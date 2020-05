La cúpula de Interior evita la multa de la Guardia Civil a un diputado de Bildu Jon Iñarritu fue interceptado en un control policial cuando volvía del Congreso hacia Vizcaya. Los agentes abrieron un acta de sanción pero el Ministerio intercedió. Marlaska y la presidenta de la Cámara, Batet, se interesaron por su caso

Itziar Reyero SEGUIR Madrid Actualizado: 30/04/2020 23:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Bildu protesta ante Marlaska por multar a su asesor del Congreso

El celo policial con el que Interior está abordando el confinamiento de la población originó este jueves un incidente político. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu fue interceptado en un control de la Guardia Civil cuando regresaba en su coche a su domicilio en Vizcaya tras haber participado esta semana en varias comisiones y el Pleno del Congreso de los Diputados en Madrid. Los agentes que le dieron el alto abrieron una propuesta de sanción al considerar que había burlado el decreto del estado de alarma. Iñarritu, según fuentes parlamentarias, mostró su credencial de parlamentario. Pero solo la intervención de un alto cargo del Ministerio evitó la sanción.

El episodio tuvo lugar sobre las cinco y media de la tarde en el kilómetro 57 de la A-1, a la altura de La Cabrera. El diputado de Bildu enseñó su carné de identidad y su credencial del Congreso. De hecho, venía de participar de la Comisión de Sanidad donde el ministro Salvador Illa acababa de explicar las fases para el alivio del confinamiento de la población. Pero tras hacer unas comprobaciones, el mando del operativo le anuncia que será multado.

En ese momento, el parlamentario de Bildu y portavoz en la Comisión de Interior, contacta vía whatsapp con la Secretaría de Estado para la Seguridad, que intercede ante la Dirección General de la Guardia Civil y evita la sanción. Los agentes se disculpan y le dejan marchar. Tras el incidente, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario de Estado, Rafael Pérez, llamaron al diputado vasco. También la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se interesó por él.

▶️Ayer, denuncié la arbitrariedad y desproporción en muchas d ls sanciones.



▶️Hoy, la GC (un COMANDANTE) me h querido sancionar, por la cara, y no me quería dar la copia.



▶️Si lo hacen con un diputado, qué no harán con el resto d ciudadanos...

https://t.co/EVjFpb8XKP — Jon Inarritu (@JonInarritu) April 30, 2020

Así ha relatado el episodio Iñarritu en su cuenta de Twitter: «Acaba la Comisión (de Sanidad) y me voy a Euskal Herria. La Guardia Civil me para en un control. Explico que me voy a casa. Me piden DNI y la credencial. Tras 20 minutos me informan de que me van a sancionar. No me quieren explicar la razón ni dar resguardo. Tras llamar se disculpan por el error».

Precisamente, el diputado había preguntado el miércoles en la sesión de control al ministro Grande-Marlaska sobre el «abuso» de las fuerzas de seguridad en el que estarían incurriendo para hacer cumplir el decreto del estado de alarma. La semana pasada también protestó ante el ministro porque un asesor del grupo parlamentario de Bildu fue sancionado en otro control en el centro de Madrid cuando acudía al Congreso.