodas».

Montero explica que será Arancha González Laya, ministra de Exteriores, quién recibirá y acompañará a Guaidó durante su próxima visita a España. No confirma si Sánchez recibirá al dirigente venezolano. Además, explica que el Gobierno pedirá que haya elecciones en Venezuela «para salir de la situación de provisionalidad».

El Gobierno ha anunciado que todos los ministros han solicitado comparecer en las Cortes Generales para explicar sus planes reformistas en las respectivas comisiones parlamentarias del Congreso de los Diputados y del Senado, como es habitual al inicio de cada legislatura. Así lo adelantó la portavoz María Jesús Montero, que ha manifestado que « todos los ministros hemos pedido comparecer en el Congreso a petición propia para explicar nuestras intenciones y someternos al obligado control parlamentario», informa Servimedia.

Pedro Sánchez modifica su agenda y sí acudirá a los Premios Goya | La portavoz María Jesús Montero lo ha anunciado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha vuelto a criticar este martes el pin parental asegurando que «la derecha llama libertad a no saber o a no conocer y, por tanto, le pone ataduras al pensamiento». Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha expresado el «sabor amargo» que produce que se constate que haya partidos que, «en pleno siglo XXI, ni defienden la escuela pública ni respetan las convenciones internacionales y el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país». «Hay partidos que no quieren que los hombres y las mujeres nos eduquemos en valores de libertad e igualdad y, en el colmo de este desconocimiento del lenguaje, dicen defender la libertad a través de mecanismos de censura", ha señalado. Informa EFE.

La subida salarial del 2% a los empleados y empleadas públicos tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero . Según el Gobierno, representa un aumento de las retribuciones para más de 2,5 millones de trabajadores de las administraciones estatal, autonómica y local.

El Gobierno anuncia que ha concedido la nacionalidad española a los deportistas Martín Famera , waterpolista de origen eslovaco y a Enmanuel Reyes Pla , boxeador de origen cubano.

El Gobierno aprueba la subida a los funcionarios y actualizar las entregas a cuentas a las Comunidades | El incremento aprobado en Consejo de Ministros tendrá un gasto de más de 3.200 millones de euros.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno está «muy pendiente» del temporal provocado por la borrasca Gloria y ha transmitido su «solidaridad y pésame» a las familias de las personas fallecidas. Informa Europa Press.

El Consejo de Ministros ha ratificado la declaración de emergencia para ejecutar las obras de restauración de las infraestructuras forestales dañadas a consecuencia de la DANA del pasado mes de septiembre en la Comunidad Valenciana , cuyos fondos tienen un valor de 3 millones de euros.

«Hemos aprobado un acuerdo para proceder a la comunicación y abono de las entregas a cuenta iniciales de comunidades autónomas y entidades locales para 2020», informa Montero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se aprueba la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España , con la que el Gobierno se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio climático.

María Jesús Montero se refiere a la polémica del Pin Parental: «Hay partidos que no quieren que hombres y mujeres nos eduquen en libertad. El veto educativo evidencia que no todas las libertades se han ganado».

El Consejo de Ministros subirá un 2% el sueldo de los funcionarios, lo cual beneficiará «a más de 2,5 millones» de empleados públicos. También se aprobará la declaración de emergencia climática , «dos medidas que hablan de las prioridades del Gobierno», afirma la portavoz Montero.

Comparecen la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias