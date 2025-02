El debate electoral con los portavoces parlamentarios de los partidos, en directo

00.16

Irene Montero lee varias cartas de trabajadores con problemas de conciliación: «El único teléfono al que nunca llamará Florentino Pérez es Unidas Podemos».

00.14

Aitor Esteban: «Entendemos la política como diálogo, negociación y gobierno».

00.13

Arrimadas: «Ya es hora de pararle los pies al separatismo, a que las familias lleguen a fin de mes, de que en España haya las mismas oportunidades. Hay que ir a votar el 10N y Cs ha conseguido cosas que parecían imposibles en Cataluña y Andalucía. Ahora lo podemos hacer en España, toca poner España en marcha».

00.12

Lastra: «Todas las campañas son importantes pero hay una derecha tramposa que está haciendo una campaña sucia para que ustedes no vayan a votar, una vergüenza para la democracia. Si quieren políticos limpios, fortalecer el estado de bienestar, hacerle frente al machismo, hablar de convivencia, que el crecimiento económico llegue a todas las familias, vayan a votar. Somos la izquierda que convierte propuestas en hechos».

00.10

Cayetana Álvarez de Toledo: «Quiero que España tenga un Gobierno para afrontar la insurrección de Torra, Junqueras, y para afrontar la crisis económica. Con Sánchez no habrá jamás Gobierno, sino parálisis y caos».

00.09

Rufián habla a los catalanes nacionalistas: «A quienes piensen que el conflicto político se soluciona mediante la palabra y la política, esto pasa por la derrota del PSOE y la victoria del republicanismo catalán». El Estado «sentenció», toca que nosotros «sentenciemos el 10N».

00.08

Comienza VOX el minuto de oro para cerrar su participación: «O se vota a gente que va a seguir siendo útil para Sánchez, o a Vox, que va a parar a Pedro Sánchez. España siempre ha sido una nación solidaria, donde los españoles han superado a sus peores gobernantes, orgullosa de su pasado, que se responsabiliza del presente. Ahora Vox y España, siempre. Muchas gracias y Viva España».

00.06

Saltan chispas en la izquierda, Lastra contra Montero, y en la derecha, Esteban y Espinosa de los Monteros.

00.05

Adriana Lastra a Montero: «Te escucho hablar y parece que no hicimos una oferta de coalición, y la hicimos». Para «cambiar las cosas» «se hace en el B.O.E., no en Twitter».

23.59

Duro enfrentamiento entre el portavoz de Vox y el del PNV. Aitor Esteban califica al partido de Abascal como «franquista». Espinosa de los Monteros le recuerda las opiniones homófobas y racista del PNV Sabino Arana.

23.58

Cayetana Álvarez de Toledo y Espinosa de los Monteros se acusan entre sí de favorecer electoralmente al PSOE: «Ya ayudan a Sánchez, porque la única oportunidad que hay de que Sánchez no gane las elecciones, es votando a Pablo Casado», apunta la popular.

23.56

Rufián critica la actitud del PSOE durante la investidura de julio: «Conviene hacer memoria, en julio vimos a un presidente en funciones, un candidato que optaba, pedía su investidura tras haberse presentado a las elecciones prometiendo ser el garante del freno a la derecha, pero desde el atril pidió los votos a la derecha a Casado y a Rivera. Una sola referencia a Podemos y cero a nosotros, siendo imprescindibles».

23.52

Montero: «La única vez que Pedro Sánchez ha sido investido presidente es porque os dimos la moción de censura».

23.49

Lastra, se defiende de lo que califica como un todos contra el PSOE: «Lo que me quedaba por escuchar es que tenemos un pacto con Vox».

23.48

«A Sánchez le gusta Vox», señala Espinosa de los Monteros.

23.47

Álvarez de Toledo dice que no hay un bloqueo, sino «un bloqueador», en referencia a Sánchez: «El señor Sánchez es presidente del Gobierno en funciones gracias a un prófugo y a un preso por sedición, y de Bildu, esos son los acuerdos políticos del señor Sánchez».

23.46

«El PNV no pudimos hacer más, ofrecimos nuestros votos si eran necesarios aunque no habíamos negociado nada con el Gobierno. Vamos a intentar que haya un Gobierno y haya estabilidad, por el PNV no va a ser, aunque mantenemos nuestra agenda vasca. PP, Cs, Vox ya han pactado en otros lugares y su modelo no nos gusta en absoluto; del PSOE lamentamos las dudas con el reconocimiento plurinacional porque haría mucho para solucionar las cosas», asegura Aitor Esteban.

23.45

Espinosa de los Monteros dice que Ciudadanos son «los máximos responsables de estas elecciones que nos van a costar 180 millones de euros porque antes no querían un pacto -con el PSOE y ahora resulta que sí».

23.39

Comienza el último bloque, este dedicado «Gobernabilidad y pactos». Arrimadas: «Queremos gobernar con el PP, pero este país también necesita acuerdos de Estado».

23.38

Espinosa de los Monteros de VOX acusa a Lastra de irresponsable por estigmatizar la industria del diésel, que genera miles de empleos en España.

23.37

Sobre el cambio climática, Lastra afirma: «La realidad del cambio climático es una cuestión de salud pública, porque al año en Europa mueren más de 800.000 personas por contaminación, hay que tomar medidas como Madrid Central y aquí las tres derechas juntas quieren revertirlo».

23.35

Adriana Lastra, insiste con el discurso feminismo excluyente: «Mujerismo no es feminismo. Alguna se piensa feminista y realmente no lo es. Cayetana, no te voy a pedir que rectifiques, sino que cuando la modificación de la ley llegue al Congreso el PP vote a favor».

23.32

Inés Arrimadas: «No voy a aceptar lecciones de feminismo de mujeres que me intentan echar de la manifestación del 9M. Hay que sumar esfuerzos y dejar de pensar que la lucha por las mujeres es de las socialistas».

23.28

Rufián se une a Lastra y Montero al pedir a Álvarez de Toledo que rectifique sus palabras sobre La Manada: «Tienes millones de seguidores. Muchísima gente que te vota se le remueve el estómago cuando pones en tela de juicio lo que acabas de poner. Te pido que al menos te lo replantees para no volverlo a decir por responsabilidad».

23.25

Espinosa de los Monteros propone la solución más contundente para perseguir los crímines como el de la Manada: «La cadena perpetua para violador, asesino y pederasta».

23.22

Aitor Esteban, también da su punto de vista sobre la necesidad de reformar el Código Penal: «La igualdad hay que abordarla de una manera trasversal», pero matiza que «no vamos a tolerar en el próximo Congreso es que competencias autonómicas se pretendan regular desde las Cortes».

23.20

Montero y Álvarez de Toledo se enzarzan a propósito de las palabras sobre la Manada. «Me gustaría preguntarle a Cayetana por qué no rectifica. Toda España piensa que te equivocaste y que solo sí es sí», afirma Montero. «Tiene un pensamiento totalitario. Mi partido no es una secta», responde la portavoz del PP.

23.15

Lastra pide mejorar la protección de las mujeres y fomentar «la sensibilización en los más jóvenes». «Hay que mejorar el Código Penal para que sólo un 'sí' sea un 'sí'», ha espetado a Álvarez de Toledo, en referencia a un debate de la campaña de las pasadas generales.

23.14

Gabriel Rufián carga contra el último «miserable asesinato machista» de este viernes. «Abogamos por medidas exhaustivas de protección de las mujeres que denuncian y por la educación, que es un problema gravísimo». El portavoz independentista centra su intervención en materia social en la política de igual.

23.10

Comienza ahora el tercer bloque, dedicado a «Cambio de climático, igualdad y políticas». sociales

23.09

Irene Montero: «Nuestras promesas en materia de empleo eran las que no dejaban dormir tranquilo a Sánchez». En concreto se refiere a pedir la jornada laboral a 34 horas laborables «para que a las cinco de la tarde todos los padres puedan estar en el parque con sus hijos si quieren, salario mínimo a 1200 euros y que el contrato laboral por defecto sea el indefinido y para los autónomos: si uno es falso autónomo como los 'riders', y solo tiene un pagador, es una persona por cuenta ajena».

23.05

Arrimadas ( Ciudadanos): «Cuando van mal dadas, subir los impuestos a los autónomos y las familias es contraproducente». «No sigamos probando las viejas recetas»

23.03

Esteban (PNV) habla de la retroactividad de los convenios y añade que harán medidas contra la precariedad. también pide mejorar la cobertura del desempleo para llegar a lso 36 meses y que haya «un déficit diferencial» entre comunidades, adema´ de flexibilizarse la norma de gasto.

23.01

Arrimadas (Ciudadanos) asegura que se puede bajar los impuestos a las famlias de clase media, «ya se ha probado en otros países», asegura. Cayetana Álvarez de Toledo (PP) asegura que el PP «protegió» a los pensionistas de los socialistas y recordó que se crearon 3 millones de empleos con Rajoy y Aznar. ADemás asegura que se hará una revolución fiscal si ganan.

22.59

Lastra (PSOE) habla de «leyenda urbana» que bajando los impuestos se recupere la recaudación y recuerda que cuando se rebajó impuestos en 2015 y 2016 la recaudación mermó en 12.500 millones de euros. También recuerda a Montero (UP) a quien acusa de bloquear la formación de Gobierno y de no haberles apoyado cuando se voto la derogación de la Reforma Laboral.

22.57

Rufián (ERC) asegura que la mejor receta para que una economía funcione es que «la derecha no robe» y propone reducir el 40% del gasto militar, «quedaría a los niveles del señor Aznar» y blindar «constitucionalmente» las pensiones.

22.56

Esteban (PNV) habla de que no se haga tanta investigación básica, habla de una política fiscal y progresista siempre desde el Concierto Económico. Además recuerda que el PNV contribuyó a la subida de las pensiones, pide revisar «todo lo relacionado con exenciones»

22.52

Arrimadas apuesta por una «energía competitiva porque tenemos una de las más caras». Irene Montero (Unidas Podemos) habla de que la economía está «absolutamente descontrolada y es la ley de la selva». Habla de que los servicios públcios se han hecho muy pequeños por las privatizaciones. «Un Gobierno tiene la responsabilidad de equilibrar la balanza», Montero le reprocha que digan en campaña de regular los alquileres o que se va a derogar la REforma Laboral. La dirigente morada habla de «dinamizar la economía desde el sector público» y de «blindar el sector público». Halba de viejas recetas del bipartidismo.

22.50

Fortes pide que haya más cuerpos a cuerpo. Arrimadas interviene y habla de que se han enchufado en las administraciones públicas de haber enchufado a 30.000 personas. «Hay un problema de base que es el mercado laboral: el gran problema de este país es la precariedad y el paro», comenta. Además pide que se apoye a los autónomos, bajar impeustos a familias y autónomos.

22.43

«Una familia de cuatro personas debe 100.000 euros», responde Espinosa (Vox) que habla de la enorme deuda que dejó el PP. «Ustedes tiran con polovora del Rey: que endeudan cada vez más a los españoles», apunta eel parlamentario de Vox. Espinosa lamenta que la nueva guerra comercial van a pagarla los agricultores españoles: «nos va a afectar más la guerra comercial porque no hemos sabido negociar», ha apuntado.

22.45

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) habla de que están arruinado «uno de los motores de la economía española» y le recuerda los cruceros que se desvína de Barcelona. Luego carga contra Lastra: habla de «vasta» experiencia en economía, la «gran capacidad del socialismo para destruir empleo» y recuerda los mandatos de González y Zapatero. También habla de un «contexto internacional de recesión» y lamenta que se apueste por «más gasto, más gasto». «No tenéis un modelo económico: pura palabrería», señala. «El socialismo es pura palabrería», asegura y pone al PP como el único partido que sabe gestionar la economía.

22.44

Rufián recuerda que el 98% de las pymes son autónomos y habla de luchar contra la morosidad y los falsos autónomos.

22.41

Espinosa (Vox) asegura que hay que hacer lo opuesto a lo que dice el PSOE: desregular y bajar los impuestos. Además cree que hay que recortar gastos, el «estado del bienestar de los políticos». Rufián (ERC) habla de una «fiscalidad justa» y habla de que tres personas hablan tanto como 15 millones de personas en ESpaña: Amancio Ortega o Juan Roch está entre ellas. «ABogamos porque el que más tiene aporte más y el menos fuerte aporte menos», apunta y exige al PSOE el compromiso «sempiterno» de cada campaña: abolir la Reforma Laboral.

22.40

Lastra habla de una «economía fuerte» a pesar del Brexit y asegura que España crece más de la media de la Eurozona. Además habla de asegurar el sistema de pensiones, «recuperar la centralidad del Pacto de Toledo» «que paguen los que más tienen que no se les subía los impuestos y se les hacía amnistías fiscales».

22.39

Comienza el segundo bloque: la economía.

22.38

Esteban habla de «arbitro neutral» y «bilateralidad» como solución para el problema territorial.

22.36

Montero echa mano del argumentario de Podemos: contra la Ley Mordaza, la corrupción, etc... Lastra reprocha a Ciudadanos y a los partidos nacionalistas de «retroalimentarse», Arrimadas le interrumpe y la acusa de «querer echarla de Cataluña como los nacionalistas».

22.34

Espinosa (Vox) da la razón a las portavoces de PP, Ciudadanos y PSOE asegurando que sí que querían aplicar el artículo 155. Rufián propone una Ley de amnistía y «limpiar el tablero como se hizo en la Transición con asesinos y fascistas».

22.31

Arrimadas interviene y acusa a Rufián de que tenga a Sánchez como su candidato favorito, «porque sabe que le dará la llave de la justicia a Torra, lo que le falta para liberar a los presos». También menciona que se haya espiado a niños y que tema que Albert Rivera sea presidente «porque sabe lo que le espera».

22.30

Pide el portavoz peneuvista que se reforme la Ley de Secretos Oficiales y muestra su preocupación por el «aumento» de actuaciones xenófogas.

22.28

Esteban (PNV) interviene que hay un número muy importante de ciudadanos que se sienten de otra nación y critica que no se quiera afrontar el problema. «Ignoramos el problema y desaparece si le ponemos un velo: no parece. Todo el mundo debe moverse», apunta el parlamentario peneuvista.

22.27

Rufián (ERC) cree que la solución en Cataluña será «multilateral con organizaciones internacionales» y critica que la diversidad sea un problema para la derecha e izquierda españolas. «Vamos a mirarnos a los ojos y vamos a dialogar», añade Rufián ante la indignación de Arrimadas.

22.26

Montero (UP) propone varias medidas: transporte por ferrocaril o carreteras y atención sanitaria para ocuparse de esta parte de España.

22.23

Lastra pide a Rufián que se ocupe de los problemas de Cataluña y apueste por la «política efectiva». Irene Montero (Unidas Podemos) apuesta por el diálogo en Cataluña y por una suerte de consulta para solucionar el problema. También critica las estrategias de PSOE; PP y Ciudadanos. «NO queremos que Cataluña se vaya de España», subraya e introduce el tema de la despoblación de la España vaciada.

22.21

Adriana Lastra (PSOE) responde a las preguntas de Arrimadas (Ciudadanos ) y CAyetana Álvarez de Toledo (PP) sobre cuántas naciones hay en España. Lastra habla de que «el único partido que firmó la Constitución de los aquí presentes». Habla de reconocer la diversidad y menciona los pactos con Vox o lo que denomina como «fake news»a nte una presunta campaña contra la izquierda.

22.17

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) habla de «fracaso» y pide a los independentistas que se vayan «al rincón de pensar». Menciona la violencia en las calles de Cataluña.

22.15

Rufián (ERC) saca a colación la corrupción y habla de «casi 99 años de cárcel» para lo que denomina los presos políticos. El portavoz independentista habla de diálogo y negociación, que «abarque» a todos los sectores de Cataluña. CAyetana, del PP, acusa a ESpinosa de los Monteros de mentir y «tergiversar»

22.13

Espinosa de los MOnteros interviene y asegura que «hay que tomar el control» porque a su juicio se ha perdido, habla de «golpe de estado en sesión continua» y propone la aplicacón del artículo 116 y la ilegalización de partidos nacionalistas que no contemplen a España. Critica a las «provincias abandonadas» frente a las que tienen conflicto territorial y acusa a Madrid de «premiar» a los más irresponsables. PP y PSOE se convierten en blanco de sus críticas.

22.11

Interrumpe Arrimadas (Ciudadanos) que le pregunta a Adriana Lastra qué quiere decir Sánchez con la pluranacionalidad, y critica lo que entiende como «concesiones» y se reivindica como un voto firme contra el nacionalismo.

22.10

Primer bloque sobre la Política Territorial. Abre fuego Esteban (PNV) que habla de que para arreglar el problema territorial hay que «moverse todos de posición» en el sentido de aceptar la «realidad» plurinacional del EStado y la pluralidad dentro de cada región.

22.08

Irene Montero (Unidas Podemos) echa mano de la retórica del Ibex 35 y de «los poderes económicos» que quieren quedarse dormidos. Rufián (ERC) habla de la sentencia y de la necesidad de que sea derrotado el PSOE para que obligarle a ir a una meesa de diálogo.

22.06

Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, se dirije directamente a Sánchez y le critica por su actuación en Cataluña. A su juicio «el voto más patriótico» es el de echar al actual presidente en funciones. Gruesas palabras hablando de que en Barcelona hay fuego.

22.05

Toma la palabra ahora ADriana Lastra, portavoz del PSOE, que habla de que les han «obligado» a ir a las urnas y avisa contra el discurso del odio de algunos. Aitor Esteban del PNV, habla de retos que no se están abordando como la crisis territorial, la desaceleración económica y asegura que «es la hora de la política». También habla de defender el autogobierno vasco.

22.05

Continúa Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, que habla de un triple valor del voto para poner fin al desbloqueo. Además llama a no desanimarse y salir a votar.

22.05

Espinosa felicita a Arrimadas por su embarazo y hablao de «sentido común» y denuncia que no les dejen hablar de inmigración.

22.01

¡Comienza el debate! Abre fuego en el minuto de oro al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

22.00

El orden de las intervenciones y la posición en el plató se han designado por sorteo, de forma que el encargado de abrir el debate será el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a quien le seguirán Arrimadas, Lastra, Esteban, Álvarez de Toledo, Montero y Rufián.

21.59

Todos ellos contarán con un minuto de oro al acabar el debate , en el que también abrirá el fuego Espinosa de los Monteros. Posteriormente, será el turno de Rufián, Álvarez de Toledo, Lastra, Arrimadas, Esteban y, para poner el punto final, la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero.

21.55

Los portavoces parlamentarios ya están colocados en sus atriles, colocados en el EStudio 6 de Prado del Rey. Últimos minutos repasando sus notas y preparando sus intervenciones. El orden de las intervenciones y la posición en el pla tó se han designado por sorteo, de forma que el encargado de abrir el debate será el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a quien le seguirán Arrimadas, Lastra, Esteban, Álvarez de Toledo, Montero y Rufián.

21.45

¡Buenas noches! En poco menos de media hora comenzará el primer debate televisado de la campaña para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre,. en el que participarán todos los partidos con representación parlamentaria, a través de sus portavoces: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, ERC y PNV confrontarán sus programas de cara a los nuevos comicios. Desde el Estudio 6 de Prado del Rey y moderado por el presentador de los Desayunos de TVE, Xabier Fortes, participan en el debate: Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos), Iván Espinosa de los Monteros (VOX), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV).